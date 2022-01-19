Зачем Красная Армия в разгар войны с Гитлером вторглась в Иран                                                                                                                                                       

Мотивация необходимости проведения совместной советско-британской операции «Согласие», реализованной войсками Великобритании и РККА СССР в Иране в кратчайшие сроки (территорию персов взяли под контроль в течение трех недель августа и сентября 1941 года), была обусловлена стратегической необходимостью: двум государствам, главным на тот исторический момент противникам воинствующих нацистов, просто целесообразно было оккупировать Иран.



Обоюдный интерес

Доктор исторических наук Юрий Голуб в своей научной работе, посвященной предпосылкам оккупации Ирана в 1941 году Великобританией и СССР, писал, что, начиная со второй декады июля того же года Советский Союз начал плотно работать с британским МИДом по Ирану, и первым ключевым документом серьезного сотрудничества Лондона и Москвы стало соглашение о совместных действиях против главного на тот момент мирового агрессора – гитлеровской Германии. Двустороннее соглашение предполагало оказание обоюдной помощи и отказ от сепаратных переговоров с нацистами. Спикером внешнеполитической политики Великобритании для первых лиц СССР в это время стал британский посол Стаффорд Криппс.

Сталин еще на этапе подготовки вышеупомянутого двустороннего соглашения встречался с Криппсом, они обсуждали иракскую ситуацию. Персия на начало Второй мировой войны ежегодно добывала свыше 8 миллионов тонн нефти, и немцы были очень заинтересованы в том, чтобы захватить этот энергетически важный геополитический плацдарм. По той же причине он был необходим и Великобритании с СССР. Кроме того, после начала Великой Отечественной Иран представлял собой стратегически оптимальную территорию для ленд-лизовских поставок на нужды Восточного фронта.

Поначалу советская и британские стороны обсудили методы и способы давления на Иран с целью пресечения немецкой активности в этой стране. И Москва, и Лондон дипломатическими путями быстро договорились о главном: гитлеровское влияние на Персию нужно минимизировать, а коли доведется – то и военным путем. Британцы понимали, что Гитлер считает их своим наиболее стратегически важным врагом (после СССР), и Черчилль не мог не считаться с мнением Москвы в обоюдовыгодных переговорах этих двух государств.





Как выстраивали общую концепцию

Как свидетельствуют МИДовские документы того времени из Национального архива Великобритании, британцы и их советские союзники долго и трудно выстраивали общий вектор взаимодействия, хотя с лета 1941 года на совместных переговорах иранская проблема была одной из главных тем для обсуждений. Судя по материалам архива внешней политики РФ, Стаффорд Криппс постоянно настаивал на ускорении применения «военных демонстраций» в переговорах с Тегераном по поводу уменьшения немецкого влияния в этом государстве и докладывал о своей позиции в Лондон. Там же считали, что это выходит за рамки британской политики по отношению к нейтральному Ирану, государству, не принимающему участия в Великой Отечественной войне.

Британское и советское правительства разными дипломатическими способами убеждали иранского шаха Резу Пехлеви отказаться от поддержки наращиваемого немецкого влияния в Иране, в Персию посылались дипломатические ноты с требованием о высылке определенных германских граждан из этой страны.

В материалах «Документы внешней политики СССР. Том 24. 22 июня 1941 г. – 1 января 1942 г.», опубликованных в издательстве «Международные отношения» в начале нулевых, говорится, что параллельно с иранским вопросом СССР пытался в дипломатических переговорах с Британией поднимать вопрос и об открытии второго фронта. Черчилль тогда дипломатично уходил от этой темы. Но одновременно настаивал на том, чтобы ускорить проведение совместной военной оккупации Ирана.



Мнение Черчилля

По словам доктора исторических наук Юрия Голуба, глава Великобритании уже после Великой Отечественной так обосновал «британский дрейф в сторону военной акции в Иране»: «Необходимость доставлять Советскому правительству вооружение и различного рода материалы, исключительные трудности арктического пути наряду с будущими стратегическими возможностями, сделали весьма желательным открытие широчайших коммуникаций с Россией через Персию.

Персидские нефтепромыслы являлись важнейшим военным фактором. В Тегеране обосновалась активная и многочисленная германская миссия, и престиж Германии был высок…». При этом, по признанию Черчилля, он «не без некоторой тревоги решался на персидскую войну». …

Как отмечал известный отечественный востоковед и историк спецслужб Николай Долгополов, у первого советского государства с Персией (до 1935 года наименование Ирана) в 1921 году был заключен двусторонний договор: если третья страна станет использовать территорию этого государства для создания военных баз, угрожающих безопасности России, то советская республика (тогда еще не СССР) получает право ввести войска в Персию.

Поэтому даже де-юре с точки зрения международного права со стороны СССР военное вмешательство в дела Ирана в 1941 году было обоснованным. Как писал американский политолог и крупный специалист по ближневосточной политике Кеннет Поллак, американцы, используя персидский коридор, переправили порядка трети всего груза СССР, предназначавшегося по ленд-лизу. Всего же по этой «дороге жизни» было доставлено свыше 5 миллионов тонн продукции военного назначения.



Источник : https://russian7.ru/post/zachem-krasnaya-armiya-v-razgar-voy...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с автором этой статьи по некоторым вопросам ,затронутым в этой статье, в которой, к сожалению, скрываются многие факты вероломности палача народов Сталина в отношении разжигания мировой революции в Иране !В разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин вместе с британскими войсками вероломно вторглись в Иран в первую очередь , чтобы поделить его территорию .Кроме того, изувер Сталин хотел объединить Иранский и Советский Азербайджан, провозгласив Демократическую Республику Азербайджан.

Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана !

Любопытно, что несмотря на этот наглядный пример ,многие слабоумные сторонники палача народов Сталина, которых лживая советская пропаганда развела как лохов, до сих верят в то , что якобы Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране и дескать он вел непримиримую борьбу по этому вопросу с Троцким!

Это такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции. Как не парадоксально, но призыв к народу разжечь пожар мировой революции большевики зафиксировали даже в самом тексте «Интернационала», служившим с 1922 года официальным гимном СССР :

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем»

Разве не Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский аналог Сталина. Разве не Англия в 1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР, считая, что большевики не просто готовятся к «мировой революции», но и непосредственно готовятся к вторжению и покорению Великобритании! Любопытно, что, поскольку британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, то на учебных стрелковых мишенях советской армии были изображены солдаты в полевой форме Великобритании !

А может напомнить одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам как Сталин в 1929 году отправил в Афганистан отряд Красной армии в 2,4 тыс. человек, переодетых в афганскую форму для поддержки афганского короля Аманулла-хана , который обещал красному диктатору построение социализма в Афганистане.Правда эта попытка очередной мировой революции потерпела неудачу, поскольку короля Аманулла-хана , которого прозвали «афганским Петром I»,не удалось вновь воцарить на престол из-за взбунтовавшегося афганского народа!

Кстати, аналогичную ошибку совершил и кровожадный вождь мирового пролетариата Ленин,когда первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, развел его как обыкновенного лоха, пообещав ему за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!



А может напомнить сторонникам «миролюбивого вождя» его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию?

Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции Сталин опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ!

Однако, когда бездарный Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран , он готовился распространить утопический социализм военным путем по всему миру!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Сталин исполнял геополитические заветы Николая II(https://otari.mirtesen.ru/blog/43103011365/)

Открытое письмо Якову Кедми – одному из самых неадекватных евреев современности( https://otari.mirtesen.ru/blog/43939347713/)

Как Сталин спас Россию(https://otari.mirtesen.ru/blog/43692258372/)