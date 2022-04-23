Время тянулось бесконечно долго, а герцогиня Орлеанская ждать не могла. Франсуазе, из-за её положения, теперь частенько хотелось удалиться в «дамскую комнату». Но нельзя же уйти посреди проповеди, в присутствии короля Людовика XIV! Выход ей подсказали: можно незаметно пронести с собой кувшин. Под длинными юбками его никто не заметит. Вскоре особое «судно» для дворянок стало очень популярным.

под широкими юбками было легко спрятать бурдалю, кадр из фильма "Опасные связи"

У придворного платья имелась масса недостатков: оно стоило целое состояние, не всегда поддавалось чистке, а надевать и снимать его приходилось только с посторонней помощью. Это в костюмных фильмах дамы легко сбрасывают с себя роскошные шелка. На самом деле, шнуровка и маленькие крючки, часто расположенные на спине, не позволяли это сделать непринужденно и весело. Но такова была мода, никто не жаловался. Была и ещё одна сложность – как посетить уборную?

Делать отдельные «гардеробные», места деликатного уединения, научились еще в Средневековье. Чтобы облегчиться ночью использовали особые горшки. А иногда проблема возникала прямо посреди важной церемонии, или торжества. Или проповеди, как было с герцогиней Орлеанской. Дело в том, что на рубеже XVII и XVIII века Король-Солнце полюбил приглашать «выступить» перед придворными иезуита Луи Бурдалю. Он говорил с большим воодушевлением (о чём с удовольствием писала в своих письмах мадам де Севинье), затрагивал многие важные вопросы, но… длилось это слишком долго.

Франсуаза-Мария была матерью 8 детей

Франсуаза-Мария, дочь короля Франции, став герцогиней Орлеанской частенько радовала мужа новыми наследниками. Летом 1700 года она была на сносях в четвертый раз, и для неё, по этой причине, проповеди Бурдалю оказались особенно невыносимыми. Выяснилось, что и другие придворные дамы тоже испытывают похожие трудности, и они поведали ей о своем изобретении. Кувшин был почти в каждой опочивальне, и его приспособили для других нужд.

Правда, фарфоровая замена уборной все-таки оказалась неудобной. Громоздкой. И от аристократок поступил заказ на более приземистые «судна», обязательно с ручкой. Эскиз придумали быстро, и вот уже в Версаль поступили первые «бурдалю» - так их стали называть. Фамилия иезуита, из-за которого дамам пришлось стать изобретательными, показалась светским хохотушкам отличным названием.

бурдалю из Хофбурга - мода проникла и в Вену

Прелесть бурдалю была в том, что его можно было легко пронести куда угодно. Незаметно кивнуть горничной: вот, пришла надобность! И служанка бросалась за фарфоровым помощником. Также незаметно можно было отправить горничную назад – мало ли, для чего она несет этот низкий кувшинчик?

Модницам хотелось, чтобы любая вещь из их повседневного быта отличалась изяществом. И бурдалю начали украшать, кто во что горазд. Делали изысканные рисунки, добавляли перламутровые вставки, даже драгоценными камнями осыпали обычную вазу. Была вещь для естественных нужд – появился элегантный аксессуар.

портрет Луи Бурдалю

Бурдалю стал просто необходим. В огромных парках Версаля не предусмотрели уборных. Когда на королевский праздник собиралось множество придворных, без «судна» для дворянок тоже нельзя было обойтись. Не бежать же в тёмный угол? Спустя время уже и забыли, откуда пошло название кувшинчика. Главное, что он пользовался неизменным спросом. И не только во Франции! Вскоре и при венском Дворе оценили важность изобретения, и при английском...

Впрочем, о происхождении названия "бурдалю" есть еще одна версия: якобы оно встречается в провансальском или старофранцузском языке. И почтенный иезуит совсем не причем. Просто совпало. Иногда в истории так бывает.

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