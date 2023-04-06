Украинцы – опомнитесь , иначе вы разрушите свою страну !

В результате они довольно скоро научились скандировать «Украина – цэ Гвинея!». И «Даешь безвизовый режим между Украиной и Папуа – новая Гвинея»!

В свою очередь, бандеровцы унаследовали песни и пляски племен папуасов. Может быть поэтому, танцы митингующих на Майдане, чем-то напоминали пляски папуасов? Сегодня же с уверенностью можно сказать только одно – благодаря майданутым бандеровцев теперь Папуа и Украина – почти близнецы-братья, по крайней мере, по уровню экономического развития и качеству жизни и что даже «интеграция в НАТО и в ЕС» не помогут Украине выйти из этой трясины.

Именно эту прозападную бандеровскую шваль безжалостно и варварски используют для противостояния с Матушкой-Россией прозападные якобы борцы за демократию !Впрочем, и сами бандеровцы , нарушая все принципы дипломатического этикета, нагло требуют от своих западных покровителей больше средств и вооружения против России.Наглядным примером этого является попытка неадекватного украинского посла Андрея Мельника , которого в Германии назвали «невыносимым», надавить на федерального канцлера Олафа Шольца, громогласно требуя от него вмешательства НАТО в военный конфликт на Украине. Еще одним камнем преткновения Мельника с немцами стало обсуждение действий националистического батальона «Азов». В частности, посол Украины потребовал от либерального издания Die Zeit не «демонизировать» бойцов в своих высказываниях. Однозначно единственное, кому выгодна сегодняшняя война на Украине, чтобы превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией, является Запад и бандеровская кровавая хунта !

Сотни лет украинцы воевали то с русскими против татар и поляков, то наоборот. Клялись в дружбе то шведам, то венграм, то Москве, то Варшаве. А потом перебегали на другую сторону. Даже в составе Российской империи и СССР у них периодически появлялись мазепы, петлюры, грушевские, шухевичи и бандеры, мечтавшие об Украине без русских.Сегодня же бандеровские мерзавцы, которые числятся руководителями Украины, превратили её из нормальной страны в то нацистско-бандитское государство, которым она сейчас является, ограбили и разорили дотла, подставили под спецоперацию России, на протяжении восьми лет бомбили и обстреливали свой собственный народ на юго-востоке и травили русско-, мадьяро- и остальные неукраиноязычные меньшинства на всей прочей территории, гнобили и раскалывали РПЦ, реабилитировали Петлюру, Бандеру и прочую погромную сволочь!Умело же руководят этой бандеровской бандой западные ястребы, развязавшие братоубиственную войну на Украине.

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например, одними из заказчиков и спонсоров октябрьского переворота в 1917 году были Германия и США, а к развалу же Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Даже Емельян Пугачев был «засланным казачком» Франции и Османской империи для организации смуты в России. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку этим колониальным державам. Екатерина II была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!

При Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром (достаточно вспомнить традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение Запада к ней не изменилось. Исторически Запад всегда стремился изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств.

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем» и не потому, что она якобы стремилась завоевать другие страны и т.д., а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ–весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас. И разве после этого можно было считать Россию «варварской страной» или «страной-изгоем»?

Исходя из всего вышесказанного, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной антидемократической политики Запада , особенно же США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Как тут не вспомнить строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бородинская годовщина»: «…Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?». Как это не парадоксально, но еще Пушкин первым осознал, что при давлении Запада на Россию немедленно проявится стремление оторвать от Российской империи Украину и лежащие между Западом и Россией земли!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!Однозначно агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и стало одной из причин драматических событий на Украине и в Грузии, а также потери ими части своих территорий.

К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Именно поэтому Путин был просто вынужден вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации. Под "демилитаризацией Украины" Кремль имеет в виду нейтрализацию ее военного потенциала, который активно и планомерно подпитывался из-за рубежа для противостояния с Россией . Под "денацификацией " же подразумевается зачистка Украины от нацистов и профашистской идеологии.

Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии, которые наглядно продемонстрировали виртуальный миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России! Как известно, во время российско-грузинской войны 2008 , президент Джордж Буш – младший категорически отказал , дрожащему и валяющемуся от испуга в кустах, и жующего свой галстук президенту Саакашвили, разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.

Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой и памперсами ( видимо, для слабонервных ). Важно также отметить, что в 2008 году мир опять стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной ядерной комплектацией. В результате натовские корабли спешно и трусливо покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции , а не в том , что предлагала амбициозная Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить свою ,по сути , рабскую колонию и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери Грузией части своей территории, поскольку,согласно уставу НАТО, страны с неразрешенными территориальными проблемами не могут стать полноценными членами этого военного альянса!Полагаю, этот пример довольно поучителен и украинцы сделают соответствующие выводы и не допустят, чтобы их территория в случае войны России с США превратилась бы в радиоактивный пепел!

Исходя из этого, нетрудно догадаться, кто на самом деле устранил реальную угрозу размещения ядерных боеголовок вблизи от своей границы и тем самым вышел победителем, а кто в результате своей необдуманной попытке разместить базы НАТО на своей территории пострадал, потеряв из-за этого часть своей территории ? И если бы не великий сын своего народа Бидзина Иванишвили (история Грузии ,пожалуй, не знает мецената, который так много бы сделал своей страны, как Бидзина Иванишвили !), то мы в Грузии со временем опять потеряли бы территории и никогда бы не избавились от государственного преступника и прозападного вымогателя Саакашвили, который при попустительстве американцев вместе со своей национальной бандой грабил свой народ, присваивая бизнес у своих же соотечественников!

