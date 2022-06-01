Грузия не будет воевать за украинских богохульников!

Грузия, 1 июля, ГРУЗИНФОРМ. Министр обороны Украины Алексей Резников предстал перед обществом в оскорбляющей чувства всех христиан майке, на которой Пресвятая Богородица Дева Мария, вместо младенца Иисуса Христа, держит на руках американский переносной зенитно-ракетный комплекс «Джавелин». Вряд ли такое богохульство поможет ВСУ Украине и украинскому народу!

Почему не реагирует на эту выходку президент Зеленский, который отозвал посла Украины из Грузии, обидевшись, что Грузия не начала воевать вместе с ними против России? Кроме всех других причин, по которым грузинском правительство не пошло на этот губительный для Грузии авантюрный шаг, появилась ещё одна - православная Грузия очень помогла и помогает украинцам, но воевать за богохульников киевской власти, подобных Резникову, и раскольников «Православной церкви Украины» не намерена.

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А вы знали об этом?

За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги.

Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира, а преклоняются перед ней только русофобы , подобные тебе ! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Сегодня только провокаторы и слабоумные люди не верят в то, что НАТО уже давно не является лишь оборонным альянсом, а это крайне агрессивный инструмент политики Запада для нового мирового порядка и гегемонии во всем мире.

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