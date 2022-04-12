Страшная добыча: почему женщины считаются самым ценным трофеем

Война — это всегда насилие, и не важно, кто стоит перед агрессором — мужчина или женщина. Но если солдат противника для него только враг, которого нужно уничтожить, то женщина еще и желанный трофей.

Не только биология

Изнасилования на войне — это не просто акт индивидуальной или коллективной агрессии, вызванный естественными физиологическими потребностями. Конечно, биологический фактор, выражающийся в природном для мужчины сексуальном влечении, играет здесь определяющую роль, однако в условиях войны он уже превращается в социальный феномен. В ряде случаев массовые изнасилования служат военно-политическим инструментом. Наглядным примером может стать эпизод из Тридцатилетней войны, когда в 1631 году войска баварского фельдмаршала Иоганна Тилли, вторгшись в столицу Саксонии Магдебург, вырезали там практически все население. Пощадили лишь женщин: самых красивых пригнали в военный лагерь, где солдаты совершили над ними акт показательного изнасилования.

Гораздо позже, во время процесса над нацистскими преступниками в Нюрнберге, французская сторона предъявила документы, которые свидетельствовали, что вермахт использовал массовые изнасилования в качестве возмездия за операции французского Сопротивления.

Насилие над женщинами во время войны стало настоящим ритуалом. В таких условиях недостаточно удовлетворить физиологическую потребность, нужна демонстрация неограниченной власти и превосходства. Вот почему нацисты, не испытывавшие на фронте недостатка в проститутках, постоянно требовали представительниц покоренного местного населения.

Желанный трофей

Изнасилования всегда были безусловным правом победителя, своеобразным трофеем, венчавшим опасный и тернистый путь к завоеванию. Зачастую женщина поверженного врага была более желанным призом, чем выпивка, провиант, ценности или оружие. Об этом неизменном атрибуте войны известно с библейских времен. Так, в Ветхом Завете говорится, как вовремя конфликта между израильтянами и вениамитянами первые уничтожали на своем пути все: имущество, скот, людей, истребили они и почти всех женщин, оставив для себя только девственниц.

Нередко обещание дать на откуп победителей женщин служили дополнительным стимулом, побуждавшим завоевателей штурмовать крепостные стены. К примеру, осаждавший Трою греческий военачальник Агамемнон из гомеровской «Илиады» призывал Ахилла продолжить борьбу, а в награду сулил ему всех троянских женщин, которые будут уступать красотой лишь Елене.

Из письменных источников известно, что массовые изнасилования происходили при взятии всех крупных городов. Так было при падении Рима и Константинополя. При захвате «Вечного города» вандалы не только подвергли его масштабному разграблению, но устроили настоящую охоту за римлянками.

Уязвимый пол

Историю массовых изнасилований в военное время нельзя отделять от насилия как такового: слабый пол для агрессора являлся просто более доступным объектом для вымещения злости и достижения превосходства. Эксперт по международному гуманитарному праву Маделен Моррис уверена, что сама специфика обстановки военного времени не только делает женщин уязвимыми перед агрессорами, но и поощряет сексуальные насилия. По словам Моррис, на войне происходит трансформация личности: она теряет свою индивидуальность и солидаризируется с доминирующими настроениями, царящими в армейской среде, где любое насилие оправдано. Насколько солдаты способны защищать своих женщин, настолько они могут проявлять агрессию в отношении женщин врага. На войне не существует пола. Женщины воспринимаются лишь как часть враждебного социума, пусть и менее защищенная, чем мужчины. Нет на войне и места слабости. Здесь царит извечное противостояния маскулинности и феминности: сексуальный акт, как символическое убийство – призван подтвердить статус сильнейшего.

Недооцененный орган

Если тяге к насилию на войне подвержены люди ведущие вполне благопристойную жизнь в мирное время, то что говорить о лицах с низкой социальной ответственностью, для которых доступность слабого пола в экстремальных условиях становится стимулом к воплощению самых извращенных желаний. Множество шокирующих примеров нам дает поведение немецких солдат в отношение советских женщин во время Второй мировой. Особенно это справедливо в отношении стран, где сексуальная культура не подчинена нормам цивилизованного общества.

В 1936 году японцы ужаснули мир кровавой резней и массовыми изнасилованиями в китайском Нанкине. По воспоминаниям китаянки Вонг Пэн Цзе, пережившей те страшные дни, «японцы насиловали всех по многу раз».

Американская писательница Наоми Вульф отмечает недооцененное значение половых органов в жизни женщины, которая в том числе влияет и на процессы в головном мозге. Приводя примеры массовых изнасилований в охваченных мятежами странах Африки, Вульф акцентирует внимание на том, что женщин не просто насиловали, а намеренно травмировали, отрубая конечности и нанося повреждения половым органам. «С жертвами изнасилований произошло нечто такое, из-за чего в них погас огонь», – сообщает Вульф. Писательница считает, что это были не единичные акты, а стратегия ведения войны во многих африканских странах. По ее словам, приказы о нанесении повреждений женщинам отдавали командиры, и у солдат было на выбор всего два варианта: либо подчиниться, либо застрелиться. Вульф пишет, что изнасилования и увечья травмировали женщин не столько физически, сколько психологически. Такая травма навсегда оставляет отпечаток в сознании женщины, и даже после излечения женщина становится слабее, апатичнее, ей легче управлять и подчинять своей воле, – заключает она.

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