Немаловажно также, что объявленная президентом Владимиром Путиным военная спецоперация России на Украине по времени совпала с запланированным запуском американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе. Именно это и послужило дополнительным "дедлайном для Кремля", поскольку помимо ядерной угрозы от американцев, России готовили ещё и биоистребление(см. ниже )!

Любопытно также, что в интервью BBC News президент Зеленский однозначно заявил , что они предусмотрительно готовились к войне против России, заранее договорившись со своими западными руководителями о поставках оружия еще до того, как Россия начала спецоперацию, то есть в декабре 2021 года!Существует даже документ, подтверждающий, что ВСУ собирались первыми атаковать Донбасс. Этот документ попал в руки российских военных в освобождённом от нацистов селе Бугаёвка в Харьковской области. Захваченный приказ датирован 17 февраля, то есть, российская специальная операция была начата спустя неделю после составления документа, что в очередной раз подтверждает безвыходность Путиным начала спецоперации. Фактически, действующий глава России смог сделать то, что не удалось Иосифу Сталину – первым ударить по готовящемуся Западом «ледоколу», предназначенному для уничтожения России!

Дорогие мои украинцы ,неужели вы, как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии, верите в то, что американцы ночами не спят, думая чем помочь нам?Неужели вы все еще до сих пор верите в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро? Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!Неужели трудно понять,что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией?

И разве можно спокойно слушать заявление советника администрации президента Украины Алексея Арестовича, который был вынужден признаться, что власти солгали украинцам о готовящихся военных действиях, пожертвовав жизнями мирных граждан! Арестович, по сути, признался, что Зеленский предпочёл обмануть свой народ, чтобы не позволить людям массово сбежать от военных действий, что означало бы исчезновение живого щита для киевского кровавого режима!

Действительно, бандеровским фашистам наплевать на своих мирных жителей, взяв в заложники миллионы мирного населения в городах без гуманитарных коридоров, загнавшие перепуганных людей в подвалы и станции подземки.Свыше ста шестидесяти детей погибло от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за то, что они попросили выйти из города в безопасные районы.Мало того, они взорвали автомобильный мост через Десну, чтобы пресечь любые попытки граждан покинуть город!Или как оценить действия мариупольской продажной фотомодели, которая играла роль раненой беременной женщины после подрыва роддома? Она никого не убивала, она была просто зомбирована нацисткой пропагандой, но после публикаций на западе, в том числе именно ее художеств, на Украину увеличили поставки оружия и наемников.

Майданутые бандеровцы призывали женщин Донецка прийти на митинг в центр города, чтобы ракета ВСУ убила побольше женщин.И даже в эти дни, когда группировка ВСУ на Донбассе уже фактически находится в окружении, они продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка, Макеевки и других городов. Отравив ложью о «зверствах русских», массовых расстрелах, казнях, насилии, ковровых бомбардировках,они оборудуют огневые точки в детсадах и школах, минируют жилые дома, чтобы свалить их взрывы на русских. Ярким примером служит расстрел ими переговорщика Киреева за то, что он хотел якобы договориться о мире, а не продолжать войну!

Порой очень полезно вспоминать историю. Например, провокационную историю с Бучей подлые бандеровцы позаимствовали у своих бывших фашистских друзей. Когда после того, как советские войска в 1945 г . не надолго оставили Нерсдорф, тут же набежали эсэсовцы, которые собрали жертв бомбежек и стали отрубать им руки, вспарывать животы, прибивать к крестам. И, конечно, после этого они стали фотографировать, сваливая все это на советских солдат! Однако в Буче бандеровские убийцы и провокаторы в деле фальсификации пошли еще дальше, надписав на остатках взорванных бомб слова "Для детей". Подобного еще не знала история войн!

И разве не после начала российской специальной операции на Украине Европейский рынок «чёрной трансплантологии» столкнулся с кризисом, в результате произошел резкий скачок цен на трансплантируемые органы?Ведь именно Украина на протяжении всей своей независимости, в особенности последние восемь лет, являлась основным поставщиком человеческих органов в США и Европу. Информация о том, что бандеровцы , по примеру албанских выкормышей Запада из «Армии освобождения Косово», торгуют человеческими органами, появилась в инфополе ещё в 2014 году. Однако недавно появилась реальная ниточка, ведущая к получению достоверных данных о кровавом бизнесе: при попытке сбежать из Мариуполя была задержана Юлия Паевская – идейная свидомая, служившая «оперирующим» медиком в запрещённом «Азове». Вполне вероятно, что следователям удастся выжать из Паевской правду о том, чем занимались людоеды из «Азова» и как это связано с бандеровским окружением кровавого комика Зеленского!Об этом можно будет узнать из готовящегося документального фильма, который скоро будет демонстрироваться на НТВ.

