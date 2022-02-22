Почему влюбленным полезно рассказывать друг другу свои сны

Как общение с партнером может заменить устаревшие сонники

Герой фильма «Наука сна» Мишеля Гондри в исполнении Гаэля Гарсиа Берналя, заплутавший между сном и явью, влюбился в соседку и мечтал делить с ней не только реальность, но и сны. Просто потому, что для него не было разницы между этими состояниями, а в сновидениях жизнь была даже интереснее. «Для начала возьмем набор случайных мыслей, добавим картины пережитого дня, смешаем с воспоминаниями о прошлом, — сочинял он сон на двоих. — „Сет для пары“ — любовь, дружба, отношения и все такое прочее… Подкинем песни, услышанные за день, увиденные образы и что-нибудь личное. Думаю, сгодится».

Подобная доверчивость по поводу снов привычна не всем и даже не каждому влюбленному. Обычно мы обдумываем приснившееся в одиночку и не спешим делиться тем, что впечатлило. Заглянуть в онлайн-сонник, чтобы найти толкование увиденного, — это пожалуйста, а рассказать другим — ну-у, такое. Разве что близкой подруге, да и то ненароком.

Что нас смущает? Возможно, мысль о том, что мужчины обычно снисходительны к толкованиям снов. Или что приснившийся привет из прошлого может насторожить партнера и, не дай бог, вызвать ревность, что чревато некомфортными вопросами.

А между тем обсуждение снов — не только приятное, но и полезное для пары занятие, рекомендуемое экспертами по отношениям для регулярной практики. «Обсуждение снов, без сомнения, сближает влюбленных, чему есть вполне научные объяснения, — раскрывает тему психолог, сексолог и гипнотерапевт Ольга Голосова. — Знаменитый швейцарский психиатр Карл Густав Юнг считал сновидение средством связи между сознанием и подсознанием, а что может быть проникновеннее, чем посвящение партнера в тайны вашего подсознания? Доверие такого рода вызывает искренний эмоциональный отклик, укрепляет расположение друг к другу, привносит в отношения некую природную магию, элемент духовной связи. Кроме того, по реакции партнера вы можете убедиться в полноте взаимопонимания в паре. Если в ответ на ваш рассказ вы услышите лишь насмешки, гармония ваших отношений слегка преувеличена». По совету доктора, для начала стоит выяснить, насколько скептичен ваш партнер к обсуждению снов, и дать понять, что для вас такой формат тоже не привычен, но почему бы не попробовать. Когда начать разговор? Например, за завтраком или не покидая кровати. Доверительная беседа в постели может запросто перейти к чему-то более интимному, дополняющему список возможных преимуществ. Разберем в подробностях другие плюсы разговоров о снах Во-первых, партнер может лучше интерпретировать ваши сны. Считается, что, помимо отражения событий, происходящих днем, сны подсказывают нам причины скрытых переживаний, правда, очень завуалированно. Любящий человек знает, что вас беспокоит, и при этом способен дистанцироваться от испытываемых вами эмоций, чтобы дать объективную оценку того, что происходит у вас на душе. Толкование сна «со стороны» с комментариями близкого помогут найти ответы на волнующие вас вопросы. «Заглядывать в сонники — занятие не слишком увлекательное. Другое дело — метод, предложенный Юнгом, — добавляет Голосова. — Он полагал, что сновидения могут содержать важные сообщения, идеи, иллюзии, фантазии и даже телепатические прозрения. Чтобы докопаться до сути, Юнг рекомендовал разбирать сновидение на детали, следуя процедуре, описанной другим ученым, австрийцем Вильгельмом Штекелем. Тот советовал обдумывать сон, как статью в газете, и сочинять для нее заголовок. Вместе с партнером вы можете так же творчески подойти к толкованию сна, предлагая формулировки смысла увиденного. Важно помнить, что обсуждение такой деликатной материи требует соответствующего подхода. Не спешите с выводами, дайте друг другу время обдумать интерпретацию, пришедшую вам/ему на ум».

Во-вторых, как психолог подтвердил выше, обсуждение снов усилит ваше чувство близости. Сны полны интимных оттенков психики, тайных желаний, непонятых чувств. Все нюансы душевных метаний, отразившиеся в снах, могут дать повод для разговоров, которых вы прежде не вели, на темы, о которых вы раньше не затрагивали. Звучит интригующе для пар, думавших, что знают друг о друге все, не правда ли?

В-третьих, обсуждая сны, вы углубляете взаимопонимание, важнейший аспект здоровых отношений, который невозможно развить без обмена мнениями, чувствами, эмоциями. Поддержка, забота, внимание друг к другу — это естественные стремления любящих людей, а также навыки, которые можно и нужно «прокачивать», не позволяя им увянуть со временем.

И, наконец, делиться снами весело —вспомните все эти безумные сюжеты, краски, повороты событий. Или как вам снилось что-то настолько уморительное, что вы просыпались от собственного смеха. Разве вам не хотелось немедленно поведать милому о веселье, на которое ваше подсознание способно по ночам? Делиться позитивом — любимое развлечение всех пар без исключения, а сны — неисчерпаемый ресурс. И не забывайте, что мы проводим во сне около трети жизни — там явно есть что обсудить.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2419716261473946583/

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