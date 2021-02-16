Топ-10 самых дорогих русских художников и их картин, проданных на аукционах                                           

Картины популярных художников Российской Империи, СССР или России нередко уходят с известных аукционов за миллионы долларов. Кто же из всей огромной плеяды талантливых художников востребован сегодня? Рассмотрим десяток самых дорогих картин, проданных на аукционах , и выявим самых дорогих мастеров по обороту их продаж.

Самые дорогие картины русских художников за последние десятилетия

Начнем наш рейтинг с рассмотрения картин русских мастеров, которые уходили с аукционов с 2000 года по самым высоким ценам.

1. КАРТИНА MADONNA LABORIS («ТРУДЫ БОГОМАТЕРИ») НИКОЛАЯ РЕРИХА

Н. Рерих. Картина «Труды Богоматери». 1931 г. Продана за 12,1 млн долларов

На десятом месте самых дорогих картин находится произведение, которое знакомо каждому поклоннику Николая Рериха. Это работа «Труды Богоматери» или MADONNA LABORIS, ставшая главным полотном серии работ о Богоматери. Картина пользовалась большим успехом и в 1932 году попала на обложку журнала Музея Рерихов. Сама она долго находилась в коллекции Луиса Хорша и была выставлена на торги в Bonhams в 2013 году. Так как до того момента самый дорогой уход произведений Рериха был за 1,7 млн фунтов, владельцы не рискнули выставлять картину намного дороже этой суммы и даже колебались с ее начальной стоимостью.

2. ПОРТРЕТ МАРИИ ЦЕТЛИНОЙ ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

Однако их сомнения были напрасны, так как во время торгов многие выразили готовность отдать за шедевр около четырех миллионов фунтов. В результате работу купили за 7,8 млн фунтов (12,1 млн долларов по курсу того времени).

В. Серов. Портрет Марии Цетлиной. 1910 г. Продан за 14,5 млн долларов

На девятое место попала работа, которая ушла в частную коллекцию со скандалом. Это одна из значительных работ Валентина Серова — портрет Марии Цетлиной. Дело в том, что картину выставил на торги муниципалитет израильского города Рамат-Ган, чтобы на вырученные деньги развивать все музеи города. Горожане в ответ вышли на протестную акцию, так как не хотели расставаться с гениальным творением великого художника. Тем не менее, картина была продана в 2014 году на Christie`s за 9,3 млн фунтов (14,5 млн долларов). При этом на старте за нее запросили 1,5 млн фунтов.

3. КАРТИНА «ШОККО» АЛЕКСЕЯ ЯВЛЕНСКОГО

А. Явленский. Картина «Шокко (Шокко в широкополой шляпе)». Около 1910 г. Продана за 18,6 млн долларов.

Восьмое место рейтинга заняла картина «Шокко» Явленского с изображением девушки. Именно она постоянно просила у художника горячий шоколад для согревания в холодной студии, что и дало интересное название полотну. Работа неоднократно представлялась на европейских выставках и ушла с аукциона Sotheby`s в 2003 году за 8,3 млн долларов. Однако в 2008 году ее новый владелец перепродал полотно здесь же за 18,6 млндолларов.

4. ПОРТРЕТ МАРДЖОРИ ФЕРРИ ТАМАРЫ ДЕ ЛЕМПИЦКИ

Тамара де Лемпицка. Portrait de Marjorie Ferry. 1932 г. Продана за 21 млн долларов

На седьмом месте топ-10 самых дорогих картин расположилась очередная чувственная работа Тамары де Лемпицки под названием Portrait de Marjorie Ferry, на которой изображена знаменитая артистка кабаре Парижа. Картину Тамара написала по заказу мужа знаменитости и передала в семью Ферри, где та и находилась вплоть до аукциона 1995 года. Затем она ушла в немецкую коллекцию, еще раз была продана в 2009 году и появилась на торгах уже в 2020 году. В феврале на аукционе Christies «обнаженная дама» ушла с молотка за 16,3 млн фунтов (21 млн долларов), побив рекорд продаж не только самой Тамары де Лемпицки, но и рекорд уходов картин импрессионистов.

5. КАРТИНА «БОЛЬШИЕ ФУТБОЛИСТЫ» («СТАДИОН “ПАРК ДЕ ПРЕНС”») НИКОЛА ДЕ СТАЛЯ

Никола де Сталь. Картина «Большие футболисты». 1952 г. Продана за 22 млн долларов

Работы Никола де Сталя нередко уходят с аукционов за многомиллионные суммы. Но если еще в 2018 году рекорд принадлежал «Стоящей обнаженной», то в 2019 году он был побит футбольной тематикой. Огромное трехметровое полотно с абстракцией о футболистах до этого находилось в семье самого де Сталя и демонстрировалось миру только на крупных выставках. Вполне ожидаемо, что яркую абстракцию по достоинству оценили на Christie’s и купили за рекордные 22,2 млн долларов. Она и оказалась на шестом месте нашего рейтинга.