К сожалению, с согласия государства и при его участии радикальные националисты занялись воспитанием молодежи. Один за другим появляются летние военно-патриотические лагеря, где десятилетних детей учат драться на ножах и стрелять из автомата. Молодых украинцев бандеровские наставники воспитывают в ненависти к России и готовят убивать москалей.Остается только сожалеть,что в свое время Никита Хрущев полностью не истребил бандеровскую шваль и благодаря всеобщей амнистии бывшие полицаи и бандиты массово вернулись из мест лишения свободы на Украину!В результате к середине 1970-х годов бывшие националисты, их пособники и сочувствующие проникли в райкомы, обкомы и исполкомы западной, центральной и юго-западной Украины, что привело к возрождению национализма на Украине.

И разве не кощунство и вандализм участившиеся на Украине случаи захвата вооружёнными людьми храмов и монастырей канонической православной Украинской церкви Московского патриархата. Священнослужителям угрожают расправой за якобы пособничество российской армии и обвиняют их в том, что прихожане отказываются от мобилизации.

Исходя из сказанного выше невольно вспоминаешь стих настоящей украинской поэтессы Ирины Самариной "Простите нас родные россияне" ,который она написала в ответ на стих ярой бандеровской националистки Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями"!

Какая ж это «Слава Украине»,

Когда людей своих же подло жгут???

Над нами Бог и зло однажды сгинет…

Виновные расплату понесут…

Когда в людей стреляли на Майдане,

От ужаса рыдало три страны.

Когда в Одессе жгло слепое пламя,

Майдан хотел и крови, и войны…

Дорогие украинцы!Неужели вы не видите, что эту войну затеял Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих варварских предков, устроивших геноцид многим народам!Аналогичным образом они стремятся развязать войну Китая против Тайваня, накачивая его оружием в надежде на очередные «адские санкции». Именно так, руша в хлам мировую экономику, западные неоколонизаторы попробуют выжить среди глобальной катастрофы.

Кроме того,развязав войну на Украине, США провоцирует европейские страны на отказ от российского газа ,в результате чего активно пытаются полностью посадить Европу на свою газовую иглу! Именно так они рассчитывают в 2022 году выйти на первое место в мире по производству сниженного природного газа. Безусловно , этим они не смогут разорить Матушку-Россию! Единственная же страна, которая проигрывает от всего происходящего во всех смыслах и измерениях, это Украина, однако продажные власти в Киеве этого, похоже, еще не поняли – или делают вид, что не поняли. Однозначно американцы сейчас обворовывают весь мир, закупая гораздо больше, чем продают, а на разницу печатают свои доллары, усиливая инфляцию во всем мире !

Сегодня можно смело утверждать, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны с объединенным Западом.Причем вне зависимости от исхода специальной операции на Украине война западной коалиции против России будет идти по нарастающей – западные и глобальные элиты не могут остановиться, не разгромив Россию или не потерпев окончательного поражения в этой войне. Именно поэтому ,например, Британия передала Украине фактически все свои запасы противотанковых систем, Франция и несколько стран оказались на грани исчерпания своих запасов лёгких и мобильных вооружений. Таким образом, они провалили важнейший атрибут для нормальной жизнедеятельности государства — военный потенциал! Впрочем, эти страны, слепо подчиняясь своим американским хозяевам и вводя экономические санкции против России, умудрились провалить и продовольственную, и энергетическую безопасность своих государств!

К сожалению, в этих странах пока не хотят прислушиваться мнению прогрессивных европейских политических деятелей и журналистов, которые однозначно доказывают, что в эскалации напряженности на Украине в первую очередь повинны американцы и их европейские союзники.Например, разве можно не согласиться с позицией итальянского журналиста Джорджио Бьянки, который уличил Запад в лицемерии после посещения Мариуполя! Он рассказал, что западные телеканалы, которые просят у него интервью, отказывают показывать заснятые им зверства майданутых бандеровцев против своего же населения. Бьянки также посоветовал многим неадекватным европейцам приехать в Донбасс и увидеть, «что значит иметь мужество и силу выдержать восемь лет под бомбардировками»!

Неужели вы не видите, что с Зеленским договориться невозможно, поскольку он сам себе не хозяин,а западный спецназ специально накачивает этого заядлого наркомана наркотиками и так выводит к камерам, одновременно контролируя его , чтобы президент- марионетка не сбежал !К сожалению, факельные шествия под нацистскими флагами многим украинцам казались лишь яркой картинкой в телевизоре. Как будто происходит всё не в Киеве, а где-то очень далеко от него. Но шествия проходили под окнами, необандеровские митинги с унижением ветеранов - в центре столицы!

Что же касается России,то какой ей смысл вообще, покорять Украину или другие страны, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения?Единственное, что сегодня хотят россияне , так это безопасность своих границ от баз НАТО. Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём, каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа бандеровцы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину?

И поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада !Мало того, именно они заставляют марионетку Зеленского уговорить Молдавию открыть второй фронт обещая ей общую победу. Порой мне трудно понять, почему именно в Грузии и на Украине Запад смог так легко найти достаточное количество управляемых облапошенных "патриотов" , руками которых он воюет с Россией, предоставляя им доллары и евро, которые плывут рекой в их карманы!

