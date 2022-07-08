7 способов с первого взгляда понять, подходит вам этот мужчина или нет

Конечно, сложно прогнозировать развитие отношений, особенно — на первых этапах знакомства. Однако психологи выделяют семь основных критериев, по которым можно сразу понять, стоит ли вам заводить роман с тем или иным мужчиной.

Как часто бывает такое, что люди влюбляются с первого взгляда и кажется, словно они созданы друг для друга: есть общие темы и интересы, схожие ценности и цели, им нравится проводить время только вдвоем и все происходит как в красивом кино. Но проходит время, партнеры узнают друг друга лучше и оказывается, что не все так ясно и безоблачно. Появляются разногласия, взаимные претензии, обиды и, как следствие, разрыв отношений.

Каждый раз это приносит душевную боль и разочарование, ведь снова не то, снова ошибка. Если бы только можно было с первого взгляда определить: подходит человек или нет…

Возможно, это удивительно, но подобный «чек-лист» действительно есть. Ниже представлено семь лайфхаков, с помощью которых можно отличить «своего» от «чужого».

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Как известно, с помощью юмора можно завязать теплые отношения, предотвратить конфликты и сгладить острые углы. И если люди искренне смеются над шутками друг друга — это редкая удача и огромный бонус для дальнейшего развития отношений.

Ведь общее чувство юмора объединяет, сближает и располагает к совместному времяпровождению. Так устроена психология человека — людей тянет к источнику положительных эмоций.

Сексуальное влечение даже от визуального контакта

Как бы много не говорили о том, что секс — это не главное в отношениях, с психологической точки зрения можно смело заявить, что физическая близость очень сильно влияет на качество, характер и продолжительность романа. Чем более партнеры возбуждают друг друга, тем менее категорично они будут относиться к недостаткам и тем чертам, которые могут не нравиться в избраннике.

Кроме того, сексуальная близость — это один из самых приятных способов сблизиться, проявить свои чувства, освежить отношения.

Еще одним неоспоримым доводом в пользу важности секса является умение понимать знаки тела. Какие бы мысли или логические доводы не крутились в голове, тело умнее, и всегда даст подсказку о том, подходит ли данный человек или нет. И если оно реагирует физическим влечением — это значимый повод прислушаться к нему.

Другое дело, если в подсознании существуют определенные искаженные сценарии, негативные убеждения, при которых тело может подавать сигналы на откровенно неподходящих кандидатов. Но это уже совсем другая история, и желательно проработать этот момент с помощью специалиста.

Приятный запах

Речь идет не об общих вкусах в выборе парфюма. Это еще один из физиологических сигналов. Когда одному человеку нравится естественный запах другого, он не кажется слишком выраженным, ярким, раздражающим — это тоже повод присмотреться к потенциальному избраннику повнимательнее.

Вдохновленное состояние

Внутреннее состояние рядом с тем или иным человеком играет важную роль в прогнозе совместного будущего. Ведь предполагается, что партнеры планируют быть вместе как можно дольше, и то, какое состояние они будут друг у друга вызывать, повлияет на всю их жизнь — как совместную, так и каждого в отдельности. Потому что от этого зависит, будут ли мужчина и женщина черпать из своего союза удовольствие и ресурс, смогут ли раскрыть свои способности и потенциал и реализовать себя каждый в своем предназначении.

Поэтому, если партнеры в обществе друг друга легко могут быть собой, но при этом есть ощущение, что перед ними открыты все двери, такие отношения стоит развивать.

Похожие стратегии в разрешении конфликтов

Какая бы идиллия не царила в атмосфере, ссоры и разногласия — нормальная и неизбежная часть отношений. А случается и так, что знакомство происходит в момент конфликтного взаимодействия. Не стоит рубить с плеча и отказываться от этого варианта, особенно, если уже в первый раз получилось договориться и найти компромисс. Это прекрасный прогноз на качественное продолжение и развитие отношений.

Ощущение комфорта и безопасности

Наиболее значим этот признак для девушек. Ведь женщина подсознательно ищет в потенциальном партнере защитника для себя и будущего потомства. Это ощущение складывается от манеры поведения собеседника, его эмоциональности, способности адекватно реагировать на какие-либо внешние обстоятельства и раздражители, схожести в темпераментах.

Если во время совместных встреч присутствует некая (пусть даже самая незначительная) настороженность, собранность — стоит обратить на это внимание и, возможно, получше присмотреться к избраннику: действительно ли он тот самый.

Искренность и открытость

Когда человек действительно нравится, ему хочется открываться. Если оба партнера идут на контакт друг с другом, испытывают желание быть искренними — это верный признак того, что люди подходят по большинству значимых параметров и в дальнейшем развитии отношений они смогут найти выход из непростых ситуаций и сохранять тепло и доверие.

Любые сомнения о том, подходит ли потенциальный избранник и стоит ли пытаться строить с ним отношения должны навести на подозрения. Ведь, как правило, люди интуитивно чувствуют «своего» и это помогает сделать правильный выбор. Важно научиться прислушиваться к себе, к сигналам тела, внутреннему голосу, тогда подобных сомнений в жизни станет меньше.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2511682833145661810/

А вы знали об этом?

Логотип компании Shell выглядит как ракушка неспроста. И дело не только в том, что именно так переводится название. Причина ещё и в том, что история этой фирмы началась, как ни странно, с антикварного магазина, где продавались шкатулки, украшенные теми самыми ракушками, и только полвека спустя компания переориентировалась на нефтяную сферу.

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