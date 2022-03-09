Архимандрит Кирилл Павлов — о Богородице

Самая могущественная руководительница наша в деле спасения, самая первая заступница наша пред Господом есть Пресвятая Дева Мария, как честнейшая херувимов и славнейшая без сравнения серафимов, как имеющая пред Богом Сыном Матернее дерзновение. Она, конечно, сильнее всех святых угодников Божиих и ангелов может предстательствовать пред Всевышним за род человеческий.



Представим себе, что священники, и монахи, и архиереи совершают на земле моление; более того, все святые в раю, и пророки, и апостолы, и мученики с преподобными возносят молитвы к престолу Божию и просят о помиловании.

Но гораздо больше этого ходатайства одно единственное слово Богоматери. Когда обратится страшный Судия и увидит лицо Своей Матери, Этой святейшей и сладчайшей Матери, которая умоляет Его, Он тотчас же станет приветлив, кроток, мирен, отложит меч и лук Своего божественного гнева и покажет нам Свое снисхождение и любовь. «Много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки».

Прочие святые умоляют Господа как рабы, Она как Матерь Божия умоляет Сына, Которого родила, вскормила и Которого воспитала всею Своею любовью. Все святые ходатайствуют за нас, как за братьев, а Пресвятая Дева – как за детей! Теперь поэтому и поймите, насколько важно для нас молитвенное обращение к Богоматери.

Вот какую милость и помощь оказывает нам Богоматерь! Какое же благоговение и почитание должны оказывать Ей мы, христиане!

Она и Матерь Божия, и Матерь наша. Как нашу Матерь, должны мы Ее чтить и благоговейно относиться к Ней, потому что это естественная обязанность наша, утвержденная законом Божиим; с другой стороны, как Матерь Божию, мы должны Ее чтить еще больше и благоговеть пред Нею, ибо Ее, как Матерь Божию, чтят и благоговеют перед Нею сами святые и даже ангелы и архангелы. Кто не чтит и не уважает своей матери, тот недостоин звания человека. Кто не чтит и не благоговеет пред Матерью Божией, не достоин имени христианина.

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