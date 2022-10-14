Почему спасителя челюскинцев заочно приговорили к высшей мере

6 февраля 1909 года в бедном районе Одессы в еврейской семье родился мальчик, которого назвали Борисом. Никто тогда еще не подозревал, что меньше чем через 10 лет Российской империи не станет. А Боря будет сначала героем, а потом и предателем в новом государстве.

Борис Абрамович Пивенштейн – один из спасителей челюскинцев. Летчика за эту операцию наградили Орденом Красной Звезды. Но в самом начале 50-х нашего героя заочно приговорили к высшей мере с конфискацией имущества. Причина - сотрудничество с нацистами.

Только вот сам факт того, что Борис Пивенштейн работал на немцев, оспаривается. Очень вероятно, что этого не было. Скорее, Борис Абрамович был настоящим патриотом.

По версии следствия

Борис Абрамович храбро сражался в воздушных боях Великой Отечественной войны. До 1943 года он был неуязвим для немцев. А 27 апреля указанного года его Ил-2 был подбит в небе над Донбассом.

В документах 74 гвардейского штурмового авиаполка имеется запись, что Борис Пивенштейн не вернулся из боя. Просто и непонятно. А что же с ним случилось?

Официальная версия была такой:

летчик, раненый в глаз и в ногу, смог приземлить самолет на вражеской территории. Пивенштейн пытался свести счеты с жизнью, чтобы не сдаваться гитлеровцам, но что-то пошло не так.

Попытка закончилась неудачей.

Гитлеровцы захватили Пивенштейна и поместили его в лагерь Хаммельсбург.

Кирилл Александров в книге «Русские добровольцы в Люфтваффе 1942 – 1944» пишет, что Бориса Абрамовича перевели в Сувалки, затем в Морицфельде. После чего советский летчик стал сотрудничать с немцами, оказавшись в отделе контрразведки «Восток».

Работа была известная: допрашивай русских пленных, пропагандируй идеи нацизма и так далее.

После войны Пивенштейн якобы попал в зону влияния союзников, американцы им заинтересовались, вывезли в Висбаден. Затем Борис Абрамович попал в США, где в 1951 году получил американское гражданство. О его дальнейшей жизни ничего не известно.

Тот факт, что кавалер Ордена Красной Звезды стал гражданином Штатов, в СССР восприняли негативно. Потому, видимо, было возбуждено дело против Пивенштейна. Прославленный летчик был приговорен к высшей мере. Но расстрела не случилось, потому как, по данным правоохранительных органов СССР, Борис Абрамович проживал в США и экстрадировать его в Советский Союз не представлялось возможным.

Не исключаю, что какой-нибудь разведчик Страны советов работал над поисками Пивештейна и его ликвидацией.

Но думаю, что операция не могла увенчаться успехом, потому что Борис Абрамович не работал в «Востоке». В 1952 году его уже не было в живых.

Кстати, об интересе американцев. А нужен ли им был Пивенштейн? Думаю, что советский летчик, если принять, что он работал в «Востоке», многое знал и про СССР, и про Германию. Поэтому мой ответ таков: «Да, нужен был».

Осудили невиновного

Есть еще одна версия, касающаяся судьбы Пивенштейна. О ней написал Юрий Цуркан в книге «Последний круг ада».

По рассказам автора, Пивенштейн в 1944 году оказался в Штуттгофе, где и встретился с Цурканом.

Борис Абрамович попросил будущего автора «Последнего круга ада» разыскать его семью и командира – генерала Каманина. И у Цуркана это получилось.

А что же Пивенштейн?

Увы, но он провел свои последние дни именно в Штуттгофе. Уже в наше время были обнародованы документы, в которых указано, что Борис Абрамович Пивенштей был повешен в числе других 150 советских офицеров.

Получается, что СССР осудил невиновного. Это не первый случай. И, скорее всего, в Советском Союзе знали, что Пивенштейна уже нет в живых. Просто нужно было отреагировать на информацию о том, что летчик получил американское гражданство.

Думаю, если бы Советский Союз просто заявил, что Пивештейна уже нет на этом свете, то никто бы не поверил. Поэтому устроили показательный процесс, дав понять: если кто-то хочет перебежать к американцам, то его ждут серьезные последствия.

Борису Абрамовичу к тому моменту был уже нестрашен приговор. Наказание в исполнение привели немцы многими годами ранее.

История, безусловно, странная. Но она четко демонстрирует позицию Советского Союза по ряду вопросов. В этой стране, к сожалению, героя легко могли объявить преступником ради больших политических интересов.

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А вы знали об этом?

После Второй мировой территория Германии разделилась на ФРГ, контролируемую США, Францией, Британией и коммунистический сектор ГДР, свод правил для которой прорабатывался в СССР. Но капиталистическая ФРГ жила свободнее и богаче. Здесь была работа, функционировали заводы, автоконцерны, приносившие прибыль стране и даже военная мощь, тогда как ГДР выживала в духе советского энтузиазма. Именно поэтому за один только 1959 год из ГДР в ФРГ в поисках лучшей жизни бежало 140 000 человек. В общем счете, в период с 1949 года эмигрировало свыше 2 млн. человек. Эту статистику положили на стол Хрущеву. Советский лидер запаниковал и приказал построить оградительную бетонную стену между ГДР и ФРГ с введением строгого пограничного контроля. Работы были практически закончены, кода появились американские танки М48 с направленными орудиями на советские войска . Если бы в тот период сдали нервы у Хрущева или Кеннеди, или танкист одной из сторон произвел бы выстрел, то новая мировая война была бы неизбежной. Но шаткий мир ,к счастью, удалось сохранить!

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