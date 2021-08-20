Топ-10: Интересные факты про Вьетнам, которые вы сегодня узнаете

Большинство жителей Запада считает Вьетнам местом войн и кровопролитных конфликтов, и на протяжении большей части истории этой страны так и было. Тем не менее, это современное государство имеет древнюю историю культуры и представляет собой удивительное место.



Этот список призван выделить одни из наиболее интересных фактов об этой стране, сфокусировавшись на её истории и на людях, которые в ней живут.



Эти 10 фактов, конечно, не охватывают всего, что следует знать про Вьетнам, но этого достаточно, чтобы начать узнавать об этой удивительной стране.



10. Название страны не совсем "Вьетнам"







Официальное название страны в переводе на русский язык — Социалистическая Республика Вьетнам, но это не совсем соответствует оригинальному названию. Название страны на самом деле — "Вьет Нам", но в англоязычных и других странах это слово интерпретируется как одно: "Вьетнам". И вьетнамское правительство, и ООН признают собственное название страны именно в варианте "Вьет Нам".



Название восходит к XVI веку, когда оно впервые было упомянуто в одной поэме. Страна, конечно же, была заселена задолго до этого. Примерно во II веке до нашей эры территория, которую мы сегодня называем Вьетнамом, называлась "Нам Вьет", что в переводе на русский язык означает "Южный Вьет" (вьеты — титульная нация).

На протяжении столетий эта территория была под управлением различных династий, которые включали в неё южные части Китая или северные части Вьетнама под более чем дюжиной названий. По мере того, как этими землями управляли, они территориально менялись, и к 1802 году династия Нгуен правила территорией, в которую входила южная часть Вьетнама, Камбоджа и Лаос.Страна получила своё нынешнее название "Вьетнам" между 1804 и 1839 гг., но затем название сменилось на "Дай Нам" (Dai Nam), а потом на "Донг Фап" (Dông Pháp), после чего окончательно остановилось на современном варианте "Вьетнам" в 1945 году. В то время императорское правительство приняло название, которое остаётся и по сей день.





Первый "Макдоналдс" во Вьетнаме открылся в 2014 году, и люди были в восторге от этого. В течение первого месяца к нему выстраивались длинные очереди, и было обслужено более 400 тысяч посетителей, однако это продлилось недолго.



Казалось, Макдоналдс вот-вот добавит ещё одну страну в длинный список регионов, в которых он доминирует, однако его популярность довольно быстро пошла на убыль. Во Вьетнаме осталось чуть меньше 20 ресторанов этой сети, хотя должно было намного больше в стране с населением 100 миллионов человек. К сожалению для американской компании, Вьетнам не принял так называемый фастфуд, потому что он не мог сравниться с тем, что в этой стране и так уже было доступно.



Вьетнам известен тем, что в этой стране лучшая уличная еда в мире, и это не то, чего люди должны ждать в очередях. Вы можете прогуляться практически по любой улице и поесть горячую, вкусную и питательную еду, которая во многом превосходит то, что предлагают "Макдоналдсы" и другие рестораны быстрого питания, и которую к тому же можно получить гораздо быстрее.



Конкуренция была везде, поэтому гиганту быстрого питания не удалось закрепиться и расшириться во Вьетнаме. Не способствовало этому и то, что в меню не учитывалась местная кухня, что делало ресторан ещё более неуместным.



8. Если вы любите кофе, кешью и чёрный перец, то благодарите за них Вьетнам



Каждой стране мира есть что предложить, и для этой азиатской страны, также известной как "Королева кешью", это... разумеется, кешью. Вьетнам является крупнейшим экспортёром кешью, ежегодно отправляя в разные страны в среднем 1,2 млн тонн этого продукта питания.



Это составляет около 55% мирового производства кешью, однако это не единственный продукт, который Вьетнам экспортирует. Ещё один главный экспортируемый продукт — это чёрный перец, который в основном производится на острове Фукуок (Phu Quoc). За период 2019-2020 было экспортировано около 248 тысяч тонн вьетнамского чёрного перца, и страна продолжает развивать эту отрасль.



Ещё один неожиданный продукт, который выращивают во Вьетнаме — это кофе. В то время как Южная Америка является крупнейшим производителем и экспортёром кофейных зёрен, второе место занимает Азия. Вьетнам является вторым по величине производителем кофейных зёрен в мире после Бразилии.



В среднем, во Вьетнаме производится около 1542 тонн кофе. Это один из самых популярных напитков в стране, и в большинстве заведений кофе стоит порядка 50 центов. Приблизительно 40% кофейных зёрен робусты в мире — из Вьетнама, где кофе является вторым по объёмам экспорта продуктом после риса.



