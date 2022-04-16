Жена не хочет интима: что делать мужу

Помните старый афоризм: «Сначала мы женимся, чтобы у нас был регулярный секс, потом разводимся, чтобы у нас был регулярный секс»? На самом деле снижение регулярности, продолжительности и остроты ощущений так называемого «семейного» секса — дело привычное. Согласно статистике, сексуальный интерес супругов снижается почти в три раза, и если до брака ежедневно занимались любовью 41% пар, то после — только 6%.

Разбираться в причинах угасания страсти нужно вместе — как мужу, так и жене. Но сегодня мы рассмотрим проблему под мужским углом: что же делать, если жена не хочет близости с мужем?

9 причин, почему жена не хочет интима

Давайте сразу отбросим случаи, когда жена действительно устала, болеет, чем-то занята или после родов прошло слишком мало времени — то есть объективные причины нежелания заниматься сексом. А если жена не хочет близости с мужем по определенным причинам? Не всегда очевидным не только для партнёра, но и для неё самой.

Итак, почему женщина не хочет интима:

Обижена на вас. Не всегда свои обиды можно высказать словами, между партнерами могут образоваться некие психологические барьеры, возникнуть табуированные темы, которые будут препятствовать откровенному общению. Вы можете думать, что все отлично, а она — скрывать обиду. Надоел однообразный секс.Со временем половой акт у стабильной пары приобретает черты ритуала: повторяются не только время и место, но и последовательность действий. С одной стороны, это хорошо, так как партнеры постепенно приходят к комфортному алгоритму, с другой — однообразие быстро надоедает, поэтому жена отказывает в сексе. Испытывает давление с вашей стороны. Мужчины с высоким либидо ощущают повышенную потребность в сексе, и невозможность женщины ее удовлетворить становится почвой для конфликтов, морального давления, а иногда и агрессивных слов/действий. Кого-то заводят такие тестостероновые бури, но большинство женщин все же отталкивают. Это может быть причиной, почему жена не хочет секса. Вы ей больше не нравитесь. Ну что ж, бывает и такое. Чувства подостыли, вы изменились (внешне или внутренне — неважно), поменялись ваши отношения и куда-то ушла духовная близость. Все меньше тем, которые вам хочется обсудить. Все меньше приколов, которые смешны обоим. Все меньше сексуального притяжения. На фоне этого стоит ли удивляться, почему жена не хочет спать с мужем? Стесняется себя, своего тела. Если 50 лет назад только 36% женщин комплексовали на тему недостатков своей фигуры, то сейчас этот показатель достигает 72%. То есть практически три четверти женщин переживают о том, что они несовершенны, некрасивы и в связи с этим нежеланны для своих мужчин. Почему этот показатель так вырос, догадаться нетрудно: навязанные обществу стандарты красоты + бодишейминг и прочие виды угнетения всех, кто не соответствует общепринятым критериям идеальной внешности. Есть любовник. Все банально: в жизни вашей жены появился тот, кому она дарит страсть и ласку, а вам приходится довольствоваться крохами внимания. Внутри у нее идет постоянная борьба: к любовнику ощущает симпатию, сексуальное желание, а к супругу — вину, чувство долга, страх обличения, и поэтому она перестала хотеть мужа. Подозревает наличие у вас любовницы.Некоторым женам достаточно увидеть незакрытую вкладку с «Порнхабом», чтобы окрестить мужа изменщиком и извращенцем. Другие бьют тревогу только при наличии неоспоримых доказательств. Но ведь дыма без огня не бывает. Еслижена отказывает в сексе, возможно, она нашла повод усомниться в его верности. Дети занимают все ее мысли. Когда женщина принимает роль матери, другие ее ипостаси (жена, подруга, работник, дочь) отходят на второй план. Маленькое существо поглощает все ее мысли и время, появляются неведомые ранее тревоги, сомнения. Материнство меняет любую женщину — кого-то больше, кого-то меньше. Наказывает вас. Если жена не хочет близости с мужем,значит, наверняка вы ее чем-то обидели. Не выполнили обещанное, не уделили должного внимания какой-либо проблеме, не заработали денег и так далее. Одни жены ограничиваются надутыми губами и разбором полетов, другие же сохраняют внешнее спокойствие, но при этом уходят спать в другую комнату. Такой холодный конфликт самый опасный, потому что рискует затянуться надолго.

