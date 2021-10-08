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5 стереотипов о любви, которые мешают жить и почему мужчинам нравятся стервы

Общество вечно диктует нам, как жить и что думать. Ведь согласитесь, многие мыслят шаблонно, не желая разобраться в какой-то ситуации и определить свое мнение на этот счет.

Но мы не собираемся поддаваться всеобщему безумию и хотим развенчать некоторые существующие стереотипы. О чем? О любви и отношениях!

1. “В отношениях нужно тяжело трудиться”

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Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Если вы собрались переделать другого человека и перекроить под свой идеал – вы зря потеряете время. Бытует мнение, что отношения – это каждодневный труд и если вам очень тяжело – вы на верном пути.

Вовсе нет! Привыкание и притирка друг к другу – это совсем другое дело. Да, оно требует вашего терпения. Но когда отношения превращаются в поле для боя – это нехорошо.

Отношения, наоборот, должны облегчать жизнь. Привносить что-то приятное, светлое и доброе. Так что внимательно присмотритесь к своим взаимоотношениям. Как думаете, сколько времени двое людей могут морально издеваться друг над другом?


2. “Сила женщины – в ее слабости”

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Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Важно не переходить в крайности. Действительно, настоящая женщина – мягкая, расслабленная, относительно слабая. Но отнюдь не беспомощная и беззащитная, как маленький ребенок!

Если женщина и шагу не может ступить без своего мужчины – это не слабость, а несостоятельность ее личности. Знаменитая Фаина Раневская говорила: «Женщины — это не слабый пол. Слабый пол —это гнилые доски».

3. “Мужчины боятся сильных женщин”

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Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Этот стереотип постепенно становится анахронизмом. Раньше и вправду мужчины предпочитали именно слабых женщин. Но сейчас настоящие мужчины выбирают себе в спутницы личность, которая занимается собой и своим развитием.

Конечно, “сильная” – это не значит “неженственная”. Наоборот, внутренняя женская сила, это как раз то, что ищут многие представители противоположного пола.

4. “Все женщины мечтают выйти замуж”

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Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Благодаря влиянию Запада, замужество уже не стоит на первом месте среди жизненных приоритетов. Если с мужчинами и так все понятно, то у женщин этот стереотип начал рушиться сравнительно недавно.

Теперь многие молодые особы предпочитают прежде всего саморазвитие и самореализацию, а уже после ищут отношений, чтобы варить борщи и штопать носки своим благоверным.

5. “Всем мужчинам нравятся стервы”

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Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Наверное, слово “стервозная” просто смешали со словом “темпераментная”. Отсюда пошло распространенное мнение о том, что мужчины любят стерв.

Но на самом деле, никто не хочет иметь дело с истеричным и неуравновешенным человеком. Да, это правда, что наибольший интерес для противоположного пола представляют девушки смелые, со стабильной самооценкой.

Но стервы – точно нет. Разумеется, у каждого свои предпочтения, но мы говорим сейчас о позиции большинства.

А с какими стереотипами вы согласны?

Источник : https://test.temaretik.com/2318737273913346235/

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