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Почему Киев – мать городов русских? Почему не отец? И откуда вообще взялось это выражение?

Город стал столицей Древней Руси в 882 году, с тех пор он получил наименование «матери городов русских», которое сохранилось в речи как устойчивый оборот и используется до сих пор повсеместно.

  Наиболее известна эта фраза по фрагменту статьи "Повести временных лет", датированной 882 годом. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским»

На самом деле эта фраза – калька греческой «метрополии» (μητρόπολις): метер – мать, полис – город. Именно этим статусом и обладал Киев: его воспринимали центральным княжеством, тогда как остальные земли обладали подчинённым статусом.
Здесь также сидел митрополит – епископ православной церкви всей древнерусской земли. Киевский правитель формально обладал духовной и политической властью и носил титул «Великого князя Руси.

Почему Киев – мать городов русских? Почему не отец? И откуда вообще взялось это выражение?

Но и другие древнерусские княжества в реальности признавали Киев главой лишь формально, в реальности были от него автономными, а порой посягали на центральный регион, захватывали его или даже грабили. К XII веку столица Руси, постоянно переходящая из рук в руки, утратила своё значение.

На его фоне набрало силу Владимирское княжество, а после разорения Киева в 1240 году Батыем город лишился своего статуса и больше не на что не претендовал.

Свою численность город восстановил лишь в XIX веке при Российской империи.

Почему Киев – мать городов русских? Почему не отец? И откуда вообще взялось это выражение?

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