Судя по всему, американцы намерены также воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться столкнуть Польшу и Россию в вооруженном конфликте.Однако прошедший саммит НАТО внешне разочаровал польское руководство, поскольку панам хотелось получить мандат на гуманитарную вооружённую миссию под эгидой Альянса, но продажные союзнички высказались: давайте как-нибудь сами – ведь мы из-за вас не можем подвергать опасности весь блок НАТО(вот она – реальная сущность мифа о защите членов НАТО в случае войны! ). К вводу польских вооруженных сил и столкновению их с российскими войсками напрямую подталкивает президент США Джо Байден,двухдневный визит которого в Варшаву досрочно завершили российские ракеты, поразившие 26 марта военные цели во Львове!Американский генерал, бывший командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Уэсли Кларк, явно потирая руки от предвкушения, уже смакует, что Минобороны РФ будет вынуждено применить тактическое ядерное оружие против Республики Польша.Ключевой вопрос, которым необходимо задаться, а надо ли русским и полякам, чтобы англосаксы их сталкивали между собой, как наивных туземцев, ради англосаксонских интересов? Конечно, нет!

Крайне любопытно также – с какой целью «разновекторный» президент Венгрии начал срочно сколачивать тактическую военную группировку из контингентов Болгарии, Румынии, США, Словакии? Не для того ли, чтобы обеспечить (по крымскому сценарию) референдум закарпатских этнических венгров, которые обратились официально к Виктору Орбану с данной просьбой? Однозначно вся Восточная Европа по-настоящему дозрела… ей очень хочется вернуться к границам 1939-го года.Несомненно, европейские соседи обязательно покажут свою извечную сущность драчливых любителей чужого добра, сбросят маски, под лозунгами защиты своих национальных интересов — утилизируют странное и виртуальное явление под названием «украинская государственность», которой никогда в истории Евразии не существовало, что является страшным раздражителем для всех!

Дорогие мои украинские братья и сестра! В современном мире нет места дружбе между народами , поскольку идёт обыкновенная борьба за сферы влияния и за энергетические ресурсы, ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии. В современном мире превалируют только геополитические интересы и никакая другая идеология, что давно уже не секрет для здравомыслящих людей.Ведь именно поэтому самые богатые люди Украины давно уже дружно покинули страну в середине февраля 2022 года.

Ведь именно поэтому только после военного противостояния с Россией, депутаты Евросоюза , которые долгие годы не принимали Украину в свои ряды из-за отсутствия в ней демократии ,стоя оплодировали Зеленскому – президенту,по сути, опять же недемократической страны , обещая на этот раз принять Украину в Евросоюз, несмотря на то, что в состоянии войны нельзя не только подавать заявку в ЕС и НАТО, но и делать заявления и обещать о вступлении в эти структуры пока не восстановится территориальная целостность страны.Ведь именно поэтому таким стратегическим странам для противостояния с Россией, как Украина и Грузия, западные неоколонизаторы никогда не позволят стать нейтральными странами, что , несомненно,явилось бы единственным фактором для их процветания! Вот она – обратная сторона продажной и лживой западной демократии!

Этим европейские политики доказали, что они остались нацистскими проститутками, которые 80 лет назад легли под фашистскую Германию, а сегодня легли под США вопреки национальным интересам своих стран. Сегодня они защищают Украину, которая плевала на Грузию 10 лет – не выдавала государственного преступника грузинского народа Саакашвили и назначала на высшие государственные должности! Мало того, они требуют от Грузии выпустить из тюрьмы заочно осужденного коррупционера Саакашвили, чтобы он открыл в Грузии Второй фронт против России!Однако Европа скоро ощутит на себе урон от участия в антироссийских санкциях и тогда продажные европейцы опять приползут на коленях к России за помощью (Арно Хидирбегишвили)!

В этом отношении меня удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин!Любопытно, а почему эти сердобольные "миролюбивые патриоты" молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ? А может они уже забыли, как американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!? Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, когда Слободан Милошевич, поверив Западу, оставил на произвол судьбы Республику Сербскую Краину, Сербскую Боснию, а потом отдал Западу Косово. Чем это кончилось? Либеральной революцией , а затем свержением и Гаагским трибуналом Милошевича, которого предательски казнили в застенках. Перед смертью же он обратился сразу к трем народам - жителям России, Украины и Беларуси, которых всех считал русскими и призывал не давать слабину и не разобщаться, поскольку при разобщении «Запад вцепится вам в горло». Он однозначно был уверен, что с ними сделают то же, что и с его страной!

Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году, когда США и их союзники наносили авиаудары, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики. Однако за эти преступления в Югославии никто до сих пор не ответил, зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине!

Кроме того, хотелось спросить их : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

Еще более непонятно, почему эти "борцы за справедливость" и жертв среди мирного населения громогласно не протестуют против варварского деяния кровожадных майданутых бандеровцев, которые применяют фашистскую тактику «живого щита», чтобы приостановить наступление российских военных ?А может напомнить им, что об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.Согласитесь, что это неслыханное в наше время деяние, о котором просто преступно не протестовать и тем более защищать бандеровских фашистов и палачей !

Вместе с тем Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил, что банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления. Другими словами, постоянно твердящий о «борьбе с коррупцией» и посылающих на верную смерть своих соотечественников Зеленский на самом деле сам — обыкновенный коррупционер, продолжающий богатеть на крови своего народа !

