Невероятные факты о золоте, которые могут вас поразить

Когда мы хотим описать доброту и щедрость человека, мы говорим, что у него «золотое сердце». В этом выражении золото сопоставляется с чем-то хорошим, и это один из многих примеров, где этот драгоценный металл используется в качестве синонима величия. Как вы знаете, победители Олимпийских игр получают золотые медали (хотя они в основном состоят из серебра и покрыты всего одним процентом золота), статуэтки Оскара также имеют золотое покрытие — как и Грэмми, Золотой Глобус и медали Нобелевской премии. Но почему же мы любим и оцениваем золото выше, чем сотни других металлов на земле? За всю историю, которую мы можем проследить, золото считалось чем-то, чем очень почётно обладать. Эта «страсть по золоту» — особенность всего мира, а не какой-либо отдельной культуры, что доказывает, что золото высоко ценилось задолго до развития цивилизаций. Из всех ста восемнадцати элементов периодической таблицы золото — единственный, который человечество всегда использовало в качестве валюты. Читайте дальше, чтобы узнать больше интересных фактов об этом потрясающем металле.

Этимология

Благородный металл получил современное название благодаря своему цвету

Английское слово «gold» произошло от староанглийского «geolu», обозначающего жёлтый цвет (родственность с ним можно проследить в слове «yellow».

Сияющий рассвет

У слова aurum, обозначающего золото в периодической таблице, довольно поэтичное происхождение

В периодической таблице золото обозначается как Au. Этот символ появился из старого латинского названия золота — аурум (aurum), что переводится как «сияющий рассвет» или «свет восхода солнца».

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5000 год до н.э.

Первыми обнаруженными металлами были золото и медь

Археологические исследования показывают, что примерно в 5000 году до нашей эры золото и медь стали первыми металлами, которые открыл человек.

Первая волна золотой лихорадки

Первый приступ золотой лихорадки произошёл в самом начале девятнадцатого века

Первые зафиксированные результаты поисков золота принадлежат Соединённым Штатам — это был семнадцатифутовый самородок, обнаруженный в округе Кабеарус, Северная Каролина. Первая американская золотая лихорадка началась после того, как в Литл Мидоу Крик в том же штате было найдено ещё больше золота в 1803 году.

Интересные свойства золота

Золото удивительно устойчиво к высоким температурам

Золото плавится при температуре 1,064.43° по Цельсию и способно проводить тепло и электричество. Также золото никогда не ржавеет.

Чистота золота

Чем выше карат, тем чище золото — в идеале оно должно быть 24-каратным

Чистейшим золотом считается 24-каратное. 18-каратное золото является чистым на семьдесят пять процентов, 14-каратное — на пятьдесят восемь с половиной, а 10-каратное — на сорок один процент. Остальную часть металла, как правило, составляет серебро, но это может быть также платина, медь, палладий, цинк, никель, железо, кадмий или сплав нескольких из этих металлов.

Семена в каратах

Когда-то ювелирное слово карат означало семена

В наши дни караты используются для измерения чистоты золота. Изначально слово карат (carat) означало единицу массы семян рожкового дерева, которыми расплачивались древние торговцы.

Из истории — в большой спорт

Среди спортсменов тоже есть любители истории и драгоценных металлов

Название футбольной команды The San Francisco 49ers отсылает к калифорнийским искателям золота, которые прибыли в Сан-Франциско в 1849 году, во время золотой лихорадки.

Факт: самый большой запас золота

Самым большим золотым запасом владеет нью-йоркский резервный банк

Самые обширные запасы золота находятся на минус пятом этаже склада Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Там хранится двадцать пять процентов всего мирового золотого запаса (540 000 золотых слитков). Большинство из них принадлежит иностранным правительствам.

Золото с собой

В одном из отелей Абу-Даби можно купить золото в золотом автомате

Первый в мире автомат с золотом появился в мае 2010 года. Он располагается в роскошном отеле Абу-Даби и сам покрыт чистейшим 24-каратным золотом.

Самый тяжёлый слиток

250 кг — вес самого тяжёлого слитка

Самый тяжёлый слиток золота в мире весит 250 килограмм.

Золото из прошлого

Быть может, ваши серьги сделаны из золота, добытого во время золотой лихорадки начала двадцатого века

Учитывая чрезвычайную редкость золота и его крайне высокую ценность, большинство золота, когда-либо обнаруженного за всю историю, до сих пор находится в обороте. Это означает, что около семидесяти процентов актуального сейчас золота было найдено за последние сто лет.

