Обручальное кольцо - не простое украшение. 10 примет, к которым стоит прислушаться.

С кольцами никогда не связывала каких-нибудь примет.

Некоторые из них достаточно любопытны и толковые.

Обручальное кольцо – не просто украшение из драгоценного металла – это магический символ жизни и смерти. Как известно, у него нет ни конца, ни начала, кроме того оно обладает возможностью хранить энергетическую информацию своего владельца.

По этой причине родителям новобрачных не рекомендуется отдавать им свои обручальные кольца, особенно если брак родителей не удался. Кроме того, никому нельзя давать мерить или носить свое обручальное кольцо.

Желательно также не снимать его без веских на то причин, чтобы сохранить в семье добрые отношения.

Неправильно полагать, что кольцо может быть использовано дважды – на помолвке и на свадьбе. Если Вы ограничены в средствах, лучше не дарите дорогой перстень на сватовстве, ограничьтесь простым не драгоценным изделием или вообще обойдитесь без оного.