Любопытно также, почему эти "миролюбивые патриоты"не протестуют против 336 американских биолабораторий, расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы, для разрабатывания которого нужно получить множество образцов тканей?Поскольку Россия большая страна со множеством этносов, то становится понятным заинтересованность американцев в этих лабораториях на границе России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.

Вместе с тем сегодня только неадекватные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции , которая специально синтезирована так, чтобы на нее фактически не действует вакцинация, произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!Скажу больше,в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы!

И вот после всего этого облапошенные западные "борцы за справедливость" ополчились на Матушку-Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит ,что американцам можно все , а русским даже нельзя защищать свои границы от западной экспансии! Однозначно мне всех вас просто жаль ! Побойтесь Бога и трезво оцените ситуацию !

Вместе с тем трудно понять логику митингующих неадекватных "борцов за справедливость" , которые игнорируют мнение многих журналистов, особенно американских, о том, что в надежде разжечь антиправительственные настроения в России Украина применяет ужасную тактику размещения фотографий и видео пленных и убитых российских солдат в Интернете для всеобщего обозрения.Однозначно подобные действия можно интерпретировать как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны защищать военнопленных от оскорблений и общественного любопытства!Вот она — ужасающая сущность майданутых бандеровцев, которым поклоняются неадекватные протестующие русофобы !

Важно отметить, что Россия проводит спецоперацию согласно международному праву, согласно договору о военной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) после признания их независимости.Согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут «самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации».Одновременно с этим не понятно, почему Украина не объявляла России войну?А все очень просто , поскольку режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий!

Одновременно с этим некоторые из этих митингующих «борцов за демократию» умело используют протестующий пыл для своих меркантильных интересов.Например, «грузинские патриоты» из национальной банды Саакашвили после того, как нынешние власти Грузии совершенно обоснованно запретили грузинским добровольцам воевать против российских войск(отправка же самолетом добровольцев государственными структурами была-бы равносильна втягиванию Грузии войну против России), требуют отставки правительства !Еще более чудовищным является отзыв из-за этого Зеленским в знак протеста посла Украины в Грузии!И это после того, как грузинский народ так тепло и радушно поддержал украинский народ .

Скажу больше, посол США в Грузии Келли Дегнан срочно оставила Грузию, видимо ,опасаясь российского вторжения, она отправилась в Вашингтоне за инструкциями — как втянуть Грузию в войну на Украине, чтобы открыть для России «второй фронт» в Грузии!

Дорогой ты мой Вовочка ! Будучи шутом, ты стал президентом, а теперь ,будучи президентом, ты опять становишься управляемым шутом !Ведь об этом ярко свидетельствует твое последнее заявление, в котором ты в состоянии очередного кокаинового угара после того , как НАТО отказало перекрыть для полетов воздушное пространство Украины, подверг коллективный Запад критике и в бездействии,в результате чего даже британцы винят тебя в желании начать Третью мировую войну! Кроме того, в интервью американскому телеканалу ABC ты сказал, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией. Видимо поэтому , чтобы подло навредить россиянам, в интервью греческому телевидению ERT ты выступил с критикой позиции Турции, которая отказала твоему провокационному требованию не принимать русских туристов, в результате чего тебя, президента Украины, бывший депутат турецкого парламента Шамиль Тайяр правильно назвал «Глупым комиком»!

Дорогой ты мой, об подлости и продажности Запада надо было думать раньше, особенно на примере войны в Южной Осетии в 2008 г., а не подвергать свой народ физическому уничтожению, лживо и подло обманывая мировую общественность якобы в зверствах российских солдат!Сегодня только отъявленные русофобы не верят в то ,что,если бы не гуманное отношение руководства России к украинскому населению, которое кровожадные бандеровцы используют как «пушечное мясо», не давая возможности эвакуироваться,то эта спецоперация на Украине давно была бы уже завершена!Может быть хоть сейчас после обильно пролитой крови ты все-таки отменишь постановление в конституции Украины о вступлении в НАТО, которое так пагубно для страны зафиксировал твой коррумпированный предшественник Порошенко?Вместе с тем разве не позор и обыкновенный вандализм принятие Верховной Радой Украины закона о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает военную спецоперацию России?!

И может быть хоть сейчас ты поймешь, почему во многих европейских странах уже отказываются слушать твои наглые и ненадекватные выступления?Напримр, в Нидерландах партия «Форум за демократию» отказалась слушать выступление Зеленского в нидерландском парламенте из-за его запрета деятельности 11 политических партий на Украине,а также закрытия критически настроенных телеканалов на Украине!

В этом отношении заслуживает внимания выступление в Бундестаге представителя партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, которая громогласно заявила, что Евросоюз сам виноват в сегодняшней конфронтации на Украине, т.к. много лет провоцировал обещаниями взять Украину в НАТО, чего Россия никогда не допустит.Об этом она уже 20 лет подряд говорит. Однозначно, чтобы Украина могла выстоять, ей нельзя быть ничьим аванпостом , поскольку только нейтралитет может спасти ее от распада! Тем самым Украина могла бы стать для всех вместо объекта для ссор – страной, которая бы послужила мостом между востоком и западом.Кроме того, госпожа Вайдель заявила, что санкции принесут больше вреда Германии, чем России, поскольку немецкая энергетика в основном зависят от российского газа.В заключение она призвала отказаться от чёрно-белого мышления и найти мирное решение вопроса.

