Кто из этих турчанок всех милее и краше?

Турчанки – удивительные женщины, красота которых воспевается в песнях, литературных и живописных произведениях уже не одно столетие. Существует определенное представление о типичной внешности турчанок, считается, что все турецкие женщины обладают смуглой кожей, темно-каштановыми волосами, жгучим взглядом. Но, насколько разнообразна природа, культура этой страны, настолько и разнообразна красота женщин.

Еще одна исключительная черта внешности турчанок – это их красивые, шелковистые брови, привлекающие внимание и к восхитительным глазам. Девушки умеют грамотно пользоваться возможностями макияжа и не забывают выгодно подчеркнуть линию бровей. К слову, красивые турчанки любят пользоваться декоративной косметикой, для маникюра они выбирают лаки ярких или насыщенных тонов. Но и без косметики эти женщины прекрасны и могут восхищать своих мужчин.

Следует отметить, что современные турецкие женщины известны не только своей красотой, но и темпераментным характером, преданностью семье, умением хранить традиции своего народа. Недавно был опубликован топ-10 самых красивых девушек Турции. Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую девушку Турции из этих уже десяти выбранных красавиц.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Беррин Кекликлер(8), а меньше всех Рувейда Оксюз(5), которая на этой фотографии не впечатляет !

И так – выбираем!

1. Тансу Сыла Чакыр / Tansu Sıla Çakır (род.1996 г) - турецкая модель, Мисс Турция Вселенная 2016.

2. Джансу Дере / Cansu Dere (род. 14 октября 1980 года, Анкара, Турция) - турецкая фотомодель и актриса. C 2012 года стала первой турецкой актрисой, которую выбрали лицом известной марки Loreal Paris.

3. Сонгюль Оден / Songul Oden (род 17 февраля 1979 г) - турецкая актриса.

4. Амине Гюльше / Amine Gülşe (род. 30 апреля 1993 г, Швеция) - турецкая актриса, модель, Мисс Турция 2014, представляла свою страну на Мисс Мира 2014. Имеет турецко-туркменские корни.

5. Рувейда Оксюз / Rüveyda Öksüz (род. 24 мая 1994 г, Стамбул) - турецкая модель и актриса. Мисс Турция 2013, представительница Турции на Мисс Мира 2013.

6. Гамзе Караман / Gamze Karaman (род. 16 октября 1982, Стамбул) - турецкая модель, телеведущая, актриса. Профессионально занималась гандболом. Лучшая модель Турции 2003, победительница международного конкурса Miss Globe International 2004.

7. Ханде Атаизи / Hande Ataizi (род.2 сентября 1973 г в Бурсе, Турция) - турецкая модель и актриса.

8. Беррин Кекликлер / Berrin Keklikler (род. 1994 г) - турецкая модель, Мисс Вселенная Турции 2013 и представляла свою страну на конкурсе Мисс Вселенная.

9. Атийе Дениз / Atiye Deniz (род. 22 ноября 1988 г, Бремен, Германия) - турецкая поп-певица, имеет турецко-голландские корни.

10. Бюсе Искендероглу / Buse Iskenderoglu (род, 1997 г) - турецкая модель, Мисс Турция Мира 2016.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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