Кто из этих турчанок всех милее и краше?

Турчанки – удивительные женщины, красота которых воспевается в песнях, литературных и живописных произведениях уже не одно столетие. Существует определенное представление о типичной внешности турчанок, считается, что все турецкие женщины обладают смуглой кожей, темно-каштановыми волосами, жгучим взглядом. Но, насколько разнообразна природа, культура этой страны, настолько и разнообразна красота женщин.
Еще одна исключительная черта внешности турчанок – это их красивые, шелковистые брови, привлекающие внимание и к восхитительным глазам. Девушки умеют грамотно пользоваться возможностями макияжа и не забывают выгодно подчеркнуть линию бровей. К слову, красивые турчанки любят пользоваться декоративной косметикой, для маникюра они выбирают лаки ярких или насыщенных тонов. Но и без косметики эти женщины прекрасны и могут восхищать своих мужчин.
Следует отметить, что современные турецкие женщины известны не только своей красотой, но и темпераментным характером, преданностью семье, умением хранить традиции своего народа. Недавно был опубликован топ-10 самых красивых девушек Турции. Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую девушку Турции из этих уже десяти выбранных красавиц.
Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Беррин Кекликлер(8), а меньше всех Рувейда Оксюз(5), которая на этой фотографии не впечатляет !
И так – выбираем!
1. Тансу Сыла Чакыр / Tansu Sıla Çakır (род.1996 г) - турецкая модель, Мисс Турция Вселенная 2016.
2. Джансу Дере / Cansu Dere (род. 14 октября 1980 года, Анкара, Турция) - турецкая фотомодель и актриса. C 2012 года стала первой турецкой актрисой, которую выбрали лицом известной марки Loreal Paris.
3. Сонгюль Оден / Songul Oden (род 17 февраля 1979 г) - турецкая актриса.
4. Амине Гюльше / Amine Gülşe (род. 30 апреля 1993 г, Швеция) - турецкая актриса, модель, Мисс Турция 2014, представляла свою страну на Мисс Мира 2014. Имеет турецко-туркменские корни.
5. Рувейда Оксюз / Rüveyda Öksüz (род. 24 мая 1994 г, Стамбул) - турецкая модель и актриса. Мисс Турция 2013, представительница Турции на Мисс Мира 2013.
6. Гамзе Караман / Gamze Karaman (род. 16 октября 1982, Стамбул) - турецкая модель, телеведущая, актриса. Профессионально занималась гандболом. Лучшая модель Турции 2003, победительница международного конкурса Miss Globe International 2004.
7. Ханде Атаизи / Hande Ataizi (род.2 сентября 1973 г в Бурсе, Турция) - турецкая модель и актриса.
8. Беррин Кекликлер / Berrin Keklikler (род. 1994 г) - турецкая модель, Мисс Вселенная Турции 2013 и представляла свою страну на конкурсе Мисс Вселенная.
9. Атийе Дениз / Atiye Deniz (род. 22 ноября 1988 г, Бремен, Германия) - турецкая поп-певица, имеет турецко-голландские корни.
10. Бюсе Искендероглу / Buse Iskenderoglu (род, 1997 г) - турецкая модель, Мисс Турция Мира 2016.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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