К сожалению, сегодня в Европе мало таких честных и трезвомыслящих политиков, а больше амбициозных и продажных политиков, которые засоряют мозги своим беспечным соотечественникам!Например, много таких политиков в Швеции,где отменили концерт в городе Упсала только из-за того, что в оркестре использовалась русская балалайка.Скажу больше, многие слабоумные шведы в данном случае сопоставили балалайку с свастикой!

Зеленскому давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой.Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.Макгрегор отметил, что сначала российская армия вела себя «чересчур деликатно», однако сейчас на это уже нельзя надеется ,тем более что стратегическое поражение ВСУ не за горами.По мнению Макгрегора, дальнейшее сопротивление ВСУ российским войскам бесполезно!По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан ненужному риску, считает американский военный !

А может напомнить нынешнему кровавому президенту Украины, как из-за бессмысленности сопротивления и слабости своей армии в свое время руководство Украины отказалось защищать Крым с оружием в руках. Ведь именно после этого недовольные этим американцы стали усиленно вооружать Украину для противостояния с Россией, всячески внушая майданутым бандеровцам , что они якобы этим оружием могут победить в войне россиян!

Как тут не вспомнить историю японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

И разве не митингующие «борцы за справедливость», которые сегодня неадекватно и бессмысленно защищают не украинский народ, а фактически бандеровскую шваль, забыли как они хлопали в ладошки неотесанной Виктории Нуланд , которая запомнилась многим, когда раздавала печенья оплаченным митингующим на Майдане в Киеве, тем самым афишируя – кто осуществил наглый государственный переворотом и установил на Украине неонацистское бандеровское правительство! Запомнились также её опять - таки не дипломатические выходки, когда она сказала о Путине – «ваш чертов царь» и её знаменитое «к черту Евросоюз!».Складывается впечатление, что госпожа Нуланд лучше разбирается в «чертовщине», чем в дипломатии…

Единственное, кому были выгодны «цветные революции» в своей стране, это представителям коррумпированных элит, которые, как , например, Саакашвили и многие президенты Украины, однозначно использовали их для личного обогащения! Вообще же, важной особенностью внешней политики США стало все более очевидное расхождение между декларируемыми ценностями и реальностью. В 2003 году британский историк Найал Фергюсон заявил, что «Соединенные Штаты должны признать себя империей зла в прямом смысле, а не «гегемоном», лишь издалека помогающим другим странам»...

По мнению американского журналиста и публициста Wayne Madsen, список «цветных революций», которые затрагивали интересы США и их союзников, насчитывает более шести десятков по всему миру . Господа митингующие , обратите,пожалуйста , внимание на эту цифру, олицетворяющую разрушения, смерть и страдания в этих странах, которую финансировал, так называемый, американский «Национальный фонд поддержки демократии»!

Трудно поверить, но в результате этого, а также причин экономического характера, по данным ООН вынужденно перемещёнными лицами в настоящее время считаются около 60 миллионов человек , что больше, чем после Второй мировой войны!Вместе с тем, осуществляя «цветные революции», западные якобы борцы за демократию отлично понимали, что нищим народом , копающимся в мусорных урнах, всегда легче управлять, чем богатым, и кому подобная нищета особенно выгодна! Как тут не вспомнить слова русского философа Бердяева , который сказал, что «мы не стараемся дать людям рай, а стремимся чтобы люди не были в аду»!

Безусловно,США – великая страна и многие её президенты прославили ее, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

К сожалению, и нынешний президент США своими неадекватными высказываниями наносит ущерб имиджу своей страны, когда, сев в лужу, назвал Владимира Путина "военным преступником", "убийцей"и "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". Сложно сказать, случилось ли у престарелого главы США, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали "Сонным Джо", наконец-то выспится), очередное помутнение рассудка или нервный приступ в связи с уничтожением американских холопов на Украине, однако сказанное прозвучало не только хамски, но и как историческое невежество.

Не надо также забывать, что сегодня интернет гремит тем, что американский лидер ведет себя по меньшей мере странно. Например, стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина "Сонный Джо",закончив речь, «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве. Геронтолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев однозначно считает, что Джо Байден, которому 79 лет , страдает деменцией , в результате чего у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени.Как не парадоксально, но подобная старческая патология у Байдена наблюдалась еще в период предвыборной компании(вот оно – истинное лицо пресловутой американской демократии,подвергающей весь мир ядерной угрозе !). Остается только надеяться, что после акта с воображаемым рукопожатием,призыв конгресвуман Марджори Тейлор Грин о объявлении импичмента престарелому президенту США будет удовлетворен ,тем более что «невероятно стыдно и опасно ,что Байден руководит страной»!

И подобные неадекватные слова в адрес величайшего государственного деятеля России говорит президент страны,который сыграл значительную роль в организации переворота и создании нацистского режима на Украине в 2014 году и который непосредственно повинен в убийстве мирных граждан в Донбассе.И разве не Байден президент самой агрессивной и милитаризованной страны в мире?! За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита.