7. Во Вьетнаме любят "малайский волейбол" больше, чем любой другой вид спорта







Во Вьетнаме, так скажем, нет национального вида спорта, но это не означает, что спорт в этой стране не популярен. Большинство вьетнамцев любят играть в "Сепактакрау" (Sepak Takraw), или, как его ещё называют, в "малайский волейбол".



Этот вид спорта популярен в Юго-Восточной Азии, но был "экспортирован" и в другие части мира, включая Канаду и США. В эту игру играют с плетёным ротанговым мячом и, как и в футболе, игроки могут ударять по нему только ногами, коленями и головой. Площадка разделяется сеткой длиной около 6 м и высотой 1,55 м.



Происхождение этой игры полностью неизвестно, хотя есть предположения, что она появилась в Таиланде в XVIII веке. Сепактакрау невероятно популярен во Вьетнаме, который часто становится победителем международных соревнований по этому виду спорта. К сожалению, он ещё не входит в программу Олимпийских игр.



Соревнования по этому виду спорта проводятся во время Игр Юго-Восточной Азии, мультиспортивных состязаний, проводимых раз в два года, которые, среди многих других видов спорта, включают и сепактакрау. В 2021 году Вьетнам планирует провести в Ханое очередные Игры Юго-Восточной Азии, и это уже второй раз, когда страна удостоилась этой чести с 2003 года.



6. Змеиное вино безумно популярно во Вьетнаме





Одним из самых популярных алкогольных напитков во Вьетнаме является змеиное вино, и это именно то, как звучит. Напиток делается двумя способами. Ядовитую змею целиком погружают в спирт, где она пропитывается в течение нескольких месяцев. Другой способ заключается в использовании крови и желчи живой змеи, которые добавляют в рисовое вино или хлебный спирт.



Змеиное вино возникло не во Вьетнаме — оно впервые упоминается в китайских летописях ещё во время династии Западное Чжоу в 771 году до нашей эры. В итоге напиток перекочевал на юг, во Вьетнам, где и стал невероятно популярным.



Считается, что ядовитые змеи обладают лечебными свойствами, что делает змеиное вино чем-то вроде народного средства. Его обычно используют в качестве афродизиака или для повышения мужской силы, но для того, чтобы его попробовать, вам придётся отправиться во Вьетнам, так как вывозить этот напиток за пределы страны незаконно.



Употребление змеиного вина сопряжено с определённым риском, особенно если для его изготовления использовались ядовитые змеи. Непрямая интоксикация может навредить сердечно-сосудистой системе, поэтому каждый пьёт этот напиток на свой страх и риск. Тем не менее, его регулярно употребляют по всему Вьетнаму, поэтому случаи тяжёлой коагулопатии бывают, но относительно редко.



5. Мотоциклы являются самым предпочитаемым способом передвижения







Если вы смотрели какой-нибудь фильм про вьетнамскую войну, или Войну сопротивления против Америки, как её называют во Вьетнаме, то несомненно видели множество людей на мотоциклах. Причина этого проста: мотоциклы — это вид транспорта номер 1 в стране.



Во Вьетнаме насчитывается 45 миллионов зарегистрированных мотоциклов, что делает мотоцикл доминирующим видом транспорта по сравнению с автомобилями, грузовиками, велосипедами и всем остальным. Каждый год продаётся в среднем более 3 миллионов новых мотоциклов, и подавляющее большинство из них — производства компании Honda, которая занимает около 76% вьетнамского рынка.



Конечно, в стране есть много разных видов мотоциклов, и цена на них варьируется от десятков миллионов донгов (430 долларов США) до более чем миллиарда донгов (более 43.000 долларов США). Мотоциклы настолько популярны, что больше 79% населения ежедневно используют их для поездок на работу. Средний мировой показатель популярности этого вида транспорта вне Вьетнама составляет всего 10%, что делает мотоциклы невероятно значимыми в этой стране.



Вьетнам занимает 4 место по общему количеству мотоциклов, но в 2017 году правительство объявило, что к 2030 году их использование в Ханое будет запрещено. Это делается для поддержки и развития проектов общественного транспорта.



4. Самый большой известный пещерный проход в мире находится во Вьетнаме







Постоянные читатели Бугаги неоднократно видели в наших постах фотографии этой пещеры, а новые читатели наверняка встречали её фотографии в Интернете, даже на зная, что это она. Пещера Шондонг (hang Sơn Đoòng) — одна из крупнейших естественных пещер в мире, и по состоянию на 2009 год она была определена как самая большая известная пещера по объёму. Её название переводится как "пещера горной реки".



Пещера была впервые обнаружена в 1991 году, но официально не исследовалась вплоть до 2009 года, когда внутрь неё отправились спелеологи из Британской ассоциации исследователей пещер (British Cave Research Association). Они нашли поистине огромную пещерную систему, но прошли всего пару километров и наткнулись на большую каменную стену. В конечном счёте это привело к новым исследованиям.



