5 признаков человека с тёмной энергетикой

Светлая и тёмная сторона едины, они не могут существовать друг без друга. Человек в котором преобладает светлое начало, несёт в мир добро, радость и веселье. А вот человек у которого больше тёмной энергетики отвечает за равновесие этого жестокого мира.

С вами сложно находить общий язык

Несмотря на то, что вы вежливы, обходительны и общительны, людям тяжело с вами общаться. У них присутствует ощущение незримого барьера между вами и это приносит массу психологических неудобств. Люди ощущают к вам недоверие и редко могут поделиться с вами чем то сокровенным. Они предпочитают быстро заканчивать с вами диалог или вовсе общаться при помощи мессенджера.



Отрицательный настрой

Чаще всего вы выступаете в роли консерватора который всегда настроен негативно. Вы не верите в положительный исход тяжёлых ситуаций, настоящий пессимист. В спорах всегда выдвигаете негативную позицию и наводите массу отрицательных аргументов.

Вы очень резкий человек и предпочитаете обрывать мечты окружающих на корню, возвращать их с небес на землю.



Вы магнит для неудач

Вы постоянно притягиваете к себе разные проблемы. Ваша энергия достаточно сильна, что бы решить все неурядицы, но всегда под их влияние попадают окружающие.

Вам не смотрят в глаза

Им очень трудно справиться с проблемами которые вы притягиваете. Поэтому люди стараются держаться подальше от вас, так как понимают, что это не случайность, а закономерность.

Когда вы общаетесь с людьми они отводят от вас взгляд. Окружающим тяжело смотреть вам в глаза. Они ощущают, что вы их подавляете. Только люди с очень сильной энергией способны выдержать ваш прямой взгляд.



Вы очень редко улыбаетесь

Ваша улыбка вызывает у людей неоднозначные чувства, она не искренняя, а снисходительная.

Ваши шутки саркастичны, больше напоминают чёрный юмор. Окружающим не комфортно шутить рядом с вами, они становятся серьезными и угрюмыми в вашем присутствие.





Если большинство пунктов у вас совпали, это значит, что вы обладаете тёмной энергией. Главное использовать её во благо, а не в корыстных целях.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2252013958773345136/

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