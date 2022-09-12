Белогвардеец, которому в России самому первому поставили памятник

В советское время памятники Ленину были практически в каждом городе, многие населенные пункты именовались в честь каких-либо деятелей революции. Правда, надо отметить, что названия городов в честь большевиков часто не задерживались надолго. Так, город Пермь был «Молотовым» с 1940 по 1957 годы. Луганск был «Ворошиловградом» дважды, в 1935—1958 и 1970—1990 годах. Гатчину называли «Троцком» только с 1923 по 1929 годы. Эти переименования хорошо отражали расклады политической борьбы в советской элите. Еще больше было улиц с самыми любопытными названиями. По сей день в Воронеже, Волгограде (бывший Сталинград-Царицын), Перми, Нижнем Тагиле и так далее есть улицы Розалии Землячки.

В отличии от американской Гражданской войны (где проигравшие конфедераты понаставили своим военачальникам памятников, а сносят их «BLM-щики» только сейчас), в СССР проигравшим никто и ничего не ставил. Даже в историографии белое движение серьезно не изучалось (представая в карикатурном варианте), да и история партии большевиков переписывалась победителями в очередной борьбе за власть.

Но наступили новые времена, вместо одной страны появилось пятнадцать, причем во многом друг другу антагонистичных, со своими героями.

И красных среди этих героев нет, хотя в Российской Федерации к советскому прошлому относятся несколько теплее, чем, к примеру, в Украине или Эстонии.

Памятники деятелям белого движения особо не распространены по сей день. Отчасти это можно объяснить тем, что некоторые деятели белого движения сотрудничали с нацистами, другие просто являются спорными фигурами. Тем не менее, памятники деятелям белого движения в России уже существуют. И первый из них появился в декабре 2003 года. Стоит по сей день в относительном спокойствии. Возможно потому, что поставлен он человеку, не столь одиозному в глазах «бывших советских» людей (какими безусловно являются Краснов или Маннергейм, вспоминая недавние конфликты).

Этого человека звали Сергей Леонидович Марков (1878 — 1918). Военный преподаватель, участник Первой мировой, Русско-японской и Гражданской войн, культовая фигура в белом движении, хотя и пал достаточно рано. Но именно в честь него была названа одна из белых «цветных частей» юга, «марковцы».

С. Л. Марков был в какой-то степени «обречен» на военную службу, ведь родился он в семье офицера. Его отец, Леонид Васильевич Марков, был участником Среднеазиатских походов. Брат Сергея Леонидовича, Леонид Леонидович, пал в период Русско-японской войны. Сам же С. Л. Марков тогда принимал участие в боях при Сандепу и Мукдене.

К 1917 году С. Л. Марков был награжден восемью российскими орденами, двумя иностранными, Георгиевским оружием. В межвоенный период (между Русско-японской и Первой мировой) Марков преподавал тактику, военную географию и воинскую историю России. В старой армии дослужился до генерал-лейтенанта, был начальником штаба в «железной» дивизии под командованием Антона Ивановича Деникина.

Поддерживал «войну до победного конца», сторонник корниловского выступления. Один из «быховцев», вместе с остальными бежал на Дон, благодаря распоряжению главкома Н. Н. Духонина.

Один из организаторов Добровольческой армии, формировал первые белые части. Один из самых энергичных и «рисковых» командиров белого движения, не раз лично бросался в бой. После поражения белогвардейцев при Екатеринодаре, именно Марков фактически спас остатки «добровольцев», лично возглавив атаку на красный бронепоезд, используя военную хитрость.

«...Марков с нагайкой в руке бросился к паровозу.

— Поезд, стой. Раздавишь, с…..с…. Разве не видишь, что свои?..

Поезд остановился.

Пока ошалевший машинист пришел в себя, Марков выхватил у кого-то из стрелков ручную гранату и бросил её в машину...

Между тем Миончинский (командир батареи) придвинул к углу будки орудие и под градом пуль почти в упор навел его на поезд.

— Отходи в сторону от поезда, ложись! — раздался громкий голос Маркова.

Грянул выстрел, граната ударила в паровоз, и он с треском повалился передней частью на полотно. Другая, третья — по блиндированным вагонам… И тогда со всех сторон бросились к поезду «марковцы». С ними и их генерал. Стреляли в стены вагонов, взбирались на крышу, рубили топорами отверстия и сквозь них бросали бомбы…» (с) А. И. Деникин. Очерки русской смуты.

У Маркова было характерное прозвище — «Шпага генерала Корнилова». «Именной полк» С. Л. Маркова изначально звался Офицерским, одна из лучших частей белых, принимавшая участие практически во всех операциях Гражданской войны на юге.

Впрочем, сам Марков вскоре отправился за Л. Г. Корниловым. Причем даже ситуация похожа: в его наблюдательный пункт попала граната с красного бронепоезда. Маркова не стало в июне 1918 года, когда большая часть Гражданской была еще впереди. И, надо сказать, для красных было успехом, что такие опытные военачальники, как Сергей Леонидович, выбывали на ранних этапах Гражданской и заменить их было просто некем (об этом сокрушался в мемуарах Деникин).

Догматизм и политическая нетерпимость были чужды Маркову. Конечно, его, как человека интеллигентного, не могли не занимать вопросы государственного бытия России. Но напрасно было бы искать в нем определенной политической физиономии: никакой политический штамп к нему не подойдет. Он любил Родину и честно служил ей. Вот и все. (с) А. И. Деникин о С. Л. Маркове.

Так вот, Марков пал в бою за станцию Торговая, в период Второго Кубанского похода. Сейчас это город Сальск. Именно там, в 2003 году, поставили памятники белому деятелю. Скульпторы — Владимир и Данила Суровцевы. Памятник вызывал поначалу недовольство со стороны левых, был даже случай вандализма.

Однако, сейчас пыл поубавился и на «памятник белому генералу» реагируют спокойно, а сам он стал достопримечательностью Сальского района. Интересно, что сами белогвардейцы в 1918 — 1920 годах называли Торговую именем Маркова.

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А вы знали об этом?

Скрытую от посторонних глаз семейную жизнь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс могли бы счесть идеальной, если бы не получившая огласку измена. В 2006 году выяснилось, что у Лиз на протяжении 18 месяцев был роман с ее политическим наставником — женатым членом парламента Тори Марком Филдом. Ее брак сохранился, его распался.СМИ предполагают, что Трасс была беременна на момент огласки внебрачных отношений. Но ей удалось убедить мужа, что это его ребенок.За измену Трасс упрекал не муж, а избиратели и однопартийцы. В 2009 году разразился скандал, когда члены консервативной партии в ее избирательном округе в Норфолке пожаловались, что их держали в неведении о ее романе на стороне, и попытались сместить ее. Но Трасс удалось удержаться.

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