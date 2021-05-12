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"Прядильные дома"для грешниц на Руси

рядильный дом" это не то, что кажется на первый взгляд — там не сидят с веретеном. Прядильные дома появились ещё со времён Петра I для "падших женщин", и представляли из себя своеобразные тюрьмы, где перевоспитывали оступившихся дам.

Древняя профессия на то и древняя, я бы даже сказала весьма прочная: она существовала до нашей эры, существовала на Руси, даже не смотря на запреты и наказания, существует и сейчас в кризис.

Кисть Франца Ксавьера Симма 19 век кисть Франца Ксавьера Симма 19 век
Кисть Франца Ксавьера Симма 19 век кисть Франца Ксавьера Симма 19 век

Именно в XVIII веке стали открываться различные дома веселья, под влиянием европейской моды (во Франции в то время было регентство, и аристократы с регентом позволяли себе такое, чего не позволяли себе даже монархи). В Санкт-Петербурге стали распространяться "французские болезни" или "пузырьки на губах" (герпес).

Кисть Витторио Регианини
Кисть Витторио Регианини

 

Петру I такая мода не понравилась и он подсмотрел как в Европе перевоспитывали ветреных дам. В 20-х годах XVIII века стали строиться прядильные дома, которые помимо производства пряжи были и исправительными колониями для женщин.

Его дело продолжила Елизавета Петровна, а спустя время построился приют Марии Магдалины для всех кающихся и виновных девиц, женщин и замужних дам.

Не спешите радоваться, что в России было такое место. Уж лучше быть грешницей, чем оказаться в этом зверском приюте. Над всеми женщинами применяли моральную и физическую силу. Многие девушки так никогда и не покинули приюта — просто не смогли пережить эти испытания.

Прядильный дом
Прядильный дом

 

Зато всё изменилось во время Екатерины Великой, которая сочла своим долгом бороться с безнравственными дамами. Уже никого не бранили, а просто лечили от "французских болезней" — лечение было анонимным и женщины могли носить маски, чтобы их не узнали. В 1782 году императрица издала "указ благочиния" или полицейский, нарушителей которых ждали большие санкции и штрафы. Помимо безнравственности в указ вошли азартные игры и иные нарушения общественного порядка.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/dom-dlya-greshnic-na-rusi-3872...

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