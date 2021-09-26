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О Божией Матери и иконах (ответ протестанту)

Однажды летним днём 1991 г. во дворе келии Старца Паисия собралось много паломников. Среди них был один грек, живущий в Германии. Он, как ревностный протестант, обратился к Старцу:

— Вы, православные, и особенно здесь на Святой Горе, поклоняетесь Деве Марии как Богу, забывая, что Она простая женщина. Также вы поклоняетесь иконам и полагаете, что они могут делать чудеса! И еще хуже обращаетесь с останками ваших Святых. Хотя они во множестве имеют тление, вы, не брезгуя, их целуете! Все это показывает, что вы, православные, находитесь в большом заблуждении!

О Божией Матери и иконах (ответ протестанту)


Тогда Старец, следуя примеру святых Отцов Церкви, принимавших возводимые на них поношения и клевету без возражения, ересям же противостоявших до смерти, строгим голосом ответил еретику-протестанту: 

— Что сказать тебе, бедный? Ты не виноват в позорных словах, которые говоришь, виновата твоя мама, давшая тебе такое воспитание!
Тот, услышав слова Старца о своей матери, разгневался и ответил раздраженно:

— Слушай, монах, маму мою не трогай устами своими, ты не достоин и сравниться с нею! 

Старец, не смущаясь, будто ожидая услышать именно это, ответил ему:
— Видишь, ты обиделся, поскольку я затронул твою мать! А наш Господь и мы, православные, разве не обидимся, слыша, как ты поносишь нашу Матерь — Богородицу?

Спрошу тебя и ещё кое о чём. Если твоя мать попросит тебя что-то выполнить и ты сможешь ей без труда угодить, согласишься ли ты сделать это или нет? 

— Конечно, соглашусь и сделаю! – отвечал протестант.
— Так же и с Пречистой: мы просим Богородицу быть Ходатаицей к Ее Сыну и нашему Господу, чтобы Он нас спас. 

Но скажи мне, пожалуйста, и еще нечто: есть ли у тебя дома фотографии родителей, братьев и сестер, жены, детей, твоих друзей?
— Конечно, есть!
— Вот и мы, не имея «фотографий» Отца нашего — Господа нашего, Матери нашей — Богородицы, и братьев наших — Святых и Мучеников, смотрим на их иконы и, вспоминая их, просим о помощи. И чем теплее, взирая на иконы Святых, мы просим их, тем больше они нам помогают. А поскольку и сами тела Святых исполнены Божией Благодати, мы, целуя их святые мощи, тоже приобщаемся благодатной силе. Если же Святой сподобится иметь нетленные мощи, то тем большую он имеет Благодать. И мы, кланяясь его святым мощам, принимаем ее!

О Божией Матери и иконах (ответ протестанту)


Протестант ничего не мог возразить и ушел в большой задумчивости. А старец, как он всегда делал в таких случаях, начал молиться:
-Да поможет Всеблагий Бог и этому человеку обрести истинный путь спасения.

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