Порочные связи правителей. Кто любил пошалить?

Юлий Цезарь

Римский правитель отличался нетрадиционной сексуальной ориентацией. Говорят, будучи юношей, он продал себя одному правителю, у которого жил три года в качестве любовника. Если верить античным историкам, сексуальных связей с мужчинами не имел только Клавдий... За что его жестоко высмеивали современники! Да-да, раньше мужчина, который любил только женщин, в глазах окружающих и сам был подобен женщине.

Ричард Львиное Сердце

Записи 1187-го года гласят, что король провел ночь любви с королем Франции Филиппом II, чтобы союз их стран был крепче. Историки считают, это удачным политическим ходом.

Английский монарх не пользовался популярностью у собственных подданных - всю казну он тратил на военные походы и совершенно не интересовался ничем другим

Эдуард II

Английскому королю Эдуарду II счастливый брак с Изабеллой Французской не мешал вступать в сексуальные связи с молодыми юношами. Надо полагать, однажды терпение королевы не выдержало: она устроила переворот, в результате которого Эдуард II был брошен в тюрьму и тайно убит.

Изабелла Французская была слишком красива, чтобы стать супругой такого заурядного мужчины и терпеть его измены

Петр I

Историки говорят, что Петр I пылал страстью не только к женщинам, но и к мужчинам. При чем первый опыт с мужчиной Петру приписывают еще в юности. Примечательно, что именно российский император впервые ввел наказание за мужеложство в армии.

Петр III

Екатерина II жаловалась, что супруг ухаживает за своими лакеями больше, чем за ней. Кроме того, Петр III предпочитал общество военных. Есть версия, что наследника престола Павла I Екатерина родила от своего любовника.

Фаворитка Елизавета Воронцова была еще одним увлечением императора

Адольф Гитлер

Многие источники подтверждают, что Гитлер имел гомосексуальные связи во время Первой Мировой войны. Заметно продвинувшись по службе, он демонстративно казнил нескольких людей, имевших однополые отношения, чтобы скрыть свои наклонности.

Гитлер специально тянул с женитьбой до последнего - чтобы не утратить авторитет в глазах немецких женщин

Александр Македонский

Император был трижды женат. Однако он не мог скрыть любовных чувств к мужчинам. Когда умер любовник Македонского, он приказал убить врача, не сумевшего спасти своего фаворита.