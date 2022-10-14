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Почему спасителя челюскинцев заочно приговорили к высшей мере

6 февраля 1909 года в бедном районе Одессы в еврейской семье родился мальчик, которого назвали Борисом. Никто тогда еще не подозревал, что меньше чем через 10 лет Российской империи не станет. А Боря будет сначала героем, а потом и предателем в новом государстве.

Борис Абрамович Пивенштейн – один из спасителей челюскинцев. Летчика за эту операцию наградили Орденом Красной Звезды. Но в самом начале 50-х нашего героя заочно приговорили к высшей мере с конфискацией имущества. Причина - сотрудничество с нацистами.

Только вот сам факт того, что Борис Пивенштейн работал на немцев, оспаривается. Очень вероятно, что этого не было. Скорее, Борис Абрамович был настоящим патриотом.

Почему спасителя челюскинцев заочно приговорили к высшей мере

По версии следствия

Борис Абрамович храбро сражался в воздушных боях Великой Отечественной войны. До 1943 года он был неуязвим для немцев. А 27 апреля указанного года его Ил-2 был подбит в небе над Донбассом.

В документах 74 гвардейского штурмового авиаполка имеется запись, что Борис Пивенштейн не вернулся из боя. Просто и непонятно. А что же с ним случилось?

Официальная версия была такой:

летчик, раненый в глаз и в ногу, смог приземлить самолет на вражеской территории. Пивенштейн пытался свести счеты с жизнью, чтобы не сдаваться гитлеровцам, но что-то пошло не так.

Попытка закончилась неудачей.

Гитлеровцы захватили Пивенштейна и поместили его в лагерь Хаммельсбург.

Кирилл Александров в книге «Русские добровольцы в Люфтваффе 1942 – 1944» пишет, что Бориса Абрамовича перевели в Сувалки, затем в Морицфельде. После чего советский летчик стал сотрудничать с немцами, оказавшись в отделе контрразведки «Восток».

Работа была известная: допрашивай русских пленных, пропагандируй идеи нацизма и так далее.

Почему спасителя челюскинцев заочно приговорили к высшей мере

После войны Пивенштейн якобы попал в зону влияния союзников, американцы им заинтересовались, вывезли в Висбаден. Затем Борис Абрамович попал в США, где в 1951 году получил американское гражданство. О его дальнейшей жизни ничего не известно.

Тот факт, что кавалер Ордена Красной Звезды стал гражданином Штатов, в СССР восприняли негативно. Потому, видимо, было возбуждено дело против Пивенштейна. Прославленный летчик был приговорен к высшей мере. Но расстрела не случилось, потому как, по данным правоохранительных органов СССР, Борис Абрамович проживал в США и экстрадировать его в Советский Союз не представлялось возможным.

Не исключаю, что какой-нибудь разведчик Страны советов работал над поисками Пивештейна и его ликвидацией.

Но думаю, что операция не могла увенчаться успехом, потому что Борис Абрамович не работал в «Востоке». В 1952 году его уже не было в живых.

Кстати, об интересе американцев. А нужен ли им был Пивенштейн? Думаю, что советский летчик, если принять, что он работал в «Востоке», многое знал и про СССР, и про Германию. Поэтому мой ответ таков: «Да, нужен был».

Осудили невиновного

Есть еще одна версия, касающаяся судьбы Пивенштейна. О ней написал Юрий Цуркан в книге «Последний круг ада».

По рассказам автора, Пивенштейн в 1944 году оказался в Штуттгофе, где и встретился с Цурканом.

Борис Абрамович попросил будущего автора «Последнего круга ада» разыскать его семью и командира – генерала Каманина. И у Цуркана это получилось.

А что же Пивенштейн?

Почему спасителя челюскинцев заочно приговорили к высшей мере

Увы, но он провел свои последние дни именно в Штуттгофе. Уже в наше время были обнародованы документы, в которых указано, что Борис Абрамович Пивенштей был повешен в числе других 150 советских офицеров.

Получается, что СССР осудил невиновного. Это не первый случай. И, скорее всего, в Советском Союзе знали, что Пивенштейна уже нет в живых. Просто нужно было отреагировать на информацию о том, что летчик получил американское гражданство.

Думаю, если бы Советский Союз просто заявил, что Пивештейна уже нет на этом свете, то никто бы не поверил. Поэтому устроили показательный процесс, дав понять: если кто-то хочет перебежать к американцам, то его ждут серьезные последствия.

Борису Абрамовичу к тому моменту был уже нестрашен приговор. Наказание в исполнение привели немцы многими годами ранее.

История, безусловно, странная. Но она четко демонстрирует позицию Советского Союза по ряду вопросов. В этой стране, к сожалению, героя легко могли объявить преступником ради больших политических интересов.

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А вы знали об  этом?

После Второй мировой территория Германии разделилась на ФРГ, контролируемую США, Францией, Британией и коммунистический сектор ГДР, свод правил для которой прорабатывался в СССР. Но капиталистическая ФРГ жила свободнее и богаче. Здесь была работа, функционировали заводы, автоконцерны, приносившие прибыль стране и даже военная мощь, тогда как ГДР выживала в духе советского энтузиазма. Именно поэтому за один только 1959 год из ГДР в ФРГ в поисках лучшей жизни  бежало 140 000 человек. В общем счете, в период с 1949 года эмигрировало свыше 2 млн. человек. Эту статистику положили на стол Хрущеву. Советский лидер запаниковал и приказал построить  оградительную бетонную  стену между ГДР и ФРГ с введением строгого пограничного контроля. Работы были практически закончены, кода появились американские танки М48 с направленными орудиями на советские войска . Если бы в тот период сдали нервы у Хрущева или Кеннеди, или танкист одной из сторон произвел бы выстрел, то новая мировая война была бы неизбежной. Но шаткий мир ,к счастью, удалось сохранить!

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