Войтек — медведь, который воевал и стал рядовым польской армии

Звали мишку — Войтек и медведь состоял на службе в польской армии. В сражениях он помогал польским артиллеристам разгружать ящики с боеприпасами и даже подносил снаряды во время боя. Поляки и англичане хорошо его знали.

История Войтека реальна. Она началась в горах Эльбурса на севере Ирана, когда бурый медвежонок осиротел из-за охотников, которые застрелили его мать.



Сначала тогда еще маленького и пушистого медвежонка нашел и приручил мальчик. Затем осенью 1942 года мальчик и медвежонок повстречались с группой польских солдат, которые шли через Иран, держа путь в Ирак.



В то время подрастающий медвежонок выглядел усталым и голодным. Солдаты сочувствовали ему. Они сами знали, каково это — быть усталыми и голодными. Они оказались в Иране, освободившись из российских концлагерей, когда сталинский Советский Союз, который в 1939 году вторгся в Польшу вместе с гитлеровской Германией, перешел на другую сторону после нападения нацистов на СССР в 1941 году.





Разлученные со своими семьями солдаты, которые должны были войти в состав 22-й артиллерийской роты польского II корпуса, купили у мальчика осиротевшего медведя в обмен на персидские монеты, порцию шоколада, швейцарский армейский нож и банку говядины.

Сначала они прятали медвежонка от своих старших офицеров, кормя его разбавленной сгущенкой из старой водочной бутылки с импровизированной тряпичной соской.

Однако довольно трудно скрыть сирийского бурого медведя — подвид, родственный североамериканскому гризли, который вырастает до 1,82 метра в высоту и весит 200 килограммов. Старшие офицеры в конечном итоге обнаружили новобранца.



Медведю, однако, разрешили остаться, он стал новым талисманом отряда.

Молодой солдат по имени Петер Прендис был назначен «охранником» Войтека, и обучил его отдавать честь. Войтек перенял и другие солдатские привычки.

Солдаты приучили его пить пиво и курить. Медведь любил папиросы — от них, по воспоминаниям очевидцев, у него повышалось настроение!Он всегда делал только одну затяжку, прежде чем проглотить сигарету. Он также попадал в неприятности в тылу.Например, когда поляки переместились в большой военный лагерь союзников в Ираке, игривый медведь, как утверждается, украл целую бельевую веревку с женским нижним бельем, принадлежащим размещенным здесь женщинам-военнослужащим.

Говорят, что когда он впервые попал под обстрел в мае 1944 года, во время финальных этапов битвы при Монте-Кассино, он забрался на дерево. С этой высокой точки Войтек видел своих товарищей, которые носили ящики с артиллерийскими снарядами. Либо из желания помочь друзьям, либо узнав, что копирование поведения людей — это способ получить еду,

Войтек спустился с дерева, встал на задние лапы и протянул две передние. Говорят, что солдаты дали ему три ящика с артиллерийскими снарядами. Несмотря на шум и неразбериху битвы, аккуратный, но могучий медведь, как рассказывают, продолжал носить ящики с боеприпасами.

Любопытно, что польские солдаты быстро добились выдачи для своего медведя служебного номера, звания (рядовой — прим. автора) и официальной зарплатной книжки (хотя платили ему всегда только едой — прим. автора). Все было выписано на хорошо подобранное имя Войтек, что означает «улыбающийся воин».С одобрения польского верховного командования 22-я артиллерийская рота снабжения поменяла свой значок на изображение медведя, несущего артиллерийский снаряд.

Вместе с польской армией медведь прошел всю войну и «демобилизовался» в 1945. На тот момент он оказался в Великобритании, и мишку приютили в Эдинбургском зоопарке.Говорят, что всякий раз, когда он слышал в зоопарке польский язык или польский акцент, старый солдат-медведь вставал на задние лапы и махал передней, как будто отдавая честь.

Умер Войтек в 1963 году, в возрасте 22 лет. На момент смерти его рост составлял более 180 см, а вес — более 250 кг.Медведь Войтек, который помог польским солдатам выиграть одно из самых жестоких сражений Второй мировой войны, станет героем анимационного фильма работы исполнительного продюсера детской рождественской классики — «The Snowman».

С надежд из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Королева Великобритании имеет массу привилегий. Кто бы сомневался. Ведь она непростой человек. Если все остальные граждане обязаны соблюдать правила и законы, то это не относится к Елизавете II. По сути, Ее Величество может даже нарушить определенный закон. Но поскольку Елизавета II является представителем высшей власти и лицом Великобритании, то, конечно, не может себе этого позволить. Как ни странно, но у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, удостоверяющего ее личность. Дело в том, что в Великобритании только от имени Елизаветы II выдают все водительские удостоверения. По той же причине нет и паспорта. Подобные документы тоже выдаются от имени Ее Величества.

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