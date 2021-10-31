Схиигумен Савва (Остапенко): биография, фото и интересные факты

Одним из самых известных старцев, пребывающих на службе в Псково-Печерском монастыре, был отец Савва Остапенко. Именно этот человек стал неким маяком надежды. Его связь с Богом и любовь к окружающим притягивали множество людей, которые искали мудрого совета, поддержки и просто того, кто будет искренне к ним относиться.

В особенности эти черты были важны в ХХ столетии. Именно в этот период люди утратили связь со Всевышним. Власти карали такую инициативу, но все же сердце человека требовало присутствия духовного благословения, которое с лихвой раздавал схиигумен Савва Остапенко. Фото, интересные факты, духовный путь и непростая жизнь монаха будут представлены в данной статье.

Рождение и детские годы

Николай Михайлович Остапенко был рожден 11 ноября 1898 года. Воспитывался маленький Коля в христианской семье. Родители (Михаил и Екатерина) с детства рассказывали ему о Боге и учили молиться.

Люди жили в полной гармонии, верили в Бога и искренне молились. Помимо Николая, в семье росли еще семеро детей. Мать была очень добрым и необыкновенно искренним человеком. Ее любовь к людям была безграничной. Примером этому является тот факт, что женщина могла отдать последнюю еду просящему пожилому человеку.

Зарождение мечты

Такие ситуации складывались неоднократно. Но женщина искренне верила, что Господь поможет ее детям, и голодными они не останутся. Как ни странно, именно так и происходило, семья была бедной, но голодать им не приходилось. Именно это и было настоящим чудом.

Когда Николаю исполнилось шесть лет, родители приняли решения отдать ребенка в школу при церкви. Наука давалась легко, у мальчика были явные способности. Поэтому учеба быстро затянула его, с каждым днем интерес возрастал все больше. Уже со временем немного повзрослевший мальчишка стал прислуживать батюшкам в церкви, а также петь в хоре. Все это давалось легко, ведь он имел способности и огромное желание заниматься именно этим. Эти занятия постепенно приближали маленького Николая к Богу, он все больше стал мечтать о служении Господу и делал все необходимое, чтобы исполнить свою маленькую, но совсем не детскую мечту.

Ни для кого не было удивительным, что Коля признался в том, что мечтает быть монахом. Но такие мечты были не по его возрасту, ведь Николай был тогда совсем еще мальчишкой. Такой взрослый рассудок удивлял родителей, но они были рады за свое чадо.

Роковой случай

Как-то в одних из холодных зимних дней, Коля пошел на реку, там он упал в прорубь. Естественно, вода была ледяная, и мальчишка промок до нитки. Но, слава Богу, его спасли и как можно быстрее оправили домой. К сожалению, избежать простуды не удалось. Уже к вечеру поднялась температура, из-за которой не удавалось уснуть. В таком бреду Николай увидел видение, в котором ему явился мужчина в обличии священника, и уже через несколько минут он понял, что этот мужчина - он. После этого мальчик быстро пошел на поправку и уже в скором времени встал на ноги.

Образование

Со дня того видения прошел не один год, время все тянулось, а вот заветная мечта так и не сбылась. Это очень огорчало молодого человека, но он не останавливался в своих трудах. Рос духовно, молился и продолжал помогать окружающим людям. Все это маленькими шагами вело его к заветной мечте.

Этот достаточно молодой юноша знал Евангелие практически наизусть. В особенности он любил читать Евангелие от Иоанна, и в любую свободную минуту брал в руки именно эту книгу.

Уже в возрасте 13 лет Николаю удалось окончить училище. А в 16 лет молодого человека досрочно призвали на службу в императорскую армию. Если взять во внимание послужной список, то благодаря его хронологии можно выяснить, что с 1917 года Николай поступил на службу в Красную армию. По окончании Гражданской войны решил продолжить свой военный путь и поэтому поступил на учебу в военно-техническое училище. Окончив училище, Коля приобрел звание военного техника, и даже отправился работать по своей новой специальности. В 1932 году Николай принял решение продолжить учебу, поэтому был зачислен в Московский строительный институт, который также с успехом окончил.

Трудовая деятельность

Работал инженером-строителем, находясь в этой должности до 1945 года. Несмотря на то что все эти годы Николай жил в миру, обычной жизнью человека, он не забыл о собственной мечте и о вере в Бога. Ни на день он не переставал молиться и маленькими шагами приближался к заветной мечте.

Уже в скором времени Николай познакомился со старцем Илларионом. Именно он стал помощником, наставником и просто родным человеком в начале духовного пути Николая. Именно Илларион помог воплотить мечту в реальность.

Дело в том, что война принесла немало горя. В каждой семье погибали люди. Это было тяжело и больно. Все эти горести начали пробуждать в людях веру в Бога.

