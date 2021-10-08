5 стереотипов о любви, которые мешают жить и почему мужчинам нравятся стервы

Общество вечно диктует нам, как жить и что думать. Ведь согласитесь, многие мыслят шаблонно, не желая разобраться в какой-то ситуации и определить свое мнение на этот счет.

Но мы не собираемся поддаваться всеобщему безумию и хотим развенчать некоторые существующие стереотипы. О чем? О любви и отношениях!

1. “В отношениях нужно тяжело трудиться”

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Если вы собрались переделать другого человека и перекроить под свой идеал – вы зря потеряете время. Бытует мнение, что отношения – это каждодневный труд и если вам очень тяжело – вы на верном пути.

Вовсе нет! Привыкание и притирка друг к другу – это совсем другое дело. Да, оно требует вашего терпения. Но когда отношения превращаются в поле для боя – это нехорошо.

Отношения, наоборот, должны облегчать жизнь. Привносить что-то приятное, светлое и доброе. Так что внимательно присмотритесь к своим взаимоотношениям. Как думаете, сколько времени двое людей могут морально издеваться друг над другом?