Мать и отец Иисуса Христа

Ортодоксальные иудеи Иерусалима были непримиримы в своей вражде к учению Христа. Означает ли это, что Иисус не был евреем? Этично ли подвергать сомнению непорочное зачатие Девы Марии?

Сыном Человеческим часто называл себя Иисус Христос. Национальностьродителей, по заключению богословов, прольет свет на принадлежность Спасителя к той или иной этнической группе.

Следуя Библии, все человечество произошло от Адама. Позднее люди сами разделили себя на расы, народности. Да и Христос при жизни, учитывая Евангелия апостолов, никак не комментировал свою национальность.

Рождение Христа

Страна Иудея, где родился Иисус Христос, Сын Божий, в те давние времена была провинцией Рима. Император Август повелел провести перепись населения. Он хотел выяснить, сколько жителей в каждом из городов Иудеи.

Мария и Иосиф, родители Христа, проживали в городе Назарете. Но им пришлось вернуться на родину предков, в Вифлеем, чтобы внести свои имена в списки. Оказавшись в Вифлееме, супруги не смогли найти себе приют – так много народа пришло на перепись. Они решили остановиться за городом, в пещере, которая служила убежищем для пастухов во время ненастья.

Ночью Мария родила сына. Завернув малыша в пеленки, она уложила его спать туда, где кладут корм для скота – в ясли.

Первыми о рождении Мессии узнали пастухи. Они пасли стада в окрестностях Вифлеема, когда им явился ангел. Он вещал, что родился спаситель человечества. Это радость для всех людей, а знаком для опознания младенца будет то, что он лежит в яслях.

Пастухи тут же отправились в Вифлеем и набрели на пещеру, в которой и увидели будущего Спасителя. Они поведали Марии и Иосифу о словах ангела. На 8 день супруги дали имя ребенку – Иисус, что в переводе означает «спаситель» или «Бог спасает».

Был ли евреем Иисус Христос? Национальность по отцу или по матери определялась в то время?

Вифлеемская звезда

В ту самую ночь, когда родился Христос, в небе появилась яркая, необычная звезда. Волхвы, изучавшие движения небесных тел, отправились вслед за ней. Они знали, что появление такой звезды говорит о рождении Мессии.

Волхвы начали свой путь из восточной страны (Вавилонии или Персии). Звезда, перемещаясь по небу, указывала мудрецам дорогу.

Тем временем многочисленный люд, пришедший в Вифлеем на перепись, разошелся. И родители Иисуса вернулись в город. Над тем местом, где находился младенец, звезда остановилась, и волхвы зашли в дом вручить дары будущему Мессии.

Они поднесли золото как дань будущему царю. Подарили ладан, как Богу (ладан и тогда употреблялся в богослужении). И смирну (благовонное масло, которым натирали умерших), как смертному человеку.

Царь Ирод

Местный царь Ирод Великий, подчинявшийся Риму, знал о великом пророчестве – яркая звезда на небе знаменует рождение нового царя иудейского. Он призвал к себе волхвов, священников, прорицателей. Ирод хотел знать, где находится младенец-Мессия.

Лживыми речами, коварством он пытался выведать местонахождение Христа. Не добившись ответа, царь Ирод задумал истребить всех младенцев в округе. 14 тысяч детей в возрасте до 2 лет были убиты в Вифлееме и его окрестностях.

Однако древние историки, в том числе Иосиф Флавий, не упоминают об этом кровавом событии. Возможно, это связано с тем, что численность убитых детей была гораздо меньше.

Считается, что после такого злодейства гнев Божий покарал царя. Он умирал мучительной смертью, съедаемый червями заживо в своем роскошном дворце. После его жуткой кончины власть перешла к трем сыновьям Ирода. Были поделены и земли. Области Перея и Галилея достались Ироду Младшему. В этих землях около 30 лет провел свою жизнь Христос.

Ирод Антипа, тетрарх галилейский, в угоду своей жене Иродиаде обезглавил Иоанна Крестителя. Сыновья Ирода Великого не получили царского титула. Иудея управлялась римским прокуратором. Ему подчинялся Ирод Антипа и прочие местные правители.

Мать Спасителя

Родители Девы Марии долгое время были бездетны. В то время это считалось грехом, такой союз был знаком гнева Божьего.

Иоаким и Анна жили в городе Назарет. Они молились и верили, что у них обязательно появится ребенок. Спустя десятилетия им явился ангел и провозгласил, что супруги скоро станут родителями.

