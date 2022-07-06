Магические саше, или травяные амулеты

Магические саше, также известные как травяные саше (или амулеты и талисманы), состоят из трав и других материалов, связанных в лоскуте ткани.
Некоторые саше прогоняют негативные энергии и болезни; другие привлекают к вам определенные ситуации или силы. В это новое издание я включил астрологические саше для использования теми, кто желает усилить позитивные аспекты личного зодиакального знака. Эти саше можно носить с собой постоянно для поддержания и повышения личной энергии, а также поместить на алтарь для магических ритуалов.
Создание саше имеет длинную историю. Далеко не всегда использовалась ткань. Травы помещали и носили в рожках, раковинах, коже, мехах и медальонах. В саше клали магические кольца с драгоценными камнями, а соответствующую траву размещали ниже драгоценного камня. Таким образом, энергии драгоценного камня и травы соединялись, работая на достижение единой магической цели. Травы также зашивали в одежду для защитных целей.
Создание сашеДля приготовления большинства саше в зависимости от желаемого размера смешивается горсть или меньшее количество заряженных трав.
Сначала соедините травы. Затем зарядите их вашей магической целью. Знайте, что травы живут и пульсируют в соответствии с определенными, запрограммированными энергиями.
Возьмитесь за концы и свяжите их в тугой узел. Таким образом вы заманили травы в ловушку в пределах ткани. Теперь обвяжите саше, используя естественный шнур из пряжи, шерсти или хлопковой бечевки.
Большой запас пряжи и тканей самого широкого спектра цветов очень полезен для практикующего мага.
Использование сашеЕсли это ваше персональное саше, то, держа его в руке, мягко сожмите — для высвобождения аромата — и носите его постоянно с собой.Если саше предназначено для дома или автомобиля (поезда), сожмите его и разместите в наиболее подходящее место.Каждые три месяца заменяйте использованные саше свежими.
Рецепты
САШЕ ОТ КОЛДОВСТВА
1 часть клевера
1 часть вербены
1 часть травы Св. Джона
1 часть укропа
Завяжите в белую ткань и носите на себе или с собой. Для охраны вашего дома повесьте на окна
САШЕ «БЛИЗНЕЦЫ»
3 части лаванды
2 части мяты
2 части гумми-мастики
2 части гвоздики (пряности)
1 часть семян укропа
1 часть аниса
Завяжите в желтую материю и носите с собой для усиления позитивных аспектов вашего знака.
САШЕ «БОГАТСТВО»
2 части корицы
2 части мелиссы
1 часть лапчатки
1 часть гвоздики (пряности)1 целый стручок ванили
1 целый стручок тонки
Завяжите в фиолетовую или зеленую ткань. Носите для привлечения богатства и устойчивого дохода
САШЕ ДЛЯ ЗАШИТЫ АВТОМОБИЛЯ
3 части розмарина
2 части можжевельника
2 части базилика
1 часть фенхеля
1 часть полыни
1 часть вербены
1 щепоть соли
Завяжите в красную ткань. Спрячьте где-нибудь шине, где его нельзя обнаружить. И водите осторожно — саше не оберегает вас от водительских ошибок. По прошествии нескольких месяцев выньте кристалл, очистите (используя благовоние для очищения кристаллов) и лайте новое саше
САШЕ ОТ ВОРОВ
2 части розмарина
1 часть можжевельника
1 часть семян тмина
1 часть бузины
1 щепоть чеснока
Завяжите в белую ткань и повесьте на парадную дверь чтобы защитить дом.
САШЕ ОТ САШЕ ОТ КОЛДОВСТВА
1 часть семени укропа
1 часть семени льна
1 часть корня пиона
Завяжите в белую ткань, носите на себе или с собой или подвесьте над дверями и окнами.
САШЕ ДЛЯ ЗАШИТЫ ДОМА
1 часть блошницы
1 часть травы Св. Джона
1 часть каперсов (высушенных)
Несколько цельных зерен пшеницы
Эта формула, взятая из древней восточной магии, предусматривает использование красной ткани. Повесьте над парадной дверью.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2516328781514804171/
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