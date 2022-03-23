Тайна Евангелия от Иуды, любимого ученика Иисуса

Группе исследователей под руководством известного американского специалиста по микроскопии Джозефа Барейба удалось на основании результатов анализа чернил, которыми был написан древний манускрипт Евангелие от Иуды, подтвердить его подлинность.

Согласно этому тексту, Иуда не был предателем и действовал по просьбе Иисуса. Это заставляет иначе взглянуть на библейские события и на человека, якобы предавшего Учителя за 30 сребреников.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

Евангелие от Иуды, упоминаемое христианскими апологетами начала III века н. э., долгое время считалось навсегда утраченным. Но в 1970 году в пещере на берегу Нила, неподалеку от местечка Наг-Хаммади, был обнаружен манускрипт с раннехристианскими текстами, написанными на древнеегипетском, точнее, коптском языке.

До наших дней он, бесспорно, сохранился только потому, что коптам запрещалось уничтожать тексты, содержащие слово «Бог». А также потому, что климат Среднего Египта, где было найдено сокровище, достаточно влажен для сохранения папируса.

Артефакт годами менял владельцев, которые, не придавая ему большого значения, не особенно церемонились с ним: хранили в банковской ячейке, сушили на солнце, замораживали, что привело манускрипт в весьма плачевное состояние.

Странно, что никто из владельцев не заинтересовался текстом, нанесенным на папирус. Точнее сказать, один из них все же предпринял такую попытку. Он отдал артефакт некоему «ученому», который вывез его в США и там решил распродать по частям.

Только в начале XXI века новая владелица папируса — госпожа Фрида Нуссбергер-Чакос, — увидев, в каком состоянии находится ее приобретение, очень расстроилась и передала его на реставрацию и перевод в Женевский университет. Она же и дала ему название в честь своего отца «Кодекс Чакос». Финансировало эти работы Национальное географическое общество США. На восстановление документа понадобилось 5 лет, так как 62 его страницы распались на более чем тысячу фрагментов.

Как оказалось, манускрипт содержит три документа. Два из них известны: Послание апостола Петра апостолу Филиппу и Первый Апокалипсис Иакова, а вот третий — то самое Евангелие от Иуды. Ученые не исключают вероятности, что манускрипт переписан с оригинала, написанного на древнегреческом языке в I веке, после смерти Иисуса Христа.

АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА

После того как реставрация манускрипта завершилась и были проведены предварительные исследования, Джозеф Барейб, ведущий микроскопист-исследователь McCrone Associates, предложил подтвердить или опровергнуть его подлинность при помощи сравнения чернил «Кодекса» с чернилами документов, датированных тем же временем.

Надо сказать, что на счету Барейба уже имелось несколько «выведенных на чистую воду» библейских писаний, а также разоблаченных подделок древних документов и предметов искусства.

Итак, в 2010 году Американское химическое общество начало новое исследование, которое на сегодня уже закончено. Как это было?

Проведенный ранее радиоуглеродный анализ позволил утверждать, что манускрипт является подлинным и относится к рубежу II-III веков н. э. Оставался последний штрих: сравнение чернил. Для этого из хранилищ были подняты египетские документы, относящиеся к III—IV векам н. э.

В то время для изготовления чернил применялась смесь железного сульфата и дубильных кислот, получаемых из наростов на листьях дуба — чернильных орешков. В состав чернил, которыми был написан «Кодекс Чакос», входили еще сажа и смола гуммиарабик. Но там не было серы, характерного компонента железно-галловых чернил, применяемых до начала XVII века. Зато вместо нее они содержали медь. На какое-то время исследование зашло в тупик.

Однако выяснилось, что еще в начале XX века французскими учеными уже проводился подобный анализ египетских документов, а именно брачных и земельных договоров, относящихся к III—IV векам. Результаты свидетельствовали, что при написании таких документов тогда использовались чернила с небольшим количеством серы или вовсе без нее, но содержащие медь.

Для подтверждения этой версии в лаборатории при Лувре были взяты образцы этих чернил и сопоставлены с образцами из «Кодекса». На основании сравнения ученые пришли к выводу, что чернила абсолютно идентичны по химическому составу. Евангелие от Иуды оказалось подлинным!

