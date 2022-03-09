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КЕЛЛИ КЛАРКСОН БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЭКС-МУЖУ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ В МЕСЯЦ В КАЧЕСТВЕ АЛИМЕНТОВ

В октябре 2013-го Келли Кларксон вышла замуж за менеджера талантов Брэндона Блэкстока. Она тепло приняла детей мужа от предыдущего брака — Саванну и Сета. А спустя всего год после свадьбы родила мужу дочь Ривер. В 2016-м на свет появился сын пары — Ремингтон. Казалось, у певицы прекрасная и дружная семья, которая поддерживала ее практически на всех светских мероприятиях.

Брэндон Блэксток и Келли Кларксон
Брэндон Блэксток и Келли Кларксон
Legion-Media

Однако в 2020-м супруги подали на развод. В связи с отсутствием брачного договора и наличием общих детей, процесс очень сильно затянулся. Интересно, что супруг потребовал от певицы материальной поддержки. Брэндон настоял на том, что дети должны остаться с ним, а Келли обязана полностью их обеспечивать.

Келли Кларксон с семьей
Келли Кларксон с семьей
Legion-Media

На протяжении последних двух лет пара не могла прийти к решению относительно места проживания детей, размера алиментов и прочих деталей. Но на днях суд вынес окончательный вердикт. Келли, согласно документам, полученным журналистами TMZ, обязана будет платить бывшему мужу 45 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов (5,8 млн рублей — прим. ред).

Келли Кларксон
Келли Кларксон
Legion-Media

Репортеры The Blast также выяснили, что помимо постоянной финансовой поддержки певица должна будет совершить единовременный платеж в размере 1,3 млн долларов, а также 115 тысяч долларов в месяц вплоть до января 2024 года.

Эти деньги, к слову, считаются поддержкой супруга, и могут тратиться не на детей.

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