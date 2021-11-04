9 способов, которыми душа пытается до вас достучаться

Когда душа пытается «достучаться» до вас, поначалу это обескураживает. Однако постепенно вы все больше и больше начинаете понимать, о чем она хочет вам сказать. Единственный способ наладить это общение – позволить ему происходить.

Душа постоянно направляет нас туда, где мы должны быть. И делает это различными способами.

На подобные вещи важно обращать внимание, поскольку они позволяют многое изменить в своей жизни к лучшему.

1. Вы видите определенные знаки в своих снах

Знаки, которые мы видим в своих снах, могут быть очень важными. Никогда не игнорируйте свои самые яркие сны.

2. Вам часто попадаются одни и те же комбинации чисел

Иногда подобные явления синхроничности являются делом рук Вселенной или нашего Ангела-хранителя. Иногда, но не всегда. Бывает и так, что вы, сами того не сознавая, творите эти явления.

Вы можете прибегнуть к помощи книг по нумерологии, чтобы расшифровать детальное значение послания, которое получили.

3. Вы просто знаете, что нужно делать

Время от времени подсознание делится с вами важной информацией. Это самый эффективный способ наладить контакт с душой. Допустим, вы растеряны и не знаете, как поступить дальше. Ваша душа, желая помочь, предоставит вам необходимую информацию через подсознание.

4. У вас бывают видения

Вы неожиданно поймете, что знаете, как поступить, хотя и не сможете объяснить, откуда у вас эти знания.

В видениях сокрыта важная информация, расшифровывать которую бывает нелегко. Если вы переживали опыт дежавю, то должны попытаться понять, что это значит. Ничто в этой жизни не происходит без причины.

5. Вдруг появляется человек, который говорит именно то, что вам нужно услышать в данный момент

Наша душа очень могущественна. Иногда она может привести в нашу жизнь людей, которые сообщат то, что мы должны услышать.

У вас есть вопрос, ответ на который появился буквально из ниоткуда? Если да, то на эту информацию нужно обратить внимание. Не изолируйте себя от внешних источников информации, даже если они вам кажутся необъяснимыми.

6. Ваше шестое чувство говорит вам о чем-то

Ваша душа делает все возможное для того, чтобы вы получили нужные послания. Это необходимо для того, чтобы вы максимально приблизились к лучшей версии себя. Не игнорируйте то, что подсказывает вам шестое чувство.

7. Вас буквально тянет делать что-то

Если у вас возникает такое чувство, это следует расценивать, как знак от вашей души. Она напоминает вам о том, что это «что-то» и есть то, что вы должны сделать. Для того, чтобы вырасти в личностном плане, вам необходимо порой рисковать. Ваша душа совсем не хочет, чтобы вы просидели на одном месте до конца своей жизни.

8. У вас появляется неожиданная идея или вы слышите свой внутренний голос

Идеи и мысли, которые появляются словно из ниоткуда, могут значить больше, чем кажется. Если вы не можете выбросить какую-то мысль из головы, возможно, стоит претворить ее в жизнь.

9. Знаки в виде различных животных, на которых вы постоянно натыкаетесь