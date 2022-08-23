Очень сильная молитва Господу об исполнении желаний

Со слов автора. Я верю, что сила молитвы поможет воплотить любые желаемые события в жизнь.

Поэтому сегодня я расскажу, как правильно просить Господа о своих мечтах, чтобы они быстро стали реальными.

МОЛИТВА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО

Исполнение сокровенных желаний – вот заветная мечта многих людей. Наверняка каждый человек мечтал стать обладателем волшебной палочки. Ведь с ее помощью можно было бы получить желаемое. Однако волшебство, о котором так мечтают люди, не происходит. И это заставляет их попросту опускать руки и даже переставать мечтать. Ведь им не хочется впустую надеяться, что произойдет то, чего они долгие годы так хотели. Вот только нельзя так быстро опускать руки.

Существует способ сделать желаемое реальным. И для того, чтобы получить это, человеку вовсе не нужно обращаться за помощью к темным силам. Достаточно воспользоваться молитвами. Текст этих молитв является настоящим подарком небес. Ведь после их прочтения человек получит возможность попросить выполнение какого-то потаенного желания.

И это не займет много времени. Те, кто уже успел воспользоваться молитвами, утверждают, что желание исполняется за один день. Это действительно очень сильные молитвы, которые многие годы оставались никому не известными.

МОЛИТВА ИЛИ ЗАГОВОР: КАК НЕ ПРОГНЕВИТЬ НЕБЕСА?

Хотя и исполняли желания практически моментально. Однако теперь текст стал доступен людям. Но просто некоторые отказываются верить, что подобное волшебство действительно возможно.

Сразу необходимо сделать одну важную оговорку. Дело в том, что некоторые христиане ставят знак равенства между молитвой и заговором. Это неправильно, поскольку между ними нет ничего общего.

Священники настроены крайне негативно по отношению к тем людям, которые используют заговоры и рекомендуют делать это другим. Ведь, по сути, заговор — это темная магия. Как бы ни пытались оправдаться ведуньи, они используют силу самого дьявола, чтобы получить желаемое. Если подумать, то каждый заговор представляет собой не просто прочтение определенного текста. Существует ряд требований, соблюдая которые, человек превращает чтение заговора в ритуал. А ритуал, как известно, не имеет совершенно ничего общего с православием. Это больше относится к языческой культуре.

Именно по этой причине священнослужители строго-настрого запрещают людям использовать те или иные заговоры, чтобы добиться желаемого. В данном случае гораздо лучше задуматься о том, чтобы воспользоваться текстом одной из многих молитв. Ведь с ее помощью человек может обратиться к небесам и попросить милости.

Стоит отметить, что нельзя назвать молитву 100-процентной гарантией. Иными словами, она представляет собой лишь способ выразить свою просьбу Всевышнему. Но при этом никто не говорит о том, что просьба обязательно будет услышана.

ПОЧЕМУ МОЛИТВА НЕ ПОМОГАЕТ

Довольно часто случается так, что просящий о милости оказывается в затруднительном положении, но помощи не получает. И причин тому может быть великое множество. Необходимо помнить о том, что пути Господни неисповедимы. Если человек не получил желаемое, возможно, в настоящий момент он к этому не готов.

Как ни странно, но подобное равнодушие небес порой идет во благо. Поскольку человеку не дано знать, как именно изменилась бы его судьба. То есть никто не знает, что с ним могло случиться после выполнения желания. Например, нерадивый сотрудник мог попросить повышения зарплаты, карьерного роста, а разбогатев, стать жертвой грабителей.

Поэтому не нужно думать, что сразу после обращения к Господу желание обязательно будет исполнено. Однако в таком случае у многих может возникнуть вопрос, а зачем тогда вообще просить? Это такая возможность, которой обязательно следует воспользоваться. В особенности в том случае, если человек вел праведную жизнь, не нарушал заповедей Господа. Тогда вероятность того, что небеса услышат просьбу, которая была адресована им, и исполнят ее, чтобы осчастливить человека, очень велика.

ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Обратите внимание, что упоминание о праведной жизни не было случайным. Очень часто люди забывают о том, что Господь завещал им жить согласно определенным заповедям. Те, кто нарушает их, считаются грешниками.

Приведем простой пример, когда человек может даже не задумываться о том, что является грешником. Идя на работу в дождливую погоду и оказавшись облитым невнимательным или наглым водителем, который не пожелал снизить скорость, въезжая в лужу, человек чертыхается. И причем не всегда мысленно.

