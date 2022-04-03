Как понять, что вы несчастливы в браке: 10 признаков

Большинство пар слишком поздно замечает, что их брак дал трещину. Семейные консультанты и лайф-коуч рассказывают, на какие признаки и тревожные сигналы стоит обращать внимание, пока все еще можно исправить.

Оценки эмоционального состояния — вещь крайне субъективная. Для одного счастливый брак — тот, что дает ощущение стабильности, другой счастлив до тех пор, пока брак не ограничивает свободу, а поддерживает и дает энергию.

Однако семейные консультанты Элен и Джерри Дуберштейн пообщались с достаточно большим числом пар в кризисные моменты, чтобы попытаться вывести определенную закономерность. Вот несколько признаков несчастливого брака, по которым эксперты предлагают проверить себя.

1. НИЗКАЯ САМООЦЕНКА, ХРОНИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА ИЛИ ДЕПРЕССИЯ

Люди, состоящие в несчастливых отношениях, более склонны к негативным эмоциональным состояниям. Среди них наблюдается высокий уровень неврозов и психических заболеваний, которые, в свою очередь, усугубляют чувство неудовлетворенности семейной ситуацией.

2. ОТСУТСТВИЕ БЛИЗОСТИ И ПРИВЯЗАННОСТИ

Физическая близость отличает романтические отношения от всех остальных. Если мы больше не занимаемся сексом или если один из нас чувствует себя отвергнутым в интимном плане, вероятно, в паре есть более глубокие проблемы.

3. НАКОПЛЕННОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ

Сексуальные отношения часто отражают качество эмоциональной связи и уровень удовлетворенности браком, уверены Элен и Джерри Дуберштейн.

Те маленькие «странности», личные особенности, привычки, которые когда-то казались милыми (или, по крайней мере, терпимыми), теперь вызывают негативные эмоциональные реакции — например, раздражение или даже отвращение.

4. НИКТО НЕ СЛУШАЕТ, НИКОГО НЕ СЛЫШАТ

«Слушание» — самый действенный способ показать любовь. Когда партнер нас слушает, мы чувствуем, что мы важны, что нас ценят. Хотя слушание дается не всем, этот навык можно развить.

Прежде всего необходимо полное присутствие, а значит, нужно исключить все отвлекающие факторы

Важно не только быть максимально внимательным и стараться понять собеседника, но и контролировать мимику, эмоции, тело. Мы как бы отходим на второй план и вместе с тем пытаемся встать на место говорящего. Когда человек дарит другому сочувствие и сострадание, шансы на полноценное общение значительно повышаются.

5. ЗАМЕНА ПАРТНЕРА ДРУГИМИ

Вместо того чтобы справляться с проблемами в отношениях с супругом, многие предпочитают обращаться к друзьям. Они помогают отвлекаться и избегать конфликтов с партнером.

6. «НЕОТВРАТИМЫЕ ВСАДНИКИ» РАЗВОДА

Сюда Элен и Джерри Дуберштейн относят критику и обвинения, оборонительную позицию и отказ взять на себя ответственность, презрение и сарказм, эмоциональное отключение и саботаж.

7. ФАНТАЗИИ О ЖИЗНИ БЕЗ СУПРУГА

Воображая счастливую жизнь без партнера, мы отрешаемся от него и от проблем, с ним связанных. Такой мысленный побег лишает нас энергии, которая нужна для развития или «починки» брака.

8. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ ИЗМЕНА

Интернет размывает рамки понятия «измена». Если раньше под этим понимали вполне конкретное действие, то сейчас можно изменять, как бы ничего не делая, никуда не отлучаясь. Фактически измена может происходить в присутствии другого супруга за общим обеденным столом, когда один из вас флиртует с кем-то в телефоне. Но и физическая, и виртуальная измены одинаково явно говорят о проблемах в отношениях супругов.

9. РАСХОДЯЩИЕСЯ ПУТИ

Если у нас с партнером разное мировоззрение, ценности, мечты и цели, то жизнь, которую мы представляли в день свадьбы, может больше не ощущаться как «долго и счастливо».

Если не обсуждать свои надежды, мечты и страхи и не пытаться улаживать возникающие разногласия, наши траектории могут в скором времени превратиться в стремительно расходящиеся линии жизни.

10. ТАЙНЫ И МОЛЧАНИЕ

Если перечисленные девять признаков лежат на поверхности и обнаружить их можно, даже будучи непосредственным участником отношений, то те, о которых говорит лайф-коуч Мици Бокман, далеко не такие очевидные. Она описывает ситуации, которые многими воспринимаются как нормальное супружеское поведение, но на самом деле это симптомы токсичного брака.

«У меня было много секретов от мужа, — вспоминает она. — Я не говорила с ним о том, что чувствовала к нему. Я не делала прививки нашему сыну, пока ему не исполнилось пять лет, и не говорила об этом супругу. Не оплачивала счета несколько месяцев, но сделала вид, что удивлена, когда отключили телефон. Тайно ненавидела рубашки с коротким рукавом, которые муж носил летом в офис. Все это я обсуждала с друзьями, но не с ним самим. Они поддерживали меня и в каком-то смысле заменяли мне супруга».

Секреты Бокман не были настоящими тайнами, но она скрывала много мелочей, чтобы избежать скандалов и защитить себя

«Теперь я знаю, что секреты могут убить брак, — признается она. — Если два человека, которые решили строить совместную жизнь, не могут делиться друг с другом мелочами, то их брак, скорее всего, обречен. Даже если они думают, что лгут, чтобы защитить партнера, на деле они предают его своим молчанием».

Так что, если вы не делитесь с партнером тем, что, как вам кажется, может его расстроить, у вас, скорее всего, есть повод для беспокойства. Еще одним поводом задуматься лайф-коуч считает «тишину»: «Молчание означает отсутствие общения и то, что обиды удерживаются и остаются невысказанными».

Когда жизнь идет по накатанной, а партнеры давно привыкли друг к другу, заметить перемены в отношениях бывает нелегко. Мы часто спохватываемся лишь тогда, когда наша совместная жизнь превращается в круглосуточную драму. Но, как с любым недомоганием, ранняя диагностика (и прояснение сути конфликтов) может стать залогом успешного «лечения».

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