Какие части курицы лучше не есть

Повара поделились, от какой части куриной тушки следует отказаться совсем. На самом деле многие регулярно и с удовольствием ее употребляют. Это может быть чревато вредным воздействие на фигуру и здоровье в целом.

Вредно для фигуры и не только

Например, следует отказаться от употребления куриной кожицы. Дело в том, что она практически полностью состоит из жира.

В народе существует популярное мнение о том, что кожица с голеней, бедер и куриной грудки - отличный источник коллагеновых волокон. На самом деле, это далеко не так. Коллагеном данная часть тушки практически не питает организм, а вот навредить фигуре можно запросто. Кроме того, на куриной коже присутствует большое количество бактерий.

Куриные легкие - второй в списке запрещенных продуктов. Как оказалось, даже должная обработка высокой температурой не способна полностью удалить из них всех паразитов. Это может быть опасно заражением человека опасными инфекционными заболеваниями.

То же самое касается куриной гузки и хвостовой части.

Если человек часто употребляет в пищу куриные головы, это может быть опасно для его здоровья. Дело в том, что в головной части птицы остаются накопленные вредные вещества. К счастью, некоторые из перечисленных веществ практически не встречаются в русских блюдах. Тем не менее любителям курицы следует внимательнее отнестись к своему рациону.

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А вы знали об этом?

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