Корни русофобии в современной Грузии: кто первым начал обвинять русских во всех бедах?

После распада СССР такое явление, как «русофобия», стало активно распространяться практически во всех бывших советских республиках. Националистические движения перестали преследоваться, провозглашение независимости дало выбор, но не все понимали, как им пользоваться. Подобное наблюдалось и в Грузии.

Националисты есть всегда – в любом государстве в любой эпохе найдутся псевдопатриоты, которые под прикрытием любви к Родине будут выплескивать агрессию, ненависть, даже зависть. В умелых руках это общественное настроение становится мощным инструментом. Распад СССР воспринимался как обретение независимости – но не все понимали, чем именно эта независимость полезна или чревата. У каждой медали есть две стороны.

Советская Грузия не была исключением, диссидентов там было полно. Одними из лидеров движения за независимость Грузии был Звиад Гамсахурдиа и Мераб Костава. В 1977 году их арестовали за антисоветскую пропаганду: Гамсахурдиа был сыном известного в Грузии писателя, за публичное покаяние он был помилован, а Костава отправился на долгих 10 лет в Сибирь.

И все же уже тогда, в 70-х, в грузинском обществе начала зреть идея об отделении от СССР.

В апреле 1989 году она вылилась в митинг у здания Парламента Грузии (история циклична, и сегодня на том же самом месте собираются новые грузинские диссиденты). Среди организаторов акции были все те же Костава и Гамсахурдиа. Уже после акция получила название «Тбилисская трагедия» - она закончилась жестоким разгоном собравшихся советской армией, погиб 21 человек, в основном – женщины.

Для Гамсахурдиа последствия митинга стали настоящим трамплином – именно они привели его на пост первого в истории Грузии президента. Пока грузины переживали трагедию и винили в жертвах советскую армию, он разжег еще один межнациональный конфликт – в Южной Осетии, назвав осетин «мусором». Его блок националистов победил на выборах 1990 года, а из страны стали уезжать армяне, русские, азербайджанцы, греки.

Националистическая вакханалия Гамсахурдиа длилась недолго, он был президентом меньше года. Но и этого хватило, часть потерянного грузинского общества, переживая нищету, разруху и полный хаос после распада СССР и прекращения дотаций, нашла в лице России виновника всех бед.

Именно к этой части общества сегодня и апеллирует оппозиция, полагая, что дорога ненависти – это самый короткий путь к власти.

Инга Казарова

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживают внимания слова телеведущего Михаила Кожухова, который недавно заявил, что стыд для Отечества, когда оно ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана! Несмотря на то, что я сам грузин, мне трудно согласится с господином Кожуховым ! На мой взгляд, руководство Грузии, как и руководство многих постсоветских стран, должны наконец-то понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия.

Этим «политикам» трудно понять , что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ , не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя западным «борцам за демократию», которые используют Грузию и бывшие постсоветские страны для противодействия с Россией ! К сожалению, многие недальновидные политики в Грузии не могут понять простой истины , что Россию не может не беспокоить перспектива размещения баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства.Они не осознают ,что бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери грузинских территорий, а уровень достигнутой независимости Грузии достаточно сомнителен.

К сожалению, многие мои соотечественники не могут понять простой истины, что Грузия уже давно не является независимым государством и вряд ли в ближайшее время им станет. В прошлые же века, когда она была, казалось бы, независимой, её ослабляли постоянные захватнические и междоусобные войны и если бы не Георгиевский трактат, то впоследствии Грузию покорил бы или Запад, или её мусульманизировала бы Турция, Иран и т. д. В этом отношении грузины должны быть благодарны России за свое спасение от мусульманских завоевателей и тем самым сохранение своей веры и, конечно, от западных поработителей, которые благодаря своей жестокой колониальной политике полностью разграбили бы и уничтожили бы Грузию, превратив её территорию, скорей всего , в транзит для поставок наркотиков (вспомните колонизацию, например, англичанами Америки, Индии и опиумные войны в Китае)!

Конечно, присоединение Грузии, в первую очередь, было выгодно России, поскольку ей необходим был надёжный геостратегический плацдарм на Кавказе. Именно геостратегическое положение Грузии, которое притягивало мировые державы, явилось основной причиной потери своей независимости, как раньше, так и сейчас! Таким образом, судьба Грузии исторически уже была предрешена благодаря её географическому положению и поэтому трудно согласиться с некоторыми нерадивыми историками, которые выражают своё недовольство в связи с воссоединением в прошлом Грузии именно с Россией.

Они никак не могут понять простой истины, что Россия, как Великая Держава, не позволила бы и не позволит никогда, чтобы территорию Грузии под предлогом сотрудничества использовали враги России для военного противостояния с ней. Именно это стало основной причиной потери территорий как в Грузии, так и в некоторых постсоветских республиках, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы , чтобы создать барьер для размещения в этих странах баз НАТО.

Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы (это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Всё предельно просто! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния, ничего общего не имеющая с борьбой за торжество демократии.

Многие мои соотечественники не могут понять простой истины , что без дружеских отношений с Россией грузинскому народу не встать на ноги, поэтому вектор нашей политики, на мой взгляд, должен быть направлен больше на восток, чем на запад. Грузинский народ в результате насильственного насаждения виртуальной демократии фактически обнищал и никогда еще не испытывал такой нужды, как сейчас. Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Вместе с тем мне не хотелось бы , чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство , неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д.. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» !

Уважаемые друзья! Даже если Грузия вступит в ЕС (что в ближайшее время довольно сомнительно ), мы все равно не станем полноценными европейцами. Одновременно с этим само членство в этой международной организации для такого развивающегося государств, как Грузия, не является обязательным условием экономического роста. Именно поэтому важным и полезным для Грузии, несомненно, будет сотрудничество не только с Западом, но обязательно и с Россией, которая, кстати, в отличие, например, от англосаксов, умеет ценить доброе к себе отношение и быть за него благодарной!Именно поэтому я больше чем уверен , что рано или поздно мы вновь станем добрыми соседями и будем дружить, как наши предки !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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