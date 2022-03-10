6 впечатляющих технологий прошлого, тайны которых не разгаданы

Несмотря на то, что человечество на протяжении тысячелетий исследуют собственных предков, древние цивилизации по-прежнему продолжают хранить некоторые свои тайны. Так, можно выделить целый ряд технологий из прошлого, которые, по мнению современных историков, абсолютно нехарактерны для периода их применения.

А некоторые их них до сих пор невозможно повторить, даже при условии использования современных достижений науки и техники. Вашему вниманию «девятка» уникальных технологий древних цивилизаций, чьи секреты до сих пор не смогли разгадать.

1. Индийский комплекс «Шраванабелагола»

Уникальная технология древней Индии, которую не смогли разгадать.

В индийском городе Шраванабелагола, расположенном в штате Карнатака, находится одноименный храмовый комплекс. Исследователи датируют его примерно X веком нашей эры, то есть на период правления династии древнеиндийских царей Западных Гангов, покровительствовавших джайнизму, а они царствовали в Карнатаке с IV по XI век.

Колонны Шраванабелагола продолжают хранить свои секреты.

Оригинальное для уха отечественного обывателя название переводится как «монах, стоящий на вершине холма». Комплекс Шраванабелагола поражает своими масштабами, но главной достопримечательностью, которая приводит туристов в восторг, а историков и археологов - в ступор, являются колонны храмов.

Поразительная в своей детализация работа, нехарактерная для 10 века.

Их феномен состоит в том, что они выполнены с настолько идеальной геометрией и точными деталями, что это кажется абсолютно невозможным при том уровне развития инструментов, которыми тогда могли располагать строители. Технологию обработки колонн можно сравнить разве что с работой современных токарных станков, вот только ее аналогов тысячелетней давности официальная наука пока что найти не может.

2. «Пластилиновая» технология Кенко

Перуанская загадка древней технологи обработки каменной породы.

В перуанском городе Кенко расположено несколько возвышений, собранных из камней довольно необычного вида, технология создания которых достоверно неизвестна и сейчас. Все дело в том, что эти кучки породы, независимо от их размера, выглядят так, как будто их либо обрабатывали современными точильными инструментами, либо...попросту мяли руками - именно поэтому их и называют «пластилиновыми».

Каким образом удалось оставить такие следы в камнях - пока неизвестно.

Большинство горок имеют камни с обработанными сторонами, причем в самых разных видах - от просто сглаженных граней до идеально отшлифованных отвесов внушительных монолитов. Отдельный интерес представляют камни, в которых четко просматриваются углубления, которые иногда сравниваются даже с отпечатками огромных пальцев рук: камни действительно кто-то «помял» в ладони.

Таинственный стульчик среди перуанских камней.

Однако наиболее любопытной деталью среди камней Кенко - это монолиты, обработанные так, что по форме поразительно напоминают огромный стул. Рядом расположены несколько ниш, которые отличаются тщательно и аккуратно очерченной геометрической формой. Все эти дошедшие до нас памятники прошлого позволяют предположить, что древние цивилизации смогли овладеть технологией размягчения камней, которая к сегодняшнему дню оказалась утрачена.

3. Технология полигональной кладки

Технология древности, вызывающая вопросы у современных людей.

Полигональная кладка - это строительная технология, известная довольно давно распространенным применением и встречающаяся во многих точках планеты, которые знамениты следами древних цивилизаций. Она представляет собой использование многоугольных камней различного размера, которые притёсывались один к другому и состыковывались под произвольными углами. Главным достоинством такой технологии считается экономия сил и времени, ведь во время ее использования не требовалось подгонять каждый камень под одинаковые параметры.

Впечатляющая строительная технология древности.

Так, например, ярким свидетельством широкого применения такого типа кладки на территории Европы являются многочисленные сооружения эпохи Древней Греции и Рима. Среди прочих можно выделить подпорную стену террасы знаменитого храма Аполлона , расположенного на территории древнегреческого города Дельфы. Ее длина составляет около пятисот метров, а датируется она примерно 500 годом до нашей эры.

Подпорная стена, Дельфы. Современный вид.

Использовалась эта технология и в эпоху Средневековья, хотя на тот момент уже были известны более совершенные методы возведения стен. Так, полигональную кладку можно увидеть в некоторых замках и оборонительных укреплениях, среди них - строения в городе Кронштадт на острове Котлин. Однако больше всего примеров полигональной кладки можно найти на территории расселения древних инков и майя, то есть, в современном Перу, Боливии, а также на территории острова Пасхи. По мнению историков, именно инки овладели этой технологией лучше всех. Яркими примерами использования технологии можно найти в перуанских городах Куско, Мачу-Пикчу и Пуно.

Полигональная кладка города Куско, Перу.

Справедливости ради, следует отметить, что общий механизм применения данной технологии известны исследователям. Однако те же инки настолько точно подгоняли камни друг к другу, причем без использования в большинстве случаев закрепляющего состава, регулярно вызывают споры в научной среде, а также способствуют появлению различного рода теорий и даже легенд, которыми объясняют, как древние люди были способны возводить столь крепкие сооружения из огромных монолитов, используя при этом довольно примитивную технологию.

