Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

















—Во время войны Мойша , чтобы отомстить немцам , попросил принять его в партизанский отряд! — Однако , чтобы испытать Мойшу, командир отряда предложил ему распространить листовки в городе ... — Через неделю Мойша возвращается усталый и измученный. Командир: — Как дела, чего так долго? —Мойша, вынимая из кармана пачку денег: — Ну и товарец вы мне всучили — 200 штук смог продать , а остальное дал в кредит!!!





















С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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