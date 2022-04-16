Жуткие и отвратительные факты о маленьких детях

Мы все знаем, что маленькие дети ужасны. Это просто жизненный факт. Родители часто удивляются тому, насколько меняется их жизнь после рождения малыша. Смена подгузника перестаёт быть шоком, запах отрыжки пропитывает буквально каждую вещь, а съесть кусок, уроненный на пол, становится совершенно нормальным делом. Всё это с вами происходит только из-за того, что вам приходится беспрерывно присматривать за маленьким человечком, обладающим собственным, весьма небольшим умом, но зато таким любопытством, которому может позавидовать любая кошка.





Однако, когда дело доходит до детей, то подгузники и отрыжка – это только верхушка омерзительного айсберга. У этих дорогих маленьких «комочков радости» есть ужасные секреты, которые перевернут ваш желудок и заставят задуматься о любых планах дальнейшего продолжения рода. Чистота вполне может сочетаться с благочестием, но дети ещё не знают этого.

1.

Дети имеют два набора зубов





У всех у нас были молочные зубы, и все мы их потеряли. А затем вместо них у нас выросли настоящие взрослые зубы. Это нормальный этап взросления, через который проходят все. Правда, в этой истории есть одна крошечная проблема.

Взрослые зубы вырастают не после того, как выпадают молочные.

Они начинают расти одновременно с молочными, причём ещё до того, как мы рождаемся. После рождения взрослые зубы продолжают расти позади молочных, прячась в маленьких пазухах внутри челюсти – до тех пор, пока мы не начинаем терять наши молочные зубы.

В итоге у взрослого человека оказывается меньше зубов, чем у ребёнка. В следующий раз, когда вы увидите милую улыбку ребёнка, вспомните, что в этом рту полно скрытых зубов.

2.

У детей больше костей, чем у взрослых





Если говорить о том, чего у детей больше, чем у взрослых, нельзя не вспомнить о костях. В крошечных телах малышей около 300 костей, в то время как у взрослого человека их всего 206. У младенцев очень большое количество хрящей и отдельных пластин, которые лишь позже соединяются в единый скелет.

Тому есть веская причина. Детские тела должны быть гибкими и пластичными, чтобы суметь пройти через родовой канал. Такая крупная часть тела ребёнка, как голова, состоит из нескольких костных пластинок, которые могут сдвигаться во время родов.

Это определённо необходимо и полезно при рождении, но это также означает, что у младенцев есть несколько мягких пятен, или родничков, на голове, где пластины не соприкасаются.

Та же самая гибкость, которая помогает детям выйти в мир, может вызвать некоторые проблемы, когда выход уже состоялся. Если ребёнок слишком долго и слишком часто лежит на мягком затылке, его голова приплющивается, как упавшее суфле.

Если такое происходит часто, приплюснутая затылочная часть может заставить всю голову искривиться в форме слезы. Способы борьбы с этим могут варьироваться от простого переворачивания ребёнка на живот во время игр до создания специального шлема для него.

3.

У детей огромные глаза





Есть что-то совершенно магическое в том, как дети смотрят на мир своими огромными, широко раскрытыми глазами. Они выглядят одновременно доверчивыми и удивлёнными. Это зрелище пробуждает в нас какие-то первобытные, давно забытые инстинкты, призывающие нас защищать своих уязвимых малышей. Или хотя бы возиться с ними и заботиться о них.

И, вероятно, это к лучшему. Потому что, если вы подавите свои инстинкты и просто задумаетесь, то вид этих глаз покажется довольно странным. Поначалу это трудно сделать, потому что дети будут вас отвлекать. Но, если вы доберётесь до сути, то сможете заметить, что глаза ребёнка кажутся слишком большими.

Это потому, что они действительно большие. Глаза новорожденного составляют примерно 70 процентов от их взрослого размера. У этого дорогого для вас малыша, всё тело которого помещается на изгибе руки, глаза уже почти такого же размера, что и у вас.

И не забудьте, что у детей также есть два полных набора зубов. И всё это наряду с огромными глазами должно вписаться в одну маленькую головку. Неудивительно, что голова ребёнка должна составлять около 25 процентов длины его тела.

4.

Младенцы начинают ощущать вкус и запах ещё до рождения





Все мы знаем, что младенцы тянут в рот всё, до чего сумеют дотянуться. Ключи, пальцы, игрушки – в конечном итоге всё оказывается там. Для них это один из способов познания мира. Но большинство людей не знают, что младенцы начинают ощущать вкусы и запахи ещё до рождения.

Вы можете задаться вопросом, какие вкусы и запахи они могут почувствовать в матке, и это справедливый вопрос. Ответ заключается в том, что они определяют вкус всего, что попадает в амниотическую жидкость вокруг них. Такие продукты, как ваниль, морковь, анис, мята и даже чеснок, будут ароматизировать жидкость. Некоторые исследования даже показывают, что после рождения младенцы предпочитают те ароматы, которые им уже знакомы.

Это действительно здорово, верно? Амниотическая жидкость немного грубая, но в остальном она чистая.

Можно добавить и ещё кое-что о вкусовых рецепторах ребёнка. Малыши не просто имеют вкусовые рецепторы на своём языке, новорожденные могут иметь их по всему рту, и даже в горле до самых миндалин.

5.