6. КАРТИНА «БЫЧЬЯ ТУША» ХАИМА СУТИНА

Х. Сутин. «Бычья туша». Около 1923 г. Продана за 28 млн долларов

Пятерку самых дорогих картин открывает полотно «Бычья туша», входящее в серию из девяти картин. Столь неожиданный для созерцания объект, как разделанная бычья туша, Хаим Сутин выбрал неспроста. Тут и детская травма, полученная при виде убийства мясником птицы, и пережитый им бесконечный мучительный голод, и схожая тема в работах любимого им Рембрандта. Сутину даже приходилось вымачивать настоящие туши в специальном растворе, чтобы протухающее мясо не издавало зловоние, а затем закапывать трупы животных. Так как упомянутая картина имела прекрасную историю владения, в 2015 году на торги Christie`s ее уже выставили с начальной стоимостью 20-30 млн долларов, а продали в итоге за 28 млн долларов.

7. КАРТИНА «ВЛЮБЛЕННЫЕ» МАРКА ШАГАЛА

М. Шагал. «Влюбленные». 1928 г. Продана за 28,4 млн долларов

На четвертом месте оказалась работа «Влюбленные» Шагала, представляющая серию популярных картин любовной тематики. Эту работа авангардист посвятил себе и своей любимой жене и музе Белле, хотя это не помешало ему продать работу в частную коллекцию. Именно эту картину первый владелец и выставил на аукцион Sotheby’s в 2017 году. Такие крупные работы Шагала весьма редко появлялись на торгах, поэтому вокруг картины сразу же возник ажиотаж. Цена начала стремительно расти, и в итоге картину купили за рекордные для художника 28,4 млн долларов при начальной стоимости 12-18 млн долларов.

8. КАРТИНА С БЕЛЫМИ ЛИНИЯМИ ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО

В. Кандинский. «Картина с белыми линиями». 1913 г. Продана за 41,8 млн долларов

В топ-3 нашего рейтинга самых продаваемых картин попала работа под названием «Картина с белыми линиями» с непростой судьбой. В течение первых лет после создания в 1913 году полотно Кандинского путешествовало по России, пока не попало в Третьяковскую галерею. Однако, согласно архивным документам, немецкий коллекционер Вильгельм Хак выменял у советского правительства имеющиеся в его коллекции письма В.И. Ленина на рассматриваемую картину В. Кандинского и некоторые другие. Позже Хак передал свою коллекцию в дар музею в Людвигсхафене, для чего в городе даже построили отдельное здание. Однако некоторые картины из этой коллекции при их нахождении в музее все же остались собственностью семьи Хака. Среди них была и работа Кандинского. В итоге наследница Хака забрала картину из музея, после чего она появилась на аукционе Sotheby’s в 2017 году. Неудивительно, что картина такого значения имела огромный успех на торгах и была продана за 41,8 млн долларов.

9. СУПРЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА

Казимир Малевич. «Супрематическая композиция». 1916 г. Продана за 85,8 млн долларов

На втором месте рейтинга оказалась «Супрематическая композиция» Казимира Малевича. Как и у других шедевров, у этого полотна тоже не самая простая история. Картина многократно представлялась на крупных выставках в разных странах, пока не застряла в Германии в 1927 году. Малевичу не удалось добиться продления визы, поэтому он вынужден был оставить около сотни картин на попечение своего знакомого. Полотна оказались в разных музеях, пока немецкий арт-детектив не сумел доказать, что они принадлежали самому художнику и теперь являются собственностью его наследников. А последних оказалось более трех десятков людей, проживающих в разных странах.

После долгих судебных разбирательств часть картин попала в частные коллекция, что и объяснило появление шедевра Малевича на торгах. В 2008 году наследники продали «Супрематическую композицию» на аукционе Sothebyʼs за 60 млн, а в 2018 году ее перепродали на Christieʼs уже за 85,8 млн долларов.

10. КАРТИНА «ОРАНЖЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ» МАРКА РОТКО

Марк Ротко. «Оранжевый, красный, желтый». 1961 г. Продана за 86,8 млн долларов

Возглавляет топ-10 самых дорогих картин одно из абстрактных произведений Марка Ротко. Работа «Оранжевый, красный, желтый» представляет собой двухметровое полотно из серии его живописи цветового поля. Полотна этой серии художник создавал большими, больше человеческого роста, чтобы зритель мог полностью погрузиться в созерцание картины и вместо рассуждений над объектами пережить глубокие эмоции. Краску он наносил многочисленными слоями, что давало в итоге такой насыщенный цвет. А края создавались специальной рыхлой кистью, что приводило к размытости контуров и еще больше погружало зрителя в эмоции. Сам Ротко называл свои полотна «организмами, наделенными страстью к самовыражению», и не ошибался в этом, так как многие зрители при созерцании его работы просто рыдали.

Картину выставили на аукцион Christieʼs в 2012 году с начальной стоимостью 35-45 млн долларов, но за считанные минуты торгов цена взлетела вдвое. В результате гениальное творение мастера ушло за 87 млн долларов.

Источник : https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/top-10-...

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