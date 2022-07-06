Магические саше, или травяные амулеты

Магические саше, также известные как травяные саше (или амулеты и талисманы), состоят из трав и других материалов, связанных в лоскуте ткани.

Некоторые саше прогоняют негативные энергии и болезни; другие привлекают к вам определенные ситуации или силы. В это новое издание я включил астрологические саше для использования теми, кто желает усилить позитивные аспекты личного зодиакального знака. Эти саше можно носить с собой постоянно для поддержания и повышения личной энергии, а также поместить на алтарь для магических ритуалов.

Создание саше имеет длинную историю. Далеко не всегда использовалась ткань. Травы помещали и носили в рожках, раковинах, коже, мехах и медальонах. В саше клали магические кольца с драгоценными камнями, а соответствующую траву размещали ниже драгоценного камня. Таким образом, энергии драгоценного камня и травы соединялись, работая на достижение единой магической цели. Травы также зашивали в одежду для защитных целей.

Создание сашеДля приготовления большинства саше в зависимости от желаемого размера смешивается горсть или меньшее количество заряженных трав.

Сначала соедините травы. Затем зарядите их вашей магической целью. Знайте, что травы живут и пульсируют в соответствии с определенными, запрограммированными энергиями.

Рецепты

Они-то и работают на достижение вашей магической цели.Затем выберите должным образом цветную ткань. Используйте только натуральные материалы типа шелка, шерсти или хлопка. Синтетические материалы типа полиэстра нарушают энергетические частоты травы. Вырежьте из ткани квадрат со стороной от 10 до 20 см. Положите в центр квадрата заряженные травы.Возьмитесь за концы и свяжите их в тугой узел. Таким образом вы заманили травы в ловушку в пределах ткани. Теперь обвяжите саше, используя естественный шнур из пряжи, шерсти или хлопковой бечевки.Большой запас пряжи и тканей самого широкого спектра цветов очень полезен для практикующего мага.Использование сашеЕсли это ваше персональное саше, то, держа его в руке, мягко сожмите — для высвобождения аромата — и носите его постоянно с собой.Если саше предназначено для дома или автомобиля (поезда), сожмите его и разместите в наиболее подходящее место.Каждые три месяца заменяйте использованные саше свежими.

САШЕ ОТ КОЛДОВСТВА

1 часть клевера

1 часть вербены

1 часть травы Св. Джона

1 часть укропа

Завяжите в белую ткань и носите на себе или с собой. Для охраны вашего дома повесьте на окна

САШЕ «БЛИЗНЕЦЫ»

3 части лаванды

2 части мяты

2 части гумми-мастики

2 части гвоздики (пряности)

1 часть семян укропа

1 часть аниса

Завяжите в желтую материю и носите с собой для усиления позитивных аспектов вашего знака.

САШЕ «БОГАТСТВО»

2 части корицы

2 части мелиссы

1 часть лапчатки

1 часть гвоздики (пряности)1 целый стручок ванили

1 целый стручок тонки

Завяжите в фиолетовую или зеленую ткань. Носите для привлечения богатства и устойчивого дохода

САШЕ ДЛЯ ЗАШИТЫ АВТОМОБИЛЯ

3 части розмарина

2 части можжевельника

2 части базилика

1 часть фенхеля

1 часть полыни

1 часть вербены

1 щепоть соли

Завяжите в красную ткань. Спрячьте где-нибудь шине, где его нельзя обнаружить. И водите осторожно — саше не оберегает вас от водительских ошибок. По прошествии нескольких месяцев выньте кристалл, очистите (используя благовоние для очищения кристаллов) и лайте новое саше

САШЕ ОТ ВОРОВ

2 части розмарина

1 часть можжевельника

1 часть семян тмина

1 часть бузины

1 щепоть чеснока

Завяжите в белую ткань и повесьте на парадную дверь чтобы защитить дом.

САШЕ ОТ САШЕ ОТ КОЛДОВСТВА

1 часть семени укропа

1 часть семени льна

1 часть корня пиона

Завяжите в белую ткань, носите на себе или с собой или подвесьте над дверями и окнами.

САШЕ ДЛЯ ЗАШИТЫ ДОМА

1 часть блошницы

1 часть травы Св. Джона

1 часть каперсов (высушенных)

Несколько цельных зерен пшеницы

Эта формула, взятая из древней восточной магии, предусматривает использование красной ткани. Повесьте над парадной дверью.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2516328781514804171/

А вы знали об этом?

По количеству призраков Москва, конечно, едва ли сравнится с Англией. Однако, как и в любом древнем городе, их довольно много.Например,призрак знаменитого на весь мир царя часто появляется в Кремле, в нижних ярусах колокольни Ивана Великого. Однако приходит только к постоянным его обитателям: сохранились воспоминания Николая II о том, как к нему и императрице Александре Фёдоровне накануне коронации пожаловал дух знаменитого предшественника. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43950205908/).

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Короткая и печальная жизнь Дины Саничар, свирепого мальчика, вдохновившего Маугли https://otari.mirtesen.ru/blog/43075967744/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!