Последние шаги к монашеству

В возрасте 48 лет Николай принимает для себя невероятно важное решение - поступать в духовную семинарию. Там он стал истинным примером. Усердие, трудолюбие, искреннее и доброе сердце - именно это помогло Николаю стать лучшим. В нем царила духовная жизнь, и благодаря такой воодушевленности многие считали его странным и даже пытались шутить. Но в случае беды всегда бежали к нему за помощью. И он никогда не отказывал и не держал обиды на шутки.

По окончании семинарии Николая приглашали служить в храм, но верх взяла детская мечта, и он направился к монастырю. Монашество было разумным решением, он хотел молиться за мир и за каждого человека в отдельности. Для него это был важно, необходимо для души.

Наконец-то он пришел к своей мечте: Николая Михайловича приняли в Троице-Сергиевой Лавре. Изначально он был принят на послушание, но этот период был пройден быстро и с успехом. Послушание далось легко, хотя были соблазны и многое другое. Но как можно предать детскую мечту? То, к чему шел так долго, о чем болело сердце. Именно поэтому все прошло на одном дыхание, и окружающие это видели и понимали.

Новое имя – новая судьба

Уже в скором времени он принял постриг.

Получил новое имя, новую жизнь. И теперь Николай мог забывать о своем мирском имени, он – Савва. Как ни странно, но именно об этом имени мечтал маленький Коля, и Господь услышал его молитвы. С этого момента Савва был в неразрывном союзе с Богом.



Жизнь батюшки в монастыре была нелегкой. Выпало на его долю огромное количество испытаний, искушений и тому подобного. Батюшка руководил строительством храма, ему приходилось брать на себя самую трудную работу. За такие старания и стремление развиваться ему был присвоено еще одно послушание, а именно - быть духовником богомольцев.

Батюшка был очень добрым, искренне переживал за окружающих людей, которые не понимали, что творят. Ежедневно молился за людей в миру, просил Господа даровать им просветление ума. Он пытался объяснить истинность каждого греховного действия, нет, он не ругал, а пытался с добром донести истину.

Гонения

В скором времени он стал иеромонахом. Сила молитвы батюшки была невероятной. С каждым днем около храма собиралось все больше людей, которые мечтали о благословении Саввы. Он с любовью пытался услышать каждого, дать совет в нелегкой ситуации. Так слава об этом невероятном святом отце расходилась по городам. Такая ситуация не устраивала власти. Ему пытались угрожать, клеветали, на его голову посыпалось много бед. Впоследствии было принято решение отправить отца Савву как можно дальше. Так святой Савва Остапенко и попал в Псково-Печерскую обитель.

Но и здесь нашлись люди, которые не понимали батюшку. Ему пришлось трудно, немало страданий выпало на его долю. Он любил каждого человека. Но эта любовь была особенной, к каждому своя. Таким образом, к более сильным он относился со всей строгостью, пытаясь возвысить их духовность. А вот с немощными духовно людьми старец Савва Остапенко обращался так, как обходятся с людьми, пораженными недугом.

Наставления

Он не любил многословия, да и это было ни к чему. Даже самую длинную историю можно рассказать несколькими предложениями. Именно этого он и требовал.

Саввой было написано огромное количество книг, которые направлены помочь человеку прийти к Богу. Путь далеко не близкий, тяжелый и тернистый, но все-таки правильная лазейка есть, и если идти не сворачивая, можно выйти на прекрасную поляну, где свое чадо встретит Господь. Именно это он пытался доказать на собственном примере. Его путь был невероятно тяжелым. Он прошел многое и все-таки остался верен маленькой детской мечте, которая сотворила чудо. До последних дней его жизни батюшка оставался немил властям.

27 июля 1980 года отец Савва скончался, об этой печальной новости всех оповестил колокольный звон. В этот момент рядом с ним находились его духовные чада, которые знали, насколько батюшка добрый и невероятный человек. Его руками Господь творил чудеса, каждый мог это почувствовать. Этот день выдался скорбным для братии, но в то же время, пройдя целую чреду испытаний и гонений, Савва заслужил почить в Царствии Небесном. И его чада до сих пор искренне молятся за его пребывание там.

Большое наследие оставил после себя Савва Остапенко. Цитаты святого отца до сих пор помогают многим обрести верное направление на духовном пути. Батюшка всегда просил о справедливости, честности и бескорыстии. Людей он учил тому, что нужно быть строгими к себе, но снисходительными к другим. А если гнев охватывает, то лучше и вовсе уйти молча. Много поучений давал схиигумен Савва Остапенко. Биография святого отца не была простой, однако эти трудности и помогли святому не только самому прийти к Господу, но и других наставить на истинный путь.

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