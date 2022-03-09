КЕЛЛИ КЛАРКСОН БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЭКС-МУЖУ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ В МЕСЯЦ В КАЧЕСТВЕ АЛИМЕНТОВ

Legion-Media

На протяжении последних двух лет пара не могла прийти к решению относительно места проживания детей, размера алиментов и прочих деталей. Но на днях суд вынес окончательный вердикт. Келли, согласно документам, полученным журналистами TMZ, обязана будет платить бывшему мужу 45 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов (5,8 млн рублей — прим. ред).

Келли Кларксон Legion-Media

Репортеры The Blast также выяснили, что помимо постоянной финансовой поддержки певица должна будет совершить единовременный платеж в размере 1,3 млн долларов, а также 115 тысяч долларов в месяц вплоть до января 2024 года.

Эти деньги, к слову, считаются поддержкой супруга, и могут тратиться не на детей.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему советские солдаты воевали с луками во время Великой Отечественной https://otari.mirtesen.ru/blog/43136404071/

«В самом начале войны Сталин плакал и был жалок» - что говорили советские генералы за спиной у Сталина? https://otari.mirtesen.ru/blog/43096536976/

Почему многие казахи отказываются от ислама? https://otari.mirtesen.ru/blog/43957676178/