Между прочим, в некоторых странах (например, в Малайзии) всерьез задумываются о том, чтобы внести в законодательство изменения, согласно которым, отказ в сексе приравнивается к домашнему насилию.

Может сложиться впечатление, что именно муж спровоцировал причины, из-за которых жена отказывает ему в близости. Но на самом деле ответственность за любую трансформацию отношений несут оба партнера. Ухудшение коммуникации, падение взаимного интереса, отстраненность и неправильные решения/выводы — обоюдная проблема, которую нужно решать вместе. Что делать, если жена не хочет? Поговорим об этом далее.

Как наладить сексуальные отношения

Само по себе понимание причин, почему жена не хочет мужа, проблему не решит. Нужна целая стратегия — многокомпонентная и продуманная, чтобы вернуть регулярный секс в вашу семью.

→ Для начала — обсудите с супругой ваши отношения. Создайте благоприятную обстановку, разгрузите ее от домашней рутины, отвезите детей к бабушке. Останьтесь наедине и просто поговорите.

Доверительная беседа действует исцеляюще. Жена отметит вашу обеспокоенность и заинтересованность решить проблему. Наверняка пойдет навстречу и объяснит свои мотивы. Если установить контакт не получилось, возможно, выбрано неудачное время или кризис в ваших отношениях гораздо глубже.→ Будьте чуть более обходительны и внимательны, чем раньше. Женщине как воздух необходимо, чтобы мужчина заполнял собой пространство вокруг. Был рядом, вникал в ее дела, предлагал помощь, выслушивал. Если вы с годами перестали участвовать в ее жизни, то не удивляйтесь, что жена не хочет секса — это закономерный итог. Возвращайте в ваши отношения близость духовную, а физическая вернется вслед за ней.

→ Сделайте ее своей богиней, как бы пафосно это ни звучало. Даже если вы не даете поводов сомневаться в вашей верности, но при этом не делаете комплиментов жене, не превозносите ее, не восхищаетесь ею, потеря сексуального интереса — дело времени. Нет ничего более возбуждающего, чем восхищенный и заинтересованный мужской взгляд. Покажите, насколько жена желанна для вас.

→ Настало время испробовать новинки из секс-шопа и советы из «Камасутры». Ну и что, что вы консерватор в сексе. Печально констатировать «жена не хочет меня» — удел слабаков. Но вы же сильный мужчина. И сможете победить свою стеснительность.

Боитесь похода в такой магазин? Воспользуйтесь услугами секс-шопов в онлайне. Выбор там гораздо шире, а анонимность покупателей гарантирована. Но советуем не шокировать жену слишком специфическими «игрушками». Начните с аксессуаров (насадки, мини-стимуляторы), возбуждающих гелей и сексуального белья или костюмов для ролевых игр.

→ Съездите в путешествие — подальше и только вдвоем. Выход из зоны комфорта и смена декораций помогут сделать перезагрузку в отношениях. Вы будто заново познакомитесь друг с другом и в романтической обстановке сможете завести настоящий курортный роман, который продлится и после возвращения домой.

→ Постарайтесь немного отстраниться.И если жена отказывается от близости — отступите. Оставьте ее в покое на несколько дней. Есть шанс, что максимум через неделю она и сама проявит инициативу и вы, оба изголодавшись, проведете фееричную ночь. Если отстранение не помогло и в течение длительного времени сексуальная жизнь не возобновляется, пора бить тревогу. Это значит, что сформировалось ее неприятие вас, как сексуального партнера. То есть она может хотеть секса, но не настолько, чтобы делать это с вами.

В таком случае вам понадобится основательная реанимация отношений, семейная терапия (для понимания, почему жена не хочет близости с мужем) или временное расставание, чтобы разобраться, имеет ли ваш союз какие-либо перспективы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455160911709604277/

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