По преданию, Дева Мария родилась 21 сентября. Счастливые родители поклялись, что это дитя будет принадлежать Богу. До 14 лет воспитывалась Мария, мать Иисуса Христа,в храме. Уже с юных лет она видела ангелов. По легенде, архангел Гавриил опекал и охранял будущую Богородицу.

Родители Марии умерли к тому времени, когда Деве надо было покинуть храм. Священники не могли ее оставить у себя. Но и отпускать сироту им было жалко. Тогда священники обручили ее с плотником Иосифом. Он больше являлся опекуном Девы, чем ее мужем. Мария, мать Иисуса Христа, оставалась девственницей.

Какая была национальность у Богородицы? Ее родители были уроженцами Галилеи. А значит и Дева Мария была не иудейкой, а галилеянкой. По конфессиональному признаку она принадлежала к закону Моисея. Ее жизнь в храме также указывает на воспитание в вере Моисея. Так кем был Иисус Христос? Национальность матери, жившей в Галилее языческой, остается неизвестной. В смешанном населении области преобладали скифы. Возможно, что свой облик унаследовал Христос от матери.

Отец спасителя

Богословы с давних времен ведут полемику о том, стоит ли считать Иосифа биологическим отцом Христа? Он по-отечески относился к Марии, знал, что она невинна. Поэтому весть о ее беременности потрясла плотника Иосифа. Закон Моисея строго карал женщин за прелюбодеяние. Иосиф должен был забить камнями свою юную жену.

Он долго молился и решил отпустить Марию, не держать ее возле себя. Но Иосифу явился ангел, возвестивший о древнем пророчестве. Плотник понял, какая большая ответственность лежит на нем за сохранность матери и ребенка.

Иосиф по национальности является евреем. Можно ли считать его биологическим отцом, если у Марии было непорочное зачатие? Кто отец Иисуса Христа?

Существует версия, что римский солдат Пантира стал биологическим отцом Мессии. Кроме того, есть вероятность, что у Христа было арамейское происхождение. Это предположение связано с тем, что проповедовал Спаситель на арамейском языке. Однако в то время этот язык был распространен на всем Ближнем Востоке.

Иудеи Иерусалима не сомневались, что где-то существует реальный отец Иисуса Христа. Но все версии слишком сомнительны, чтобы быть правдой.

Облик Христа

Документ тех времен, описывающий внешность Христа, носит название «Послание Лептула». Это отчет римскому сенату, написанный проконсулом Палестины Лептулом. Он утверждает, что Христос был среднего роста с благородным лицом и хорошей фигурой. У него выразительные сине-зеленые глаза. Волосы, цвета спелого ореха, расчесаны на прямой пробор. Линии рта и носа безукоризненны. В беседе он серьезен и скромен. Поучает мягко, дружески. В гневе страшен. Иногда плачет, но никогда не смеется. Лицо без морщин, спокойное и сильное.

На Седьмом Вселенском Соборе (VIII век) был утвержден официальный образ Иисуса Христа.На иконах следовало писать Спасителя в соответствии с его человеческим обликом. После Собора началась кропотливая работа. Она заключалась в реконструкции вербального портрета, на основе которого был создан узнаваемый образ Иисуса Христа.

Антропологи уверяют, что в иконописи используется не семитский, а греко-сирийский тип внешности: тонкий, прямой нос и глубоко посаженные, большие глаза.

В раннем христианском иконописании умели точно передавать индивидуальные, этнические черты портрета. Самое раннее изображение Христа было найдено на иконе, датированной началом VI века. Она хранится на Синае, в монастыре святой Екатерины. Лик иконы схож с канонизированным обликом Спасителя. Судя по всему, ранние христиане причисляли Христа к европейскому типу.

Национальность Христа

До сих пор встречаются люди, которые утверждают, что Иисус Христос – еврей.При этом огромное количество трудов выпущено на тему неиудейского происхождения Спасителя.

В начале I века нашей эры, как выяснили ученые-гебраисты, Палестина распалась на 3 региона, которые различались по своим конфессионным и этническим признакам.

Иудея во главе с городом Иерусалимом была населена ортодоксальными иудеями. Они подчинялись закону Моисея. Самария находилась ближе к Средиземному морю. Иудеи и самаряне были давними врагами. Запрещались даже смешанные браки между ними. В Самарии находилось не более 15% иудеев от общего числа жителей. Галилея состояла из смешанного населения, часть которого сохраняла верность иудаизму.

Некоторые теологи уверяют, что типичным иудеем был Иисус Христос. Национальность его не подлежит сомнению, так как он не отрицал всю систему иудаизма. А только был не согласен с некоторыми постулатами Моисеева закона. Тогда почему так спокойно реагировал Христос на то, что иудеи Иерусалима называли его самарянином? Это слово было оскорблением для истинного иудея.

