ТОП-10: Необычные факты, связанные с шоколадом

В том или ином виде шоколад сопровождает человечество на протяжении веков. Этот восхитительный десерт имеет необычную историю в Европе. Сначала воспринимаемый с подозрением, позже шоколад стал лекарством и наконец превратил тысячи людей в шокоманов.



У этого популярного лакомства есть и неприятная сторона. Шоколадная глазурь-лучший друг контрабандиста, а некоторые компании продают опасные продукты. В Японии работницы вынуждены раздавать шоколад коллегам-мужчинам или сталкиваться с негативными последствиями в своей профессиональной жизни.



10. Ароматические компоненты шоколада









В состав шоколадного масла, которое по сути является жиром, входит 600 ароматических молекул. Как ни странно, некоторые из них пахнут совсем не так, как сам шоколад. На самом деле, ароматы некоторых молекул больше похожи на ароматы картофельных чипсов, отварного мяса и персиков. Когда ученые изучили эти 600 химических веществ, они обнаружили, что производителям шоколада нужно только 25, чтобы получился восхитительный аромат какао. Это важно, потому что вкус, который чувствуют люди, обусловлен их обонянием. Как только вы кладете шоколад в рот, масло тает, и ароматические молекулы рассеиваются во рту и в носу.





Таким вкусным шоколад делают две вещи – высокое содержание молекул и их медленное высвобождение. По этой причине те, кто стремится в полной мере насладиться шоколадом, должны его смаковать. Когда лакомство едят слишком быстро, химические вещества не выполняют своей функции и большая часть вкуса просто теряется.



9. Удивительная сила упаковки









В 2019 году для одного исследования были нужны «тестировщики» шоколада. Поучаствовать вызвались 75 человек. Они ели шоколад, не видя его обертки. После этого они смотрели на обертку, не дегустируя. Наконец, они наслаждались лакомством, видя его упаковку. Последняя была представлена в трех темах: веселой, смелой, повседневной, здоровой, специальной и премиум. Для каждой упаковки участники должны были описать чувства, которые вызывал продукт, а также оценить вкус и вероятность его приобретения в будущем. Между самими конфетами не было никакой разницы. Однако упаковка оказала удивительное влияние на рейтинг.





Рейтинг вкуса снижался, когда упаковка отсутствовала или разочаровывала. Шоколад был вкуснее, когда упаковка была видна, включала слова с положительным значением или имела дополнительный блеск. Как оказалось, интересная упаковка создавала сильнейшее притяжение и способствовала повышению вероятности того, что шоколад купят в будущем. Хотя вкус тоже был важным фактором, огромное влияние оказывал внешний вид продукта. Этот вкусный эксперимент проделали и в ходе других исследований, которые обнаружили, что почти в 60 процентов для решения потребителя о приобретении шоколада решающим фактором становилась его упаковка.



8. История Мокка фраппучино











Изобретение сэндвича приписывают Джону Монтегю (John Montagu), 4-му графу Сэндвич. Когда исследователи изучали его генеалогическое древо, они обнаружили, что его прапрадедушка мог быть тем, кто выпил первый фраппучино. В 2013 году был обнаружен 350-летний рецепт, автором которого был сэр Эдвард Монтегю (Edward Montagu). Он был заядлым поклонником шоколада в те времена, когда в Англии к шоколаду относились еще с подозрением. Когда шоколад стали впервые продвигать в 1600-х годах, общественность опасалась, что этот продукт может вызывать такие проблемы, как геморрой и повреждение органов. Последнего обвиняли в изготовлении охлажденного шоколадного зелья.





Сэру Эдварду нравилось его зелье. Согласно рецепту, шоколад нужно было смешать со снегом и солью, потрясти до застывания, а затем съесть ложкой. Эта смесь была похожа на шоколадное мороженое, которое сегодня подают в кафе. Граф внял предупреждениям. И стал практиковать «контрмеры» против негативного влияние замороженного шоколада - пить горячий шоколад через 15 минут после употребления холодного лакомства.