В пещере находятся одни из самых высоких известных сталагмитов в мире: некоторые из них достигают 70 метров в высоту. По некоторым оценкам, объём пещеры составляет 38,5 млн куб. м, что делает её самым большим по объёму пещерным проходом из всех известных в мире.



Пещера простирается более чем на 5 км и в некоторых местах достигает 200 метров в высоту и 150 м в ширину, что даёт многим повод заметить, что через проход может запросто пролететь Боинг-747 без необходимости урезать крылья.



3. Государственный флаг имеет огромное значение для вьетнамского народа







Государственный флаг Вьетнама представляет собой пятиконечную звезду на красном фоне. Флаг имеет большое значение и является национальной гордостью. Он был официально введён в 1940 году, а нынешняя версия немного изменена и введена в 1955 году.



Пятиконечная звезда представляет собой пять основных классов вьетнамского общества: рабочие, крестьяне, солдаты, интеллигенция и бизнесмены. Красный фон представляет собой кровь, пролитую за годы войн в истории страны. Вьетнамская война была самой последней, но это лишь одна из длинного списка вооружённых конфликтов.



Во время войны на флаге Государства Вьетнам и Республики Вьетнам были три красные горизонтальные полоски по центру жёлтого полотна. Когда война закончилась, не стало и этого флага. В 1976 году от него отказались, поскольку страна стала управляться единым правительством.



Красное полотно современного флага символизирует не только кровопролитие, но и борьбу, а также успех революции. Это символ гордости и национальной истории, и его можно найти на футболках, на выпечке, во время фестивалей и практически везде, где обычно развиваются флаги.



2. Если вы уедете из Вьетнама, не попробовав сэндвич Бань Ми, считайте, что вы не были во Вьетнаме





Уличная еда имеет важное значение во всей Азии, и, хотя во Вьетнаме вы можете получить тарелку фо (вьетнамский суп с лапшой) или тонны любых других блюд, вы не можете уехать из страны, не попробовав сэндвич Бань Ми (Bánh mì). Представьте себе сэндвич "субмарина"*, но с очень пряной начинкой, который можно есть в любое время дня.



Типичный Бань Ми сочетает в себе местное мясо и овощи, включая свиную колбасу с кинзой, маринованную морковь, маринованный дайкон, огурец и французскую заправку, которая может включать в себя перец чили, майонез или любой вид паштета. Всем этим начиняется багет или рулет, который разрезается вдоль с одной стороны и может использоваться в качестве закуски или полноценного приёма пищи.



Блюдо возникло примерно в середине XIX века, когда Вьетнам был частью Французского Индокитая. Сочетание французской кухни с местными вьетнамскими деликатесами создало идеальный баланс. Энтони Бурден, считавшийся одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности, описал это блюдо как "симфония в сэндвиче".



Когда в 1975 году Вьетнамская война закончилась, это блюдо распространилось за пределами страны и стало популярным по всему миру. Хотя вы можете найти его во многих вьетнамских ресторанах, вам обязательно нужно попробовать его, если вы когда-нибудь приедете во Вьетнам.



1. Кукольный театр на воде — это уникально и красиво





Одной из самых обворожительных традиций, которые можно встретить во Вьетнаме, является кукольное представление на воде. Этот вид искусства зародился примерно в XI веке в деревнях дельты Красной реки на севере Вьетнама. Кукольные представления в азиатских культурах довольно широко распространены, однако присутствие воды делает вьетнамский кукольный театр поистине уникальным.



Куклы делаются из дерева, которое затем покрывается лаком. Ими не управляют, дёргая за ниточки, как марионетки — представления проходят в большом бассейне с водой глубиной по пояс. Кукольники обычно прячутся за ширмой и используют большие бамбуковые прутья, с помощью которых поддерживают и контролируют движения кукол, которые двигаются по воде.



Представления обычно проходят под аккомпанемент традиционного вьетнамского оркестра, который включает в себя вокал, деревянные колокольчики, тарелки, барабаны, трубы, гонги, бамбуковые флейты и разновидность монохорда.



Также одновременно выступают театральные певцы, которые исполняют разновидность вьетнамской оперы. Всё скоординировано и красочно оформлено. Это действительно уникально, и в большинстве таких спектаклей в значительной степени используется вьетнамский фольклор, включающий в себя различные легенды и историю страны. Такие представления часто организуют во время фестивалей, где они являются одним из главных мероприятий и гвоздём празднования.



Хоть видео выше и на английском, но оно короткое и даёт прекрасное представление о том, как выглядят такие выступления. Взгляните! Это действительно очень необычно!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2283480870388238672/

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