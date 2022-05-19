За что на самом деле Иван IV был прозван Грозным, и почему этот эпитет не имел отрицательного оттенка?

Иван IV – личность противоречивая. Историки дают самые разные оценки его правлению: от положительных до резко отрицательных. Одни замечают, насколько увеличилась территория страны в период его царствования, другие обращают внимание на параноидальные черты характера царя и жёсткие репрессии, которым подвергался любой, кого он подозревал в измене.

Как бы то ни было, а поговорим мы сегодня не о том, был ли Иван IV условно хорошим или условно плохим правителем. Вместо этого мы постараемся ответить на вопрос, откуда у него взялось прозвище «Грозный».

Первая версия – вероятно, самая распространённая. «Грозный» кажется нелестным эпитетом. Расправы над неповинными новгородцами, преследования людей, попавших в опалу, и многие другие деяния, должно быть, послужили причиной, по которой Иван IV получил своё прозвище. Однако если мы сравним количество убийств, совершённых в правление русского царя, с его европейскими «коллегами», то обнаружим, что какой-то излишней кровожадностью он не отличался. Каким бы жестоким ни мог показаться Иван Грозный людям XXI в., современники его вряд ли таковым считали.

По другой версии, менее известной, Ивана прозвали грозным из-за обстоятельств, предшествовавших его рождению. Дело в том, что в ночь, когда он появился на свет, Москву поразила такая гроза, какой уже не было почти целый век. Отсюда взялось и прозвище.

Наконец, согласно наиболее вероятной версии, это прозвище Иван унаследовал от своего отца, Ивана III. Эпитет «грозный» в те времена не имел негативного оттенка. Грозный государь, напротив, справедлив и строго следит за порядком в государстве. Достойный государь и должен быть грозным.

Кадр из сериала "Грозный" 2020 года

Соответственно, данное Ивану IV прозвище означало вовсе не то, что может показаться обывателю на первый взгляд. Речь шла не о правителе, который правит круто и безжалостно, но о царе, который справедливой рукой поддерживает порядок в стране.

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А вы знали об этом?

После заката великих эллинистических империй, созданных полководцами Александра Македонского, на авансцену истории в начале I века до нашей эры выступил новый претендент на всемирное господство. Его звали Тигран II, и он возглавлял небольшое армянское государство. Сходным образом и Александр в начале своего правления располагал только ресурсами маленькой Македонии. В остальном стартовые условия двух древних завоевателей сильно различаются: Тигран начал свою карьеру заложником в чужом краю. Несмотря на это, он одолел парфян, разгромил огромное Сирийское царство и создал, пусть ненадолго, собственную империю, раскинувшуюся от Средиземного моря до Каспийского и от Иудеи до Кавказа.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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