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Золото и алхимия

Одной из главных целей алхимиков было превращение неблагородных металлов в золото

Греки и евреи начали практиковать алхимию в 300 году до н.э. Опыты по превращению обычных металлов в золото достигли своего пика в поздние Средние века и эпоху Возрождения.

Плоть богов

В Древнем Египте золото считалось причастным к телам богов и ценилось особенно высоко

В Древнем Египте золото воспринималось как кожа или плоть богов — в частности, египетского бога солнца Ра. Поэтому золото было недоступно никому, кроме фараонов, и только позже к нему получило доступ духовенство и другие члены королевского двора. Комнаты, в которых хранились царские саркофаги, были известны как «дома золота».

Добывайте золото

Указаниям короля Фердинанда последовали многие — как при его жизни, так и после

В 1511 году король Испании Фердинанд произнёс бессмертную фразу: «Добывайте золото, по возможности, гуманным путём, но во что бы то ни стало — добывайте золото».

Съедобный металл

Золото можно добавлять в напитки и еду — это сделает вашу пищу более статусной

Золото съедобно в маленьких порциях. В нескольких азиатских странах золотом приправляют фрукты, закуски из желе, кофе и чай. Начиная с шестнадцатого века, европейцы клали золотые листья в бутылки с ликёром (самые известные «золотые» напитки — Danziger Goldwasser и Goldschläger). Частицы золота содержатся также в самом дорогом бургере в мире.

Бреттон-Вудская система

По Бреттон-Вудской системе одна унция золота стоила 35 долларов

Золото использовалось в качестве стандарта для многих валют. После Второй мировой войны в Соединённых Штатах была введена Бреттон-Вудская система, по которой стоимость золота составляла 35 долларов за тройскую унцию (888,671 мг). Эта система была отменена в 1971 году — когда для покрытия всех бумажных купюр больше не хватало золота.

Самый редкий драгоценный металл

Высокая цена золота обусловлена тем, что его чрезвычайно сложно найти

Вы когда-нибудь задумывались, почему золото такое дорогое? Золото так сложно найти, что в мире появляется больше стали за час, чем появилось золота за всю историю.

Недоступное золото

Некоторые считают, что огромный запас золота хранится под многими слоями земной коры

Несмотря на редкость золота, считается, что более девяноста девяти процентов всего золота на Земле до сих пор хранится в центре планеты.

Золотой пластилин

Настоящее золото легко поддается физическому давлению

Настоящее чистейшее золото настолько мягкое, что из него можно что-то слепить голыми руками, как из пластилина.

Драгоценная кровь

В крови человека содержится небольшой процент золота

В человеческом теле содержится около 0,2 миллиграммов золота — преимущественно в крови.

Клад на дне океана

10 миллиардов тонн золота было найдено в водах Земли за всю историю

В общей сложности в мировом океане было найдено десять миллиардов тонн золота. Это означает, что на одну кубическую милю морской воды приходится двадцать пять тонн драгоценного металла.

Пятьдесят миль золота

Из золота можно было бы делать нити — и шить самые дорогие ткани

Золото настолько податливый металл, что из него можно создавать швейные нити. Одну унцию золота можно было бы растянуть на более чем пятьдесят миль.

Инопланетные запасы

Золото вполне может существовать не только на нашей планете

Золото было обнаружено на всех континентах нашей планеты. Многие учёные полагают, что оно вполне может быть найдено также на Марсе, Меркурии и Венере.

Золото из метеоритов

Возможно, без древнего метеоритного дождя мы никогда не узнали бы о золоте

И эта версия действительно имеет смысл, если учитывать, что почти всё золото, что мы имеем на Земле, по словам астрофизиков, появилось на нашей планете благодаря метеоритам, которые атаковали Землю более двухсот миллионов лет после её возникновения.

На протяжении многих тысячелетий золото сводило с ума людей: за него убивали, за него умирали, за него боролись. В наши дни нет повсеместной золотой лихорадки, так как большинство месторождений уже обнаружено, но в некоторых странах до сих пор можно найти золотоискателей, которые зарабатывают на жизнь исключительно поиском драгоценного металла. Конечно, не иссякает любовь к золоту и у обычных людей: золото всегда было и будет синонимом роскошной жизни, богатства и власти.

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