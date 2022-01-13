Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Смейтесь на здоровье !
—Во время войны Мойша , чтобы отомстить немцам , попросил принять его в партизанский отряд! — Однако , чтобы испытать Мойшу, командир отряда предложил ему распространить листовки в городе ... — Через неделю Мойша возвращается усталый и измученный. Командир: — Как дела, чего так долго? —Мойша, вынимая из кармана пачку денег: — Ну и товарец вы мне всучили — 200 штук смог продать , а остальное дал в кредит!!!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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