Дети рождаются в густой белой слизи



Внутри матки дети постоянно увлажняются. Но амниотическая жидкость очень кислая, что не идёт на пользу тоненькой коже. Коже необходима защита от кислотности, чтобы сохранить её мягкой и нежной. Эту защиту обеспечивает так называемая «vernix caseosa» (лат. «сыровидная смазка»). Младенцы рождаются покрытые толстым, густым слоем этой смазки. Это вещество не только защищает кожу, оно также приглушает звуки, изолирует тело и действует как смазка во время родов. Всё это здорово и естественно, но из-за этого новорожденные выглядят так, как будто они катались в большой ванне с творогом.

Отчистить новорожденного полностью от этого «верникса» почти невозможно. Но если вы это сделаете, последствия будут печальными. Верникс сохраняет кожу ребёнка увлажнённой и защищённой.

Как только заканчивается его действие, кожа ребёнка начинает сохнуть. И после нескольких месяцев хорошего и увлажненного состояния кожа ребёнка становится шелушащейся. За одну-три недели обычно ребёнок теряет всю свою первородную кожу. Так что возможно, что вам придётся переосмыслить выражение «мягкий, как попка младенца».

6.

Детские менструации





Находясь в утробе матери, дети впитывают все, что могут, из тела взрослого. Это включает в себя и такие гормоны, как эстрогены. У детей нет необходимости или способности производить их самостоятельно, поэтому вскоре после рождения уровень эстрогена падает до нуля.

Эстроген стимулирует появление слизистой оболочки матки, а резкое падение эстрогена приводит к отторжению этой оболочки, как обычно бывает во время месячных.

У новорожденных девочек, как только содержание материнских эстрогенов падает до нуля, происходит точно такой же процесс, и это нормально. Тем не менее, представьте себе ужас и растерянность молодых родителей, которые находят кровь в подгузнике новорожденной. В панике они несутся в больницу, где им говорят, что у их двухдневной девочки была менструация и что это совершенно нормально. Это может оказаться серьёзным стрессом для тех родителей, кто не знает об этом заранее.

7.

Дети могут рождаться волосатыми





Каждый по-разному представляет, каким родится их будущий ребёнок, но вряд ли кто-нибудь ожидает, что их младенец окажется покрытым шерстью, словно волчонок. Однако некоторые новорожденные выглядят именно так, с волосами по всему телу. Эти волосы называются лануго, и они согревают ребёнка в утробе матери. Кроме того, они помогают удержаться верниксу на месте.

Не каждый ребенок рождается с этим толстым слоем волос по всему телу. В большинстве случаев ребёнок теряет эти волосы, ещё находясь в утробе.

8.

В утробе матери младенцы пьют и мочатся





Как мы уже знаем, всё, что находится в амниотической жидкости, впитывается в ребёнка. Обычно мы думаем об амниотической жидкости как о жидкой подушке, полной питательных веществ, но она может состоять и из других вещей. Примерно через 10 недель беременности одной из этих «других вещей» становится моча. Это происходит, когда мочевой пузырь ребёнка уже достаточно развит, чтобы начать пропускать жидкость.

Сидеть в пузыре, заполненном собственной мочой – не слишком здорово, но вы знаете, дети на этом не останавливаются. Пять недель спустя плод приобретает способность глотать. Каждый день они проглатывают некоторое количество амниотической жидкости, мочи и всего остального. И, как мы узнали несколько параграфов назад, младенцы уже могут при этом чувствовать вкус.

9.

Иногда дети в утробе ещё и какают





Первое испражнение ребёнка называется меконием. Обычно это происходит сразу после рождения, но некоторые дети успевают это сделать раньше. В этих случаях это может произойти ещё в матке или в родовом канале. Но откуда вообще берётся меконий – ведь до своего рождения дети ничего не едят?

Меконий, как правило, состоит из амниотической жидкости и всего, что ребёнок в нее пролил. Обычно это бывает слизь, желчь и лануго. Все эти густые волосы на теле, которые ребенок теряет до рождения, снова проглатываются или всасываются в организм и становятся основной массой мекония.

Когда это проходит в утробе матери или в родовом канале, это может серьёзно обеспокоить всех присутствующих. Но больше всего это беспокоит самого ребёнка. Младенцы, испустившие меконий до своего рождения, иногда будут иметь его в своих носах и ртах. Медсестрам необходимо удалить меконий из дыхательных путей новорожденного, прежде чем ребёнок сможет правильно дышать.

10.

Наука говорит, что чаще всего рождение ребёнка сопровождается испражнениями





Во время родов большинство женщин больше всего хотели бы избежать неконтролируемой дефекации. Есть много форумов и статей с советами о том, как этого можно добиться. Тем не менее, исследования показывают, что это даже полезно для ребенка.

Все мышцы внизу нашего тела расположены очень тесно. Таз человека не очень большой, если учесть все функции, которые должны выполняться внутри него. Эксперты говорят, что при «проталкивании» ребёнка работают те же мышцы, что и при дефекации.

Кроме того, исследования показывают, что попадание каловых масс на ребёнка во время родов может помочь запустить механизм образования его собственного микробиома – совокупности всех тех микробов и грибков, которые необходимы для функционирования организма каждого человека. Они необходимы для пищеварения и укрепляют иммунную систему. У новорожденных, в отличие от их родителей, ещё практически нет микробиома. Так как в каловых массах присутствуют бактерии из кишечника, ребёнок может получить стартовый набор необходимых бактерий.

Но для того, чтобы это произошло, какая-то часть кала должна попасть в кишечник ребёнка, обычно это происходит через рот. В данном случае способность ребёнка при рождении ощущать вкус и запах больше похожа на злую шутку, чем на результат обычного эволюционного процесса.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2456872730214009700/

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