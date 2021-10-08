5 стереотипов о любви, которые мешают жить и почему мужчинам нравятся стервы

Общество вечно диктует нам, как жить и что думать. Ведь согласитесь, многие мыслят шаблонно, не желая разобраться в какой-то ситуации и определить свое мнение на этот счет.
Но мы не собираемся поддаваться всеобщему безумию и хотим развенчать некоторые существующие стереотипы. О чем? О любви и отношениях!
1. “В отношениях нужно тяжело трудиться”
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Если вы собрались переделать другого человека и перекроить под свой идеал – вы зря потеряете время. Бытует мнение, что отношения – это каждодневный труд и если вам очень тяжело – вы на верном пути.
Вовсе нет! Привыкание и притирка друг к другу – это совсем другое дело. Да, оно требует вашего терпения. Но когда отношения превращаются в поле для боя – это нехорошо.
Отношения, наоборот, должны облегчать жизнь. Привносить что-то приятное, светлое и доброе. Так что внимательно присмотритесь к своим взаимоотношениям. Как думаете, сколько времени двое людей могут морально издеваться друг над другом?
2. “Сила женщины – в ее слабости”
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Важно не переходить в крайности. Действительно, настоящая женщина – мягкая, расслабленная, относительно слабая. Но отнюдь не беспомощная и беззащитная, как маленький ребенок!
Если женщина и шагу не может ступить без своего мужчины – это не слабость, а несостоятельность ее личности. Знаменитая Фаина Раневская говорила: «Женщины — это не слабый пол. Слабый пол —это гнилые доски».
3. “Мужчины боятся сильных женщин”
Этот стереотип постепенно становится анахронизмом. Раньше и вправду мужчины предпочитали именно слабых женщин. Но сейчас настоящие мужчины выбирают себе в спутницы личность, которая занимается собой и своим развитием.
Конечно, “сильная” – это не значит “неженственная”. Наоборот, внутренняя женская сила, это как раз то, что ищут многие представители противоположного пола.
4. “Все женщины мечтают выйти замуж”
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Благодаря влиянию Запада, замужество уже не стоит на первом месте среди жизненных приоритетов. Если с мужчинами и так все понятно, то у женщин этот стереотип начал рушиться сравнительно недавно.
Теперь многие молодые особы предпочитают прежде всего саморазвитие и самореализацию, а уже после ищут отношений, чтобы варить борщи и штопать носки своим благоверным.
5. “Всем мужчинам нравятся стервы”
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Наверное, слово “стервозная” просто смешали со словом “темпераментная”. Отсюда пошло распространенное мнение о том, что мужчины любят стерв.
Но на самом деле, никто не хочет иметь дело с истеричным и неуравновешенным человеком. Да, это правда, что наибольший интерес для противоположного пола представляют девушки смелые, со стабильной самооценкой.
Но стервы – точно нет. Разумеется, у каждого свои предпочтения, но мы говорим сейчас о позиции большинства.
А с какими стереотипами вы согласны?
Источник : https://test.temaretik.com/2318737273913346235/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Секс в средневековье https://otari.mirtesen.ru/blog/43849306930/
Какие торжественные приёмы устраивал Сталин в разгар войны https://otari.mirtesen.ru/blog/43838611465/
Шесть мифов о Ледовом побоище (https://otari.mirtesen.ru/blog/43037894547/)
Свежие комментарии