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва»,однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Исходя из всего вышесказанного трудно назвать США и некоторые европейские страны демократичными ! Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире. Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек - это более четверти всех заключённых на планете! Даже полуторамиллиардный Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

И разве не в США нарушены права коренного населения Америки , где индейцы до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ? И разве после этого разломанную цепь у подножия статуи Свободы можно считать — символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?И разве можно считать страну демократичной, если за правду Джулиану Ассанжу в США светит 175 лет тюрьмы?И разве можно считать страну демократичной, если США, объявившие России экономическую войну, запрещают многим странам торговать с ней, а сами увеличили импорт энергоносителей из РФ. Аналогичное произошло с Индией, которая высказывает нелицеприятные слова в адрес США, обнаружив, что американцы,запрещающие ей импорт нефти из РФ, импортировали из России больше сырой нефти, чем сама Индия!

Скажу больше,недавно американский сенат стал рассматривать позорный законопроект, который позволит невозбранно красть деньги нефтедобывающих стран, имевших неосторожность, подобно России, держать их в долларах США.Делается все это под благовидным предлогом «борьбы со злоупотреблениями нефтедобывающих стран, влияющих на объемы добычи нефти с целью манипулирования ее стоимостью». !В США полагают, что таким образом они смогут влиять на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Нигерию и даже Иран с Россией — с тем чтобы те поставляли на рынок нефти столько, сколько им укажут ворюги в Вашингтоне, а не столько, сколько они сами решат.Вот она — американская пендостанская демократия?!

Всё вышесказанное напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте — насколько Францию можно считать образцом демократии —, кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь — гуманный сервис!).

И разве можно назвать демократией неправовые и неадекватные действия многих западных стран, когда они без предварительного судебного разбирательства отбирают собственность у российских граждан, нарушая основное правило правосудия — только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества ?! В этом отношении возникает парадоксальная ситуация,поскольку выходит, что имущество российских граждан было законным и всегда будет законным пока не возникнут политические претензии против Матушки-России!И разве не позор и нарушение всех дипломатических норм , когда ,например, руководство Франции взяло в «заложники» принадлежащие России картины коллекции Морозова, которые были отправлены туда на выставку.

Исходя из этого, полагаю, прав вице-спикер Госдумы Петр Толстой, предложивший национализировать активы уходящих из России компаний и переименовывать их. Так, например, если Россия конфискует у Volkswagen завод, он сможет выпускать автомобили под названием «Буратино»!Кроме того, если западные "борцы за демократию" такие сердобольные и честные,то почему конфискованная собственность и деньги настоящих коррупционеров не возвращаются в Россию , где их разумнее было бы распределить нуждающимся российским соотечественникам, а не забирать в казну некоторых и без того процветающих западных стран?

Безусловно,прав Песков, называя действия Запада в отношении российских бизнесменов обыкновенным бандитизмом!Оказавшись неспособными обломать и подчинить Россию, Европа – вместе с США – ограбили русских на сотни миллиардов долларов, сделав русофобию идеологическим оружием.Выходит не зря Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия — стадо идиотов под управлением подонков »!

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом, как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных !Последние восемь лет Украина окончательно превратилась в американскую колонию – а заодно в масштабный неонацистский проект "Анти-Россия". Кажется, США решили пойти в последний и решительный бой не только против России, но и против других более-менее успешных стран, которые имеют наглость стоять хоть на сколь-нибудь независимой от дряхлеющего гегемона позиции.Считать же , что Украина может воевать против России до победного конца , достаточно бессмысленно. Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет,а воюет она фактически с гегемонией Запада и бандеровским нацизмом.Спецоперация России доказала тот факт, что Украина активно пропагандировала нацизм, в том числе через школьные учебники и детские книги, возводя бандеровцев и предателей в ранг "героев", призывая фактически к геноциду русских.Именно поэтому последствия этой войны могут быть значительно трагическими и разрушительными — вплоть до разжигания Третьей мировой войны !

Кроме того, не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !А может напомнить сегодняшним бандеровцам, что в 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма и Львова !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали !

Однозначно приоритетным направлением сегодняшней российской политики является предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара!В этом отношении насколько цинично, особенно после пролитой россиянами и украинцами крови, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России! Дорогой ты мой госсекретарь! Неужели для официального заверения о невозможности вступления Украины в НАТО надо было разжигать кровопролитную войну на Украине ? Хватит наконец-то бессовестно обманывать,разводя как лохов, многих неадекватных украинцев, как и моих таких же неадекватных соотечественников из Грузии, возможностью их вступления в НАТО!

Именно поэтому , безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!

Таким образом, США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Одновременно с этим вызывает возмущение оголтелая пропаганда русофобов всех мастей, которые осуждают эти шаги Путина, считая это аннексией Крыма. Конечно, их можно «понять», поскольку им и их заокеанским покровителям не удалось разместить военно-морские базы НАТО в этой части акватории Черного моря. К сожалению, этого не могут понять майданутые бандеровцы !

Решение же Владимира Путина о продаже природного газа за русские рубли – событие поистине эпохальное. Именно Россия, даже несмотря на её не самую большую долю в мировой экономике, бросила вызов американскому глобальному экономическому доминированию и поставила под вопрос надёжность доллара как средства взаимного расчёта во внешней торговле. Москва подаёт пример другим: уже сейчас переговоры между Эр-Риядом и Пекином о взаимных платежах за нефть в юанях выходят на финальную стадию. Всё это свидетельствует лишь об одном – человечество находится на грани великих перемен.

