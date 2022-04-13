Временный муж: традиции развода на Востоке

"Развожусь" — яростно кричала султанша. Дочь, сестра или тётя султана имела право развестись с мужем, как особа с высоким статусом. Муж султанши этого права не имел, так как был ниже своей жены по иерархии. Развод родственницы султана всё равно согласовывался с самим падишахом, но хоть у каких-то женщин было право избавиться от нелюбимого мужа.

В исламе это правило касалось больше мужчин. По шариату мужчине было достаточно сказать при свидетелях "талак" (таляк) — развод. Причины могли не объясняться, достаточно было желания отпустить жену. Однако, если муж развелся со своей женой в порыве гнева, то раскаявшись он в течении трёх месяцев вполне мог вернуть жену домой. Если за три месяца муж не чувствовал угрызения совести и не желал возобновлять супружеские отношения, то его жена была отныне свободна.

Художник Ремзи Таскиран

Куда сложнее ситуация обстояла, если муж говорил "трижды талак". То есть — трижды развод. Отныне мужчина не мог в течении трёх месяцев вернуть жену обратно, он должен был дождаться, пока жена выйдет замуж за другого мужчину, а после разведется с ним. Для такого сложного церемониала существовали "временные мужья".

В сказке "Тысяча и одна ночь" упоминается некий Алладин. Старик предложил ему тысячу динаров наличными, наряд за тысячу динаров и мула. Взамен Алладин должен был жениться на красавице Зубейде. Племянник старика очень любил Зубейде, а вот она его нет. В порыве ссоры племянник старика произнес «трижды талак», и Зубейда ушла от мужа.

Художник Эдвин Лонг

Теперь горе-муж пытался вернуть Зубейду. Одну ночь восточная красавица должна была провести в доме нового мужа — Алладина, а на утро последовал бы развод. Но Алладину очень понравилась его жена, к тому же — по закону свободная женщина. На следующее утро Алладин отказался с ней разводиться.

Женщина тоже могла подать на развод, если муж пренебрежительно относился к жене или плохо с ней обращался. Это называлось «мухалаа», и решалось через суд. После развода женщина получала часть своего приданного обратно, свадебные подарки и часть имущества мужа согласно брачному договору. Бывший муж обязан был содержать свою бывшую жену следующие три месяца, а детей — вплоть до совершеннолетия. Если семья жены была богата, то могла нанять хорошего адвоката и получить при разводе целое состояние.

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