7. Самые вкусные цвета горячего шоколада









В прошлом ученые обнаружили любопытный факт относительно нашего вкуса. Вкус еды часто зависит от ее цены, словесного описания и цвета тарелки. В 2013 году во время одного исследования хотели выяснить, какие цвета усилят вкус горячего шоколада. В исследовании участвовали 57 добровольцев, которые ели горячий шоколад из чашек. Внутри все чашки были белыми. Но снаружи они были красными, оранжевыми, белыми или кремовыми.



После употребления каждой порции напитка участники должны были оценить, насколько им понравился напиток. Почти все согласились, что горячий шоколад вкуснее, если его пить из кремовой или оранжевой чашки. Это было немного странно. Добровольцам давали один и тот же напиток. Никто из них не говорил, что напиток был слаще или ароматнее. Но по какой-то причине, употребление шоколада из оранжевой или кремовой чашки делало напиток вкуснее.



6. Шоколад и Нобелевская премия









У шоколада есть несколько преимуществ. Согласно исследованиям, любители им полакомиться могут рассчитывать на удовольствие от вкуса, а также на более здоровое сердце, мозг и нормальное кровяное давление. Но можно ли рассчитывать на увеличение шансов на получение Нобелевской премии? В 2012 году доктор Франц Мессерли (Franz Messerli) опубликовал исследование в журнале New England Journal of Medicine. Как ни странно, он утверждал, что поедание шоколада может повысить вероятность получения престижной награды. Однако обычный человек не станет гением после одного (или 50) шоколадных батончиков.



Мессерли рассмотрел общую картину. Он сравнил разные страны, подсчитал, сколько шоколада употребляют в каждой из них, и сколько Нобелевских лауреатов есть в той или иной стране. Оказалось, что чем больше шоколада употребляли в той или иной стране, тем больше в ней было гениальных людей. Если это кажется вам смешным, то вы не одиноки - Мессерли согласился, что все это смешно. Хотя его данные были надежными, это не означало, что есть реальная «связь» между потреблением шоколада и получением Нобелевской премии. Он продемонстрировал эту «связь», чтобы показать, что прослеживаемые наукой связи не всегда верны.



5. Шоколадный сироп был лекарством









В любом уважающем себя мороженом есть сироп. Велика вероятность того, что посетители выберут шоколадный сироп. Возможно, в это сложно поверить, но это сладкое удовольствие сначала использовалось отнюдь не для удовольствия. Первыми из тех, кто его готовил, были фармацевты. В 1800-х гг. они приобретали горький какао-порошок у компании, которую сегодня знают как Hershey'S, и смешивали его с большим количеством сахара, чтобы получился густой сироп.



Шоколад уже тогда использовали для лечения истощения, но сироп применялся с другими целями. Помните, что это было в 1800-х? Все лекарства на вкус были отвратительны. При смешивании с сиропом сложные пациенты, например, дети, с готовностью употребляли невкусные препараты. Перемещение сиропа из аптеки на кухню было обусловлено желанием фармацевтов заработать. В то время это дело не приносило большого дохода, и многие продавали «на сторону» такие вещи, как газированные напитки и мороженое. Чтобы добавить к ним сироп, не потребовалось много времени.



4. Слоновая кость в шоколаде











В 1989 году торговлю слоновой костью запретили, но черный рынок слоновых бивней не умер. Исходя из количества конфискованной слоновой кости, в 2011 году было отловлено около 50 000 слонов. Чтобы переправить свою добычу через границу, контрабандисты делают странные вещи. В 2013 году чиновники в Макао проверили багаж двух южноафриканцев. Они заподозрили неладное, когда обнаружили 583 шоколадных батончика. Однако особенно подозрительным был вес этих батончиков. Он составил 34 килограмма.