Сам Джозеф Барейб в интервью говорил: «Это было самое волнующее исследование в моей жизни! Я не мог спать ночами — мы созванивались с коллегами в 5 часов утра и пытались найти ответы на интересующие нас вопросы. А когда мы нашли образцы чернил и они совпали с нашими, у нас у всех камень с души свалился — мы почувствовали невероятное умиротворение! Хотя никто из нас и не сомневался, что манускрипт не является подделкой».

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ

Найденный артефакт стал причиной возникновения новой волны интереса к почти забытому Евангелию от Иуды, да и к личности самого Иуды. Слово «Евангелие» означает «благая весть о наступлении Царства Божия», то есть текст манускрипта должен был содержать сведения о чудесном воскрешении Христа.

Однако повествование в нем начинается с «Тайного сообщения об откровении, которое Иисус высказал в беседе с Иудой Искариотом в течение недели за три дня до еврейской Пасхи», а заканчивается моментом, когда Иисус оказался в руках первосвященников.

Имя Иуды давно стало синонимом предательства и двуличия. Из текста же следует, что Иисус много и доверительно беседовал с Иудой, явно отдавая ему предпочтение перед другими учениками. Может быть, пришло время реабилитировать имя любимого ученика Сына Божьего? Никто не спорит с каноническими Евангелиями, рассказывающими, что Иуда Искариот продал Учителя за 30 сребреников, но, как уверяют исследователи, не корысть двигала им, а замысел Божий, то есть сам Иисус так ему велел.

Конечно, он не призывал Иуду к предательству, но его слова «ты превзойдешь всех, ибо ты принесешь в жертву человека, что облачен во мне» можно вполне так трактовать. Возможно, Христос знал о том, что произойдет, и подталкивал к этому Иуду.

Иначе как по-иному можно толковать сказанное на Тайной вечере: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня... тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (каноническое Евангелие от Иоанна 13:21-26). И далее: «...сказал ему: что делаешь, делай скорее» (Евангелие от Иоанна 13:27).

Если из канонических текстов не совсем понятно, почему на Тайной вечере вдруг вообще зашла речь о предательстве, то с найденным Евангелием от Иуды картина становится полной, будто вставлен недостающий пазл.

Надо сказать, что во всех четырех канонических Евангелиях поступку Иуды уделяется совсем мало внимания. Складывается вполне однозначная картина: польстившись на деньги, он договорился об оплате и указал на Иисуса священнослужителям. И не просто указал, а поцеловал его, подав таким образом тайный знак. Ну как тут можно отнестись к поступку человека? Поцелуй Иуды — и все тут. Но после прочтения манускрипта поступок Иуды видится уже в совершенно ином свете: за три дня до еврейской Пасхи Иисус сам наставлял Иуду, что его надо предать.

Причем инструкции были достаточно подробны — вплоть до того, каким образом это сделать. Может быть, поэтому Иуда и представил дело так, будто им двигала исключительно корысть? А как было на самом деле, сказать сегодня сложно. Да и опять же нарицательный «поцелуй Иуды» предстает уже в совершенно другом свете. Не знак подавал Иуда, а прощался с Учителем, зная о его неминуемой смерти.

Ведь неслучайно Иуда повесился. Почему он это сделал, остается загадкой. Может быть, ужаснулся, узнав, на какие муки обрек Иисуса, пусть даже по его просьбе. А может быть, стал сомневаться в правильности своего понимания слов Учителя. К тому же он не верил в чудо воскресения. Собственно, он и не дожил до того, как Иисус воскрес.

ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ?

Даже если учитывать, что аутентичность манускрипта проверялась различными известными науке методами и была установлена, все равно остаются белые пятна. Например, как относиться к тому, что оригинал был написан на греческом языке, а артефакт содержит только его перевод на коптский? Трудно судить, насколько он был точен.

Однако все это не мешает современным ученым считать Евангелие от Иуды самой важной находкой после Кумранских рукописей. Ведь споры об истинности содержания манускрипта не имеют к науке никакого отношения.

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