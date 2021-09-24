Неудачное покушение на Фиделя Кастро и заговор против Джона Кеннеди

Вся жизнь этой женщины была похожа на приключенческий роман: в юности Марита Лоренц познакомилась с Фиделем Кастро. Она испытывала к нему настоящие чувства, однако позже пыталась лишить его жизни по заданию ЦРУ.

Впрочем, она была знакома ещё с одним диктатором, ставшим отцом её ребёнка. Марита Лоренц давала показания в Специальном комитете по делу о покушении на Джона Кеннеди. Не зря таблоиды называли её Джейн Бонд ХХ века.

Фидель Кастро

Марита Лоренц.

Марита Лоренц появилась на свет в Бремене 18 августа 1939 года в семье актрисы и танцовщицы Алисы Лофланд (сценический псевдоним Джун Пейджет) и капитана немецкого торгового судна Генриха Лоренца. После войны мама девочки служила помощником и ассистентом американского военного офицера, а вскоре стала профессиональным шпионом. Марита же часто путешествовала с отцом, теперь уже на пассажирском лайнере, которым управлял Генрих Лоренц.

Марита Лоренц.

В феврале 1959 года, когда ей ещё не исполнилось и 20 лет, «MS Berlin» причалил в Гаване, а на борт лайнера под управлением Генриха Лоренца поднялся Фидель Кастро в сопровождении своих людей. Юная Марита смотрела во все глаза на высоких крепких кубинцев и была совершенно очарована их лидером.

Фидель Кастро.

Впрочем, Фидель Кастро тоже не сводил взгляд с хорошенькой девушки, а она не смела при отце проявить свою симпатию. Но перед тем, как Кастро покинул борт судна, Марита успела написать на спичечном коробке домашний номер телефона своего брата Хоакима, студента Колумбийского университета, у которого собиралась жить в Манхэттене.

Через несколько дней Марите позвонил Фидель и сообщил, что отправил за ней самолёт, который доставит её назад в Гавану. Кажется, девушка не сомневалась ни минуты: спустя совсем немного времени у трапа самолёта в Гаване её встречал джип, на котором она прибыла в отель «Хилтон», используемый Фиделем Кастро в качестве своей штаб-квартиры. Марита была счастлива и даже не задумывалась о том, что её возлюбленный давно известен своей любовью к очаровательным красавицам.

Марита Лоренц.

Спустя несколько месяцев Марита поняла, что ждёт ребёнка, и стала готовиться к радостному событию. Но на восьмом месяце беременности девушка потеряла малыша при весьма странных обстоятельствах. Утром она выпила стакан молока, после чего мгновенно потеряла сознание.

Очнулась она в кабинете врача, а ребёнка она никогда не видела. До сегодняшнего дня так и не удалось установить ход событий того времени. Существовало несколько версий случившегося: беременность была прервана умышленно по приказу Команданте, у Мариты случился выкидыш или же она родила здорового малыша по имени Андре. Ни одно из предположений никогда не было подтверждено или опровергнуто.

Марита Лоренц и Фидель Кастро.

После случившегося Мариту Лоренц спешно отправили в Нью-Йорк, потому что на Кубе некому было оказать ей квалифицированную помощь: её лихорадило, поднялась температура, и, кажется, началось заражение крови. Вскоре она лежала в палате в рузвельтовском госпитале, вокруг неё суетились врачи, а в комнате неотлучно находились какие-то люди. Стоило только Марите прийти в себя, как незнакомцы начинали задавать её неудобные вопросы: с кем была, кого видела, кто и что говорил.

Марита Лоренц и Фидель Кастро.

Её сознание, одурманенное сильнейшими препаратами, постоянно ускользало, а слова, которые произносили представители ЦРУ, казались просто немыслимыми. Агенты убеждали её в том, что это Фидель приказал убить её ребёнка, говорили об угрозе, которую он представляет для Америки и для всего мира. Тем не менее, она усвоила главное: во всех её бедах виноват Фидель, и теперь она должна его убить.

Марита Лоренц.

Позже Марита признается, что её завербовал Фрэнк Фиорини Стерджис специально для убийства Кастро. Она прошла специальный курс в закрытом лагере, где научилась стрелять, обращаться со взрывчаткой и использовать совершенно безобидные предметы для убийства. Позже она получила две капсулы с ядом, содержимое которых должна была подмешать в еду или питьё Команданте.

Прибыв на Кубу в 1960 году, она так и не смогла навредить Фиделю, но призналась в том, зачем вновь появилась на острове свободы. Она по-прежнему любила Кастро. Марита покинула остров и в 1981 году ещё раз побывала на Кубе, увидевшись с Фиделем в последний раз.

Маркос Перес Хименес

Маркос Перес Хименес.

В марте 1961 года Марита Лоренц познакомилась с бывшим диктатором Венесуэлы Маркосом Пересом Хименесом. Их встреча состоялась в то время, когда девушка работала курьером в международной антикоммунистической бригаде и должна была получить от Хименеса взнос в 200 тысяч долларов.

Бывший диктатор в течение шести недель ухаживал за Маритой и, в конце концов, смог добиться её благосклонности. В результате этой связи госпожа Лоренц родила дочь, однако вскоре её супруга экстрадировали на родину, где должны были судить за растрату 200 миллионов долларов за время его правления.

Марита Лоренц с дочерью.

Иск об оставлении отцовства лишь отсрочил пребывание возлюбленного Мариты в стране, но девушка без тени сомнения отправилась вслед за ним в Венесуэлу. Правда, в стране её ждал отнюдь не приветливый приём: её вместе с ребёнком отвезли в туземное племя, где она жила некоторое время вместе с дочерью, а затем смогла перебраться в США.

Убийство Джона Кеннеди

Марита Лоренц.

В 1977 году Марита Лоренц сделала сенсационное заявление о причастности спецслужб к убийству 35-го президента США. Марита рассказала Полу Мексилу из «The New York Daily News» о том, что она познакомилась с Ли Освальдом, убийцей Джона Кеннеди, в начале 1960-х годов в закрытом лагере, а позднее ещё дважды с ним встречалась: на конспиративной квартире в Майами и незадолго до трагических событий в доме Орландо Боска в присутствии агента ЦРУ Фрэнка Стерджиса и трёх кубинцев. По мнению Лоренц, мужчины планировали ограбление склада с оружием.

Марита Лоренц.

Позже Марита Лоренц повторила свои показания в Специальном комитете по убийствам палаты представителей, но они были признаны ненадёжными. Фрэнк Стерджис категорически отрицал своё участие в заговоре с целью убийства Кеннеди и настаивал на том, что Марита Лоренц была подкуплена коммунистами, чтобы его оговорить. Даже рассказанные детали и подробности поездки в Даллас, в которой Марита, по её словам, принимала участие, не заставили членов комитета ей поверить.

Простая жизнь простого агента

В 1970 году бывшая любовница двух диктаторов вышла замуж за управляющего многоквартирным домом в Нью-Йорке и вместе с мужем работала на ФБР. Они шпионили за представителями стран Восточного блока в ООН, жившими в доме мужа Мариты.

Марита Лоренц.

Время от времени она давала интервью, за которые получала неплохие гонорары, позже о ней стали снимать фильмы, а сама Марита Лоренц выпустила книгу мемуаров «Марита Лоренц: Шпион, который любил Кастро...и чуть не убил его».

31 августа 2019 года в возрасте 80 лет Марита Лоренц скончалась в Оберхаузене в Германии, унеся с собой все тайны и, возможно, неудобную правду об убийстве 35-го президента США.

Источник : https://interesnosti.com/2308027329161988471/

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