Бог или человек?

Так кто же прав? Те, кто утверждают, что Иисус Христос – Бог?Но тогда какую национальность можно требовать от Бога? Он вне этнической принадлежности. Если Бог – основа всего сущего, в том числе и людей, о национальности вообще говорить не приходится.

А если Иисус Христос – человек? Кто его биологический отец? Почему он получил греческое имя Христос, которое означает «помазанник»?

Иисус никогда не утверждал, что он – Бог. Но он и не является человеком в обычном смысле этого слова. Его двойственная природа заключалась в обретении человеческого тела и божественной сути внутри этого тела. Поэтому как человек Христос мог чувствовать голод, боль, гнев. И как сосуд Божий - творить чудеса, наполняя вокруг себя пространство любовью. Христос говорил, что совершает исцеления не сам от себя, а только с помощью Божественного дара.

Иисус поклонялся и молился Отцу. Он полностью подчинил себя Его воле в последние годы жизни и призывал народ уверовать в Единого Бога на небесах.

Как Сын Человеческий он был распят во имя спасения людей. Как Сын Божий он воскрес и воплотился в триединстве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Чудеса Иисуса Христа

Около 40 чудес описано в Евангелиях. Первое произошло в городе Кане, куда Христа с матерью и апостолами пригласили на свадьбу. Он превратил воду в вино.

Второе чудо Христос совершил излечив больного, недуг которого длился 38 лет. Иудеи Иерусалима озлобились на Спасителя – он нарушил правило о субботе. Именно в этот день Христос работал сам (излечил больного) и заставил работать другого (больной сам нес свою постель).

Спаситель воскресил умершую девочку, Лазаря и сына вдовы. Исцелил бесноватого и укротил бурю на Галилейском озере. Христос насытил пятью хлебами народ после проповеди – их собралось около 5 тысяч, не считая детей и женщин. Ходил по воде, исцелил десять прокаженных и иерихонских слепцов.

Чудеса Иисуса Христа доказывают его Божественную сущность. Он имел власть над бесами, болезнью, смертью. Но никогда не совершал чудеса во славу свою или для сбора приношений. Даже на допросе у Ирода Христос не явил знамение как свидетельство своей силы. Он не пытался защитить себя, а просил только искренней веры.

Воскресение Иисуса Христа

Именно воскресение Спасителя стало основой для новой веры – христианства. Факты о нем являются достоверными: они появились в то время, когда еще были живы очевидцы событий. Все зафиксированные эпизоды имеют небольшие расхождения, но не противоречат друг другу в целом.

Пустая гробница Христа свидетельствует о том, что тело забрали (враги, друзья) или Иисус воскрес из мертвых.

Если бы тело забрали враги – они не преминули бы поглумиться над учениками, таким образом остановив зародившуюся новую веру. Друзья же мало верили в воскресение Иисуса Христа,они были разочарованы и подавлены его трагической смертью.

Почетный римский гражданин и еврейский историк Иосиф Флавий упоминает в своей книге о распространении христианства. Он подтверждает, что на третий день Христос явился живым своим ученикам.

Даже современные ученые не отрицают того, что некоторым последователям Иисус являлся после смерти. Но они объясняют это галлюцинациями или другим феноменом, не оспаривая подлинности свидетельств.

Явление Христа после смерти, пустая гробница, бурное развитие новой веры являются доказательством его воскресения. Не существует ни одного известного факта, отрицающего эту информацию.

Назначение Богом

Уже с первых Вселенских соборов церковь объединяет человеческую и божественную природу Спасителя. Он является одной из 3 ипостасей Единого Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Такая форма христианства была зафиксирована и объявлена официальной версией на Никейском Соборе (в 325 году), Константинопольском (в 381 году), Эфесском (в 431 году) и Халкидонском (в 451 году).

Однако споры о Спасителе не прекращались. Некоторые христиане утверждали, что Иисус Христос – Бог.Другие уверяли, что он только Сын Божий и полностью подчинен его воле. Основную же идею о триединстве Бога часто сравнивают с язычеством. Поэтому споры о сущности Христа, так же как и о его национальности, не утихают по сей день.

Крест Иисуса Христа является символом мученической смерти во имя искупления грехов человеческих. Имеет ли смысл дискуссия о национальности Спасителя, если вера в него способна объединить разные этнические группы? Все люди на планете – дети Бога. Человеческая природа Христа стоит над национальными характеристиками и классификациями.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2328511911074728778/

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