Иногда эти матерные слова, направленные в адрес водителя, слышит весь район. И вот он первый грех – сквернословие. Ведь в Библии содержатся строки о том, что люди не должны употреблять матерные слова. Следовательно, огромное количество современных людей, даже не задумываясь, становятся грешниками.

И если человек грешен, он не может рассчитывать на то, что небеса ему помогут, даже если была использована сильная молитва на исполнения желания за один день. Другое дело, если человек осознал, что совершил ошибку, и постарался ее исправить. Поэтому прежде, чем попросить о чем-то Всевышнего, необходимо задуматься, достоин ли человек помощи. Ответить на этот вопрос человек должен сам себе. И ответ обязательно должен быть честным.

Если христианин чувствует за собой грех, ему необходимо встретиться со своим духовным наставником и узнать, как искупить вину. Покаявшись и искупив свой грех, православный станет достойным того, чтобы получить помощь Господа.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЖЕЛАНИЯ: КАК ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМОЕ?

Со стороны может показаться, что конкретизация не может никак повлиять на то, выполнит ли Господь просьбу молящегося. Однако это не так, поскольку человек, в первую очередь, должен уметь правильно сформулировать свое желание. Выше в статье упоминалось о том, что иногда Всевышний отказывает в исполнении желания, если человек к этому не готов. Но чаще всего равнодушие небес объясняется по-другому. Если человек, возносящий молитву, сам не знает, чего именно желает его душа, то зачем выполнять такое желание, становится непонятно.

Поэтому, желая получить милость Господа, крайне важно помнить о необходимости четко формулировать свою цель. Более того, просить нужно строго то, в чем именно человек нуждается. Например, больной человек не может просить о материальных благах даже при условии, что он просит деньги на лечение. В таком случае более корректным будет желание излечиться. Ведь небеса могут исполнить эту просьбу, и при этом христианину совершенно не обязательно становиться богатым.

О ЧЕМ МОЖНО ПРОСИТЬ

Стоит отметить, что само желание может быть любым. Можно просить о разных вещах:

об исцелении от хвори;

о благополучии близких;

о счастливом браке;

о счастье детей, родственников и прочем.

Каждая просьба, если она является искренней, обязательно будет услышана. В особенности если она не является корыстной. Ведь такие просьбы не просто не выполняются. Они также могут навлечь на человека, который рискнул проявить свое корыстолюбие, гнев Господа. Поэтому рекомендуется избегать подобных просьб и всячески гнать от себя мысли о материальном обогащении.

Если человек нуждается в деньгах, нужно просто молить о милости. И если Всевышний посчитает, что улучшение благосостояния действительно необходимо его творению, то такая милость будет ему дарована.

РИТУАЛ ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ МОЛИТВЫ

Этот ритуал не имеет ничего общего с тем, который принято исполнять, читая заговоры. Единственной его целью является помощь тому, кто собирается прочесть молитвы. Иными словами, этот простой ритуал следует выполнять всем тем, кто читает молитвы, чтобы настроиться на нужный лад:

Прежде чем выразить свое желание, его необходимо как следует обдумать. Возможно, христианин и сам не понимает, что это желание не является истинным. Если человек твердо решил, чего именно хочет попросить, то он должен буквально визуализировать это желание. Например, представить, как он выписывается из клиники, если речь идет о выздоровлении. Крайне важно представлять именно тот момент, когда мечта уже сбылась. Это распространенная ошибка, когда люди просто представляют, как именно сбывается мечта. Нет, нужно представить, что желаемое уже было получено. Записывать на бумажку желание рекомендуется только в правильном расположении духа. Например, когда человек испытывает большую радость.

Обратите внимание на последний пункт. Чтобы желание обязательно сбылось после прочтения молитвы, которая очень сильная сама по себе, необходимо записать его на небольшом клочке бумаги и носить постоянно с собой. Делать это нужно вплоть до того момента, когда будет исполнено желание.

Терять этот листочек крайне нежелательно. Священники уверяют, что потеря листка с желанием является знаком свыше. Таким образом Господь показывает, что в ближайшем времени сокровенное желание не будет исполнено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнить желание может только Господь. Для общения ко Всевышнему категорически запрещено использовать тексты заговоров. Чтобы быть достойным милости Господа, просящий должен вести праведный образ жизни. Прежде чем обратиться ко Всевышнему, следует замолить грехи и покаяться.

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