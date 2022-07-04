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9 поступков, которые делает мужчина, когда настроен серьезно

Все люди - существа социальные, а значит, полная независимость как таковая просто невозможна. Однако когда дело доходит до доверия, понимания и открытых эмоций в отношениях, то часто мы становимся в тупик, особенно если перед нами мужчина, умеющий скрывать свои эмоции.

Чтобы помочь вам разобраться в отношениях, мы подготовили список из 9 основных пунктов, которые он будет делать только в том случае, если относится к вам очень серьезно.

9 поступков, которые делает мужчина, когда настроен серьезно

1. Он берет вас с собой на семейные события и посиделки с друзьями

Если он будет серьезно настроен на отношения с вами, то проблем с тем, идете ли вы с ним на семейный ужин или нет, не будет. Как и с тем, чтобы вы познакомились с его друзьями поближе.

2. Он не прочь вами похвастаться

Если он постоянно рассказывает о вас друзьям и семье, это знак того, что вы - часть его мира.

3. Он разговаривает с вами на глубокие темы

Если вы замечаете его неуемное желание поговорить о чем-то очень глубоком, то, скорее всего, вы - тот, с кем ему легко и кому он глубоко доверяет.

4. Он часто вас обнимает

9 поступков, которые делает мужчина, когда настроен серьезно

Парни, как правило, не любят обниматься без причины, поэтому, если он часто ищет возможность проявить нежность, знайте - он вас очень ценит.

5. Помнит мелочи

Если он вам звонит вам после экзамена, посещения врача, интервью или другого важного для вас события и спрашивает: "Как прошло?

" - значит, он волнуется за вас. Чаще всего это означает серьезность отношений.

6. Он оправдывается, когда пропускает звонки или сообщения

Безразличие - серьезный индикатор. Если он пропустил звонок или не смог ответить на сообщение, но потом долго извиняется, значит, он относится к вам достаточно серьезно. Если же он заметил пропущенный звонок, но никак на это не отреагировал, то, скорее всего, ему просто все равно.

7. Он всегда рядом, чтобы помочь

9 поступков, которые делает мужчина, когда настроен серьезно

Если он готов помочь вам в любом деле, будь то выбор обоев или подготовка к собеседованию, значит, он готов к тому, чтобы стать человеком, на которого можно опереться.

8. Ему важна ваша карьера

Если он поддерживает ваш выбор в вопросах карьеры, это означает, что он заботится о вас и хочет, чтобы у вас все получилось в плане самореализации.

9. Он постоянно строит планы с вами

Тот факт, что он стремится проводить время с вами, показывает, что он принимает ваши отношения действительно серьезно. А построение таких планов на будущее, где немалую роль играете вы, - еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание.

Теперь вы можете проследить за вашей второй половинкой и точно определить, насколько серьезно он относится к вам и вашим с ним отношениям.

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А вы знали об  этом?

Эммануэль Ярборо в Книге рекордов Гиннесса числился самым тяжелым единоборцем на планете и спортсменом в целом. Гигант с лицом ребенка при росте в 203 сантиметра весил в зрелом возрасте от 268 до 397 килограммов. Ярборо выступал по четырем видам единоборств – смешанные поединки, борьба, сумо и дзюдо. Большинство людей со столь аномальной массой десятилетиями ведут малоактивный, сидяче-лежачий образ жизни. Ярборо стал обладателем титула All American в супертяжелом весе, в двух категориях. В дзюдо его наилучший результат – серебряная медаль на чемпионате Соединенных Штатов Америки. Но широкой публике Эммануэль стал известен в качестве бойца ММА, хоть и провел всего три профессиональных поединка.За колоритную внешность он получил от зрителей прозвище Человек-гора (официальное "второе имя" – Мэнни). Первый бой состоялся в 1994 году. В тот период бои ММА еще напоминали бои без правил, где сходились бойцы самых разных стилей и габаритов. Поединок с каратистом среднего веса длился меньше двух минут – тот измотал Человека-гору и отправил в нокдаун. К сожалению, сердце не справилось с аномальным весом, и жизнь Мэнни оборвалась, когда ему был всего 51 год (в 2015-м).

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