Тогда с одной из конфет сняли обертку и поместили ее в теплую воду. Шоколадная глазурь растаяла и обнажила слоновую кость стоимостью более 76 000 долларов. Маскировка слоновой кости под шоколад – творческий подход, но подобное было не впервые. В прошлом году было обнаружено более 90 тюленей из слоновой кости, завернутых в обертку от шоколадных конфет. Их везли в Тайвань из Южной Африки.



3. Giri choco











В День Святого Валентина влюбленные дарят своим возлюбленным шоколадные конфеты. В Японии все иначе и действует людям на нервы. На женские нервы. Здесь существует традиция под названием giri choco. В День Святого Валентина женщины должны дарить коллегам-мужчинам сладости. Обычная женщина должна потратить тысячи иен, подстраиваться под то, что считается уместным, выбирать, кому дарить конфеты, и сталкиваться с возможной обратной реакцией со стороны тех, кто их не получил. Излишне говорить, что это может привести к оскорбительным ситуациям на рабочем месте, таким как преследование и несправедливое обращение. Сейчас в нескольких компаниях подобная практика запрещена.



Во время опроса, проводимого в 2019 году, 60 процентов женщин сказали, что они предпочли бы съесть шоколад сами, более 56 процентов сказали, что в День Святого Валентина они «портят» семью шоколадом, а 36 процентов планировали вручить конфеты мужчинам - но по собственной воле и потому, что это был либо романтический партнер, либо тот, кто им нравился. Похоже, что данная традиция изжила себя. Только 35 процентов женщин, участвовавших в опросе, заявили, что планируют раздавать конфеты коллегам-мужчинам.



2. Нюхательный шоколад











Новинка - отличная возможность повысить продажи. Однако, когда одна компания начала продавать шоколад, который клиенты могли вдыхать, встревожились эксперты в области здравоохранения. В 2017 году компания Legal Lean представила данный продукт в США. Его назвали Coco Loko, это была упаковка на 10 «вдыханий», стоимостью 24,99 долларов. Порошок рекламировался как нелекарственный способ почувствовать эйфорию. Но претензии на то, что продукт способствует мгновенной энергичности и мотивации не вызвали восторга со стороны медицинских специалистов. Врачи сочли, что ничего (в том числе и шоколад) не стоит вдыхать без очень веской причины.



Потенциальный вред Coco Loko не был изучен. Как порошок, состоящий из сырого какао и ингредиентов, входящих в энергетические напитки, таких как таурин и гуарана, он может вызвать проблемы с носом и легкими. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (The Food and Drug Administration) не проверяло подлинность заявленных эффектов продукта. По крайней мере, компания была честна в отношении своей продукции. На ее веб-сайте было опубликовано предупреждение о том, что продукция Legal Lean может препятствовать «способности управлять автомобилем или работе с оборудованием» и «может вызвать проблемы со здоровьем».



1. Детский труд и компания Nestle











У шоколадного гиганта Nestle есть большой демон. В течение многих лет компанию обвиняли в использовании детского труда. Один случай был связан с похищением жертв, которые описывали, как охранники резали ноги любому ребенку, который пытался сбежать с какао-ферм. Столкнувшись с давлением, компания поручила Fair Labor Association проводить ежегодные аудиты в Кот-Д'Ивуаре, который остается крупнейшим поставщиком какао в мире. В 2014 году FLA посетила 260 ферм, поставляющих Nestle какао-бобы. Картина была совсем не радужной.



В ходе проверок были обнаружены 56 детей в возрасте до 18 лет, из которых 27 были младше 15 лет. Около 24 детей не получили образования, потому что им приходилось работать вместе со взрослыми членами семьи. По крайней мере один ребенок был вынужден работать без зарплаты. В то время как FLA постановила, что Nestle предприняла значительные усилия, чтобы исправить ситуацию, она не разрешилась, поскольку фермеры не смогли выполнить запрет компании на использование детского труда. Адвокаты по правам человека были менее добры. Они настаивают на том, что Nestle не может решить сложную проблему (или не хочет), и что данную отрасль должен регулировать независимый орган.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2333312603220347491/

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