4. Изогнутые камни и монолиты храма «Хефрена»

Один из самых загадочных храмов Древнего Египта.

В египетской долине Khafre's Valley Temple, на плато Гиза расположен храм, особенности строительства которого до конца не разгаданы на сегодняшний день. Одним из моментов, который вызывает вопросы у исследователей, является механизм транспортировки и поднятия на высоту каменных блоков, при том, что каждый из них весом в несколько десятков тонн. Все они изготавливались из красного гранита, пол же составлялся посредством укладки известняковых плит.

О способе транспортировки таких монолитов до сих пор ходят споры.

Кроме того, огромные камни составлялись в стены с помощью технологии полигональной кладки. Вот только они подгонялись друг к другу с такой поразительной точностью, что, по информации, между отдельными блоками даже лезвие ножа невозможно втиснуть. Особенно удивительно видеть качество подобной кладки в сооружении, которое считается одним из наиболее древних египетских зданий, дошедших до наших дней, причем стиль и характер технологий можно сравнить только с нынешним храмом сфинкса, который расположен рядом и храмом Осириса в Абидосе.

Как камни могли согнуть в Древнем Египте, неясно до сих пор.

Однако наибольшую загадку, которая не одну сотню лет будоражит умы исследователей и любопытных обывателей, хранят, в буквальном смысле слова, углы храма: там можно увидеть ничто иное, как изогнутые камни. Именно к алгоритму изготовления блоков такого типа до сих пор не удалось даже приблизится ученым-египтологам и современным архитекторам. Камни выглядят как монолиты и идеально подходят один к другому, словно части паззла. Более того, на них отсутствуют следы обработки зубилом или молотком - блоки как будто вылиты в цельных формах.

5. Пещеры «Конданы»

Уникальный комплекс сооружений тысячелетней давности.

Еще одной уникальной точкой на туристической карте Индии, которая восхищает обывателей и ставит в тупик исследователей, является комплекс из 16 буддийских пещер расположенных недалеко от городам Лонавала, называемые «Кондана». Согласно официальной версии, их появление относится примерно к I веку до нашей эры. Этот памятник древней цивилизации по-прежнему считается едва ли не самым необычным и загадочным в Индии.

Уникальные интерьеры, которые и сегодня нелегко повторить, не то что две тысячи лет назад.

Все дело в том, что ученым и по сей день не удается точно установить, каким именно образов они были возведены. Ведь, как было доподлинно установлено, все элементы сооружения были созданы с нуля. По сути, древние инженеры и архитекторы из обычной скал, создали впечатляющие по размерам и детализации рукотворные интерьеры, причем с применением исключительно примитивных инструментов, тогда доступных. Но даже сегодняшние технологии предполагают довольно длительный срок работы для достижения такого результата, а как его смогли добиться более двух тысяч лет назад, остается загадкой.

Трудно представить, что такое великолепие можно создать с помощью примитивных инструментов.

Так, например, вход в пещеры отличается очень ровными, обработанными стенами, которые украшенные орнаментами и разнообразными фигурами. Интерьер, имеет такое же убранство - посредством использования множества узоров и фигур. Вот только ни одна серия осмотра и исследования пещер, не дала историкам и археологам ни малейшего представления об инструментах и технологиях, которые могли использоваться во время строительных работ.

6. Рукотворные пещеры Барабар

Одни из самых загадочных пещер, оставленных древними цивилизациями.

Еще одни индийские пещеры, которые считаются ярким примером использования уникальных, неразгаданных технологий цивилизациями прошлого расположены в Макхдампер-Блок в округе Джеханабад индийского штата Бихар, в 24 километрах к северу от города Гайи. Этот комплекс считается одним из наиболее древних среди сохранившихся до наших дней: исследователи датируют их примерно III веком до нашей эры, то есть, на время эпохи империи Маурьев.

Сейчас такие ровные стены за один день не сделаешь, не то, что два десятка столетий назад.

Это трудно представить, но Барабарские пещеры являются полностью рукотворными, то есть, они были в прямом смысле вырублены в скальной породе с нуля. Всего их было создано семь: четыре пещеры расположены в Барабарских, а три — в Нагарджунских скалистых возвышенностях. Практически все они имеют одинаковое внутреннее устройство - состоят из двух помещений, первое из которых представляет собой зал прямоугольной формы, в котором собирались служители, а второе было меньше по размеру и было круглым, куполообразным, где, скорее всего, отправляли сакральные обряды и богослужения.

До сих пор непонятно, как древние индийские архитекторы смогли добиться такой гладкости стен.

Однако главной загадкой, как и основной достопримечательностью Барабарских пещер являются особенности обработки стен их помещений. Все дело в том, что они поразительно профессионально отполированы. Тщательная шлифовка оказалась практически зеркальной, и, вместе с точнейшей геометрией самих помещений, создают уникальную акустику. Каким образом древним инженерам более двух тысяч лет назад удалось так идеально отполировать огромные площади примитивными инструментами, исследователи так и не могут понять.

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