Именно поэтому я считаю, что в новейшей истории России , пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные продажные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).

Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы. Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам Путина! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин — уже дано стал исторической фигурой и после того, что он сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко.

Именно поэтому 2 марта 2022 года, были опубликованы сразу два документа, в которых творческая интеллигенция России... нет-нет, не заламывала руки по поводу "нападения на Украину", но поддержала спецоперацию нашей армии. Первое – "Письмо 110 деятелей культуры", отправленное лично Владимиру Путину со словами поддержки его решения по Украине. Второе – обращение к обществу "Мы не стыдимся России" от лица деятелей театра, кино, писателей и журналистов.И как патриотично прозвучали слова моей любимой актрисы Марии Шукшиной , которая обратилась к русским военным:"Ждём вас только с Победой!".

Водораздел в сфере культуры стал очевидным: одни – с Западом и украинскими нацистами, другие – со своим Отечеством и его народом!В этом отношении,полагаю, оправданным предложение некоторых депутатов Госдумы рассматривать запрет о возвращении в Россию покинувших в знак протеста её деятелей искусства и науки.Однозначно тем, кто выступают с нападками на Вооружённые силы РФ , которые вынуждены участвовать в специальной военной операции, тем, кому стыдно быть русским, хлопая дверью, таким нет места на благодатной российской земле!

Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории!Если Россия потерпит поражение на Украине, плохо придётся русским во всех странах постсоветского пространства. Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!Вместе с тем тревожным ударом для США стал отказ десятка стран в ООН от санкций против России, среди которых были даже европейские страны, находящиеся под влиянием американцев !Наконец-то до Запада начало доходить, что санкционная война – это не игра в одни ворота и теперь пусть все знают, что Россия готова на самый решительный шаг для защиты своих интересов!



То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, по словам Шеслер, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой при активной поддержке Запада. Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем!Именно поэтому после окончания спецоперации на Украине она должна стать нейтральным государством по образу Австрии или Швейцарии, чтобы от нее никогда не исходила угроза безопасности Матушки-России. В этом и основная причина сегодняшнего противостояния России с Украиной !

Вместе с тем, проводя специальную военную операцию, Россия утверждает себя как страну русской православной цивилизации, противостоящей мировому глобализму, обостряя конфликт между однополярным и многополярным миром. Война Путина с глобальным мировым порядком направлена против заветной мечты американских ястребов , пытающихся построить новый однополярный мировой порядок ,в котором США будут доминировать во всем мире!

При этом мы видим ещё уникальную позицию Китая, который говорит: я ещё одна древняя цивилизация – не западная и не русская. Но я на стороне России, потому что я тоже не хочу быть западным придатком.Аналогичное происходит и с Индией – древнейшей цивилизацией с почти двух миллиардным населением и тысячелетней историей и культурой. Однозначно следом будет пробуждаться Латинская Америка, постоянно испытывающая притеснения со стороны американских глобалистов. Что касается европейцев,находящихся сегодня в панике и истерике, то они ,надеюсь, скоро осознают губительность для них глобализма.Как не парадоксально,но и глубинная Америка трудолюбивых фермеров, работяг и предпринимателей также вынуждены будут противостоять глобализму!

Сегодня подтверждаются слова известного врага и ненавистника России Збигнева Бжезинского, что СССР с его коммунистической идеологией – куда меньший враг для США, чем Россия, которая восстановила свой военный потенциал и национальную ипостась!То, что США и контролируемым ими еврокомиссарам нужна война, было понятно уже давно. И США сделали все, чтобы вынудить Россию эту войну начать, чтобы этим хоть как-то оправдать устроенный ими же экономический кризис, вследствие того, что уровень потребления в западных странах явно не соответствовал их производительности труда.Именно поэтому рост цен в США уже назван «путинским» и теперь мы видим, как этот рукотворный военный кризис используется для обвинения в этом России!

Скажу больше, нынешний президент США, сев в лужу, назвал Владимира Путина "военным преступником", "убийцей"и "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". Сложно сказать, случилось ли у престарелого главы США, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых, очередное помутнение рассудка или нервный приступ в связи с уничтожением американских холопов на Украине, однако сказанное прозвучало не только хамски, но и как историческое невежество.В этой связи хотелось бы напомнить Байдену – кто настоящий военный преступник. Видимо, престарелый президент все -таки забыл, как именно он в 1999 году предложил бомбить Белград и отправил американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае.Надеюсь,на краю своей могилы этот кровавый старикашка должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил !

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что альтернативы Путину в России сейчас нет и думаю еще долго не будет, поэтому , дорогие россияне, берегите его и лелейте, чтобы он долго руководил страной. Говорю вам об этом, поскольку сегодня враги России и русофобы различных мастей активно выступают против спецоперации Путина на Украине, стремясь свергнуть патриотическое руководство страны! К сожалению, врагов оказалось больше, чем можно было предположить. Например, меня крайне удивляет враждебная позиция руководителей многих ведущих российских СМИ, которые категорически отказали мне в публикации этой моей статьи, а также моей статьи(«Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты»https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/ )!

В этой связи приобретают особый смысл слова, сказанные журналистом Владимиром Соловьевым: «Мы украинцев любим, а бандеровскую сволочь будем делать так же, как делали наши деды – жестко и последовательно!».

В заключение я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !