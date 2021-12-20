7 премудростей крепкой семьи

Многие считают, что современные отношения, когда гражданский брак предшествует свадьбе (а может быть, и вовсе не «обременяет» людей традиционными яркими празднованиями рождения создавшейся семьи) правильны. Возможно, это наиболее практичный подход. Ведь в совместной жизни открываются совершенно неожиданные стороны партнеров, и иногда становится вовремя понятно, что настоящей семьи не сложится… Стоп! А так ли это на самом деле? Или кто-то просто рано опускает руки? В чем заключается мудрость счастливого брака?

Психологи дали ответ. Умудренные опытом люди знают это и без психологов. Но вот те 7 фактов, которые облекли в слова, чтобы было понятнее, почему так происходит и как себя правильно вести. Зная, чего ожидать от себя, от партнера — наверняка не станешь рубить сгоряча, пускаться во все тяжкие, залечивая разочарование, и повторять те же ошибки в поисках новых и новых отношений.

1. Конфетно-букетный этап длится приблизительно 18 месяцев

Когда мужчина и женщина встречают друг друга и влюбляются, у них в организме вырабатываются определенные гормоны, способствующие восприятию мира в ярких красках. В этот момент все в человеке кажется прекрасным: внешность, голос, даже недостатки характера кажутся удивительными.

2. Следующий этап — пресыщение

Человек словно находится в состоянии наркотического опьянения. В этот период ни в коем случае не следует принимать какие-либо судьбоносные решения, так как действие этого наркотика рано или поздно закончится, и все встанет на круги своя.

Буря чувств и эмоций утихает, Вы начинаете трезво оценивать плюсы и минусы Вашего партнера. Вы начинаете привыкать друг к другу, ведете себя более естественно и раскованно.

3. Третий этап — отвращение

Он обязателен для любых продолжительных отношений. На фазе отвращения начинаются ссоры, вы как будто концентрируетесь исключительно на недостатках друг друга. Самый легкий и в то же время худший выход — это расставание или развод. Что в этом плохого? Вы откажетесь от проверенных временем отношений и, кроме того, вскоре вступите в конфетно-букетный этап с другим партнером, и все начнется сначала.

4. Следующий этап — терпение

Ссоры и размолвки между партнерами случаются, но они уже не носят такой фатальный характер, так как оба знают, что ссора закончится, а отношения снова восстановятся. Если партнеры прикладывают усилия по развитию терпения, то вместе с терпением к ним приходит и мудрость. Это закон природы. Итак, на этом этапе партнеры приобретают мудрость.

5. Пятый этап — этап долга или уважения

Это еще и первая стадия любви!

На самом деле, до этого любви еще не было. На этом этапе каждый партнер начинает думать не о том, что ему должны, а о том, что он сам должен делать для своего любимого человека. Понимание своих обязанностей развивает человека.

6. Шестой этап — дружба

Вы по-настоящему стали близки и дороги друг другу. Вы доверяете друг другу как самым близким друзьям. Дружба — это серьезная подготовка к любви.

7. Седьмой этап — любовь

Настоящая любовь — это непросто. К ней идут очень длительное время. Любви обучаются через всевозможные жизненные ситуации в долгосрочных и близких отношениях. Настоящая любовь — это не то, что сваливается внезапно на голову, как принято считать. Для настоящей, взрослой любви человек созревает, отказываясь от эгоизма и предрассудков.

Люди сами выбирают мужа или жену. Но чтобы испытать настоящую любовь в семейной жизни, нужно хорошо познакомиться друг с другом, затем подружиться, а потом уже и полюбить. Многие пары считают любовью первый конфетно-букетный период. Но как только романтика уходит, а розовые очки спадают, начинаются первые сложности, первые испытания отношений. А кто-то считает — любовь прошла.

В любви есть все вкусы: сладкий и соленый, терпкий и вяжущий, горький и даже кислый. Преданность и терпение — главные качества любви. Если Вы решили, что в Ваших отношениях «любовь закончилась». будьте уверены, что она еще и не начиналась.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2372209410338719939/

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