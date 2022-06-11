Кипяченая водка: возможно ли это

Водка – это популярный во всем мире алкогольный напиток, который отличается высоким содержанием спирта и древней историей. Ее можно пить в чистом виде под аппетитную и сытную закуску или же смешивать с другими напитками (в результате чего можно создавать вкусные коктейли). Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что будет, если водку довести до кипения?

Можно ли кипятить водку?

В принципе, если вы обладаете определенными запасами этого бодрящего и крепкого напитка, то почему бы не попробовать и вскипятить его. Многие из нас слышали о том, что японцы предпочитают употреблять их национальный алкогольный напиток саке после того, как нагревают его до определенной температуры. Говорят, что такой «фокус» позволяет ему лучше раскрыть свои вкусовые качества. Но можно ли сделать это с обычной водкой, которая продается в магазине?

Конечно, не стоит забывать о правилах безопасности. Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы в тот момент, когда вы будете проводить такой эксперимент, поблизости не было детей, женщин, котов и собак. Почему? Просто в воздухе, скорее всего, появиться запах, который наверняка им не понравится. Во-вторых, не стоит в этот момент курить или держать открытие источники огня.

Что будет, если вскипятить водку?

Допустим, вы хотели сделать чай, но перепутали ингредиенты и вместо воды налили в чайник водку. Что же произойдет, если довести ее до кипения? К сожалению, после этого водка после перестанет быть таковой, так как потеряет содержащийся в ней спирт.

Как известно, обычная вода закипает при нагреве до температуры в 100 градусов по Цельсию. При этом этиловый спирт, являющийся основным ингредиентом традиционного напитка, начинает кипеть уже при 78,3 градусах по Цельсию. На этом основывается принцип приготовления самогона, когда содержащийся в смеси спирт выкипает быстрее, чем вода.

Таким образом, спирт начнет испаряться еще до того момента, как закипит сам напиток. Уже через пару минут после начала кипения ваша водка фактически перестанет ей быть. Этиловый спирт выкипит частично или полностью (зависит от того, как долго вы будете кипятить водку). В результате в вашем чайнике или кастрюльке останется лишь очень горячая вода с большим количеством различных добавок. После охлаждения пить ее не стоит, ведь она будет обладать очень неприятным вкусом (вам гарантировано не понравится).

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А вы знали об этом?

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целяхю.Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!

Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

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