Почему Николае Чаушеску требовал у Брежнева вернуть золотой запас Румынии

Генеральный секретарь Румынской коммунистической партии и президент Социалистической Республики Румыния, «великий кондукэтор» (руководитель) Николае Чаушеску возглавлял свою страну в течение 24 лет. Начав как самый либеральный и прозападный из лидеров стран Варшавского договора, Чаушеску был в итоге расстрелян как диктатор, совершивший преступления против своего народа и отказавшийся проводить какие-либо демократические реформы. При этом, как ни парадоксально, до самого конца его правления у Чаушеску сохранялись натянутые отношения с СССР при одновременно дружественных отношениях со странами Запада.

«Да здравствует Чаушеску, да здравствует Великая Румыния!»

Действия Чаушеску во внутренней и внешней политике определялись его мотивами обеспечить себе пожизненную власть, обезопасить её со стороны любых посягательств. Для этого требовалось создать себе образ сильного национального вождя, высшей ценностью для которого является независимость страны и её международный престиж.

Первые шаги Чаушеску во внутренней политике характеризовались курсом на дальнейшую либерализацию, начатую во всех странах Восточной Европы после осуждения в СССР культа личности Сталина. В Румынии действовали независимые общественные организации, значительно ослаб гнёт цензуры, освобождались политзаключённые, был разрешён широкий доступ к иностранной печати. Чаушеску не препятствовал иммиграции из страны на исторические родины евреев и немцев, получая, правда, за это денежные выплаты, соответственно, от Израиля и ФРГ.

К началу 1970-х гг. курс Чаушеску на демократизацию внутренней жизни достиг такой точки, когда следовало либо последовательно перейти к конкурентной многопартийности, либо начать закручивать гайки. Чаушеску, видя печальный пример «Пражской весны», выбрал второй вариант, тем более, что он отвечал и его стремлению к единоличной власти.

Но первый период правления Чаушеску был ознаменован тем, что историки, публицисты, писатели в Румынии стали откровеннее высказываться относительно прошлого своей страны и проводить линию на ревизию итогов Второй мировой войны. Чаушеску поощрял эти публикации, так как решил сделать румынский великодержавный национализм идеологической основой своей личной диктатуры.

В 1968 году Чаушеску ликвидировал Венгерскую автономную область и сделал Румынию унитарной республикой. В это время участились публикации в румынской прессе, в том числе академическими кругами, материалов о необходимости возвращения Румынии от СССР Бессарабии и Северной Буковины, а также золотого запаса королевской Румынии, вывезенного в Российскую империю в 1916 году и бесследно пропавшего в годы революции.

И нашим, и вашим

Во внешней политике Чаушеску проводил курс дистанцирования от СССР, хотя не предпринимал попыток выхода из ОВД и СЭВ, что долго позволяло ему получать преференции от соцстран, играя при этом на два лагеря. Так, в 1968 году он осудил ввод войск СССР и ряда других стран ОВД в Чехословакию с целью изменить внутреннюю политику этой страны. На созванном в Бухаресте 500-тысячном митинге Чаушеску призвал румынский народ быть во всеоружии для отражения любой угрозы независимости своей страны. Под такой угрозой понималось, прежде всего, советское вторжение.

В целях модернизации экономики своей страны Чаушеску взял большие кредиты на Западе, которые капиталистические страны ему охотно предоставляли. Желая, таким образом, быть независимым от СЭВ, Чаушеску вовлёк свою страну в кабалу западного капитала. Именно необходимость выплачивать долги и проценты по взятым кредитам привела к резкому падению жизненного уровня в Румынии в 1980-е годы, к росту социальной напряжённости при отсутствии демократизации режима и, как следствие, к Декабрьской революции 1989 года.

Чаушеску старался установить тесные личные отношения с лидерами западных стран, особенно США, и всячески подчёркивал независимость своей внешней политики от СССР. В 1980 году Румыния в ООН голосовала за резолюцию, осуждавшую «агрессию СССР против Афганистана». В 1984 году Румыния единственная из стран ОВД не бойкотировала Олимпиаду в США. Для Запада это был очень желательный политик, подрывавший единство социалистического лагеря. Что делалось при этом внутри Румынии, западным политикам было всё равно.

Историческая беседа с Брежневым

Только что возглавив Румынию, Чаушеску в 1965 году направил Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу требование вернуть 93 тонны золотого запаса королевской Румынии, которые, по его подсчётам, ещё удерживались в СССР. Несмотря на это требование и на то, что оно не было удовлетворено (в СССР считалось, что всё румынское золото было возвращено при Сталине и Хрущёве), Чаушеску и Брежнев долго сохраняли хорошие личные отношения. Этому способствовало совершенное владение Чаушеску русским языком. Брежнев в приватной обстановке обращался к Чаушеску на русский манер по имени-отчеству: Николай Андреевич.

В 1976 году Чаушеску под предлогом лечения ездил в Молдавскую ССР. Эта поездка, сопровождавшаяся встречами с партийным руководством и трудящимися союзной республики, была использована им для пропагандистских целей и разжигания в Молдавии настроений румынского ирредентизма и реваншизма. После возвращения Чаушеску домой в румынской прессе участились выступления за пересмотр границ с СССР. Темы этих публикаций стали основным предметом беседы между Чаушеску и Брежневым, состоявшейся 5 августа 1977 года в Крыму.

Брежнев потребовал исправления «перекосов», допускаемых румынскими официальными СМИ в освещении истории. Он назвал их «антимолдавской пропагандой». Чаушеску, со своей стороны, указал на то, что сам он не предъявляет официально претензий к СССР. Однако он якобы не может запретить своим гражданам «объективно» освещать исторические события. Чаушеску упрекнул лидера советских коммунистов в великодержавном шовинизме и в отступлении от марксизма. Сам Маркс называл царскую Россию «тюрьмой народов», поэтому присоединение Бессарабии к Российской империи было аннексией, а СССР при Сталине возобновил царскую политику аннексий и экспансии. Далее, по словам Чаушеску, нет никакого молдавского народа, а есть один разделённый румынский народ, живущий по обе стороны реки Прут. «Я говорил в Кишинёве не на каком-то молдавском, а на румынском языке, меня понимали и отвечали мне на том же румынском языке», – подчеркнул Чаушеску.

Высокие договаривающиеся стороны ни к какому взаимопониманию не пришли, и, по возвращении в Бухарест, Чаушеску стал ещё рельефнее выражать своё дистанцирование от СССР во внешней политике. В дальнейшем последовало и осуждение действий СССР в Афганистане, и осуждение политики «перестройки» Михаила Горбачёва. Последнее, впрочем, диктовалось уже логикой личной диктатуры, которая и привела Чаушеску к трагическому концу.

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