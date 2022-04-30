Православная молитва Архангелу Рафаилу — целителю вечности

Об архангела Божьих слышали все, многим людям они помогли избавиться от болезней, встать на путь истинный. обрести веру и надежду на светлое будущее. Архангелы и ангелы — это вестники Божьи, которые приносят людям послания от Престола Господня. Но также они могут научить ремёслам или открыть сокровенные знания.

Молитва архангелу Рафаилу помогает в исцелении от различных недугов, так как основная его деятельность в мире людей заключается в лечении и устранении болевых ощущений. Моя сестра всегда молится Рафаилу, если заболевают дети.

Еще ни разу молитву не оставили без внимания. Архангел также благословляет лекарства, за счет чего сроки исцеления заметно сокращаются. В статье я расскажу вам об этом небесном покровителе, молитвах к нему и о том, как правильно просить святого о помощи.

ОБРАЗ АРХАНГЕЛА РАФАИЛА

В книге Товита рассказано, как архангел Рафаил научил людей исцелять слепоту при помощи рыбного желчного пузыря. Поэтому на иконах этот архангел нередко изображается с рыбой.

Также есть иконы, на которых архангел Рафаил стоит с чашей, наполненной драгоценным мирром — освященным ароматным маслом. Легенды также поведали о том, что Рафаил использовал внутренности животных для изгнания демонов из помещения — с помощью окуривания дымом.

В христианском пантеоне святых бесплотных сил архангел Рафаил почитается наравне с архангелом Михаилом. В ведении архангела находится исцеление от телесных немощей и душевных недугов. Слово Рафаил переводится с арамейского как исцеление, излечение.

Этого святого почитают не только в христианстве, но и в других ветвях авраамических религий — мусульманстве, иудаизме.

На заметку! Икона архангела Рафаила помогает всем, связанным с врачеванием и заболеваниями, — врачам, знахарям, тяжело больным людям. Также архангел покровительствует экологам, защитникам окружающей среды и животных.

Рафаил — покровитель медицины, он заведует обезболиванием и избавлением от заболеваний. Однако исцелять можно не только тело с душой, но и отношения между людьми. Всё, что требует исправления (исцеления), входит в компетенцию Рафаила. Поэтому его можно просить о решении любой проблемы в жизни.

Авраамические религии определяют Рафаила как приближенного к Престолу архангела, наравне с Михаилом и Гавриилом. В апокрифической (не вошедшей в канон) книге Еноха можно найти исчерпывающую информацию об этом архангеле.

Там есть рассказ о противостоянии между Рафаилом и Азазелем, которого он заточил в песках пустыни. Впоследствии Рафаилу было дано поручение наблюдать за падшими ангелами и их земными женами.

ПОМОЩЬ АРХАНГЕЛА

В Молитвослове находится несколько разных молитв святому, которые используют для исцеления и помощи в других проблемах.

Архангела просят:

исполнить сокровенное желание;

помочь в сложной жизненной ситуации;

дать совет в затруднительных обстоятельствах.

Помощь небесного покровителя распространяется на всех людей, нуждающихся в ней. Поэтому его можно просить помочь какому-либо человеку справиться с неразрешимыми проблемами, получить исцеление или избавление от чего-либо (вредной привычки, трудной ситуации).

Ангелы и архангелы никогда не действуют по своему усмотрению, даже если человек занимается непотребными делами. Они молча наблюдают за грешниками, не имея права нарушать чью-либо свободу воли. Поэтому о помощи нужно просить всякий раз, когда она необходима: ангел ее выполнит.

Молитва архангелу поможет:

восстановить душевное равновесие;

устранить последствия стресса;

избавиться от вредных привычек;

избавиться от дурных наклонностей;

освятить помещение, прогнать бесов;

найти выход из трудной жизненной ситуации.

Народные целители обращаются к Рафаилу с вопросом о выборе правильного метода лечения больных и недужных.

На некоторых иконах архангел изображен в виде путешественника. Этот образ поможет всем, чья работа связана с частыми переездами. Рафаил охраняет путников от непредвиденных ситуаций, оберегает от бед и невзгод.

С давних времён помощь архангела использовали при знакомстве с девушками. Эта молитва Рафаилу поможет найти достойную невесту, а не прельститься внешними формами:

Важно понимать, что однократное произнесение молитвы не поможет. Чтобы получить эффект от молитвенного слова, нужна регулярная практика. Приучите себя начинать свой день с молитв и заканчивать его благодарением Богу за прожитый день.

КАК ЧИТАТЬ МОЛИТВЫ АРХАНГЕЛУ

В наше время многие люди нуждаются в молитвенной поддержке небесных покровителей, несмотря на развитую медицину и множество эффективных лекарственных средств. Это связано с низким иммунитетом и хроническими стрессами: лекарства не помогают, даже самые дорогие и сильные.

Это является подтверждением того, что корни любой болезни находятся в духовной сфере. Если человек не думает о своей душе и занят только обслуживанием тела, то рано или поздно его начинают атаковать разные недуги.

Об этом говорится в евангелии. Апостолы предупреждают верующих о том, что болезни суть греховные помыслы. Покаяние и усиленная молитва праведных возвращают человека к жизни, восстанавливают душевное и телесное здоровье.

Именно грехи являются источником всех проблем человека, и телесных тоже. Чтобы получить исцеление, нужно осознать свои поступки и покаяться в содеянном. Можно ли обходиться без лечения и таблеток?

Церковь против такого подхода к делу: врачи поставлены Господом для лечения людей. Но с покаянием и молитвой процесс исцеления ускорится. Бывают случаи и выздоровления без лекарств, но это зависит от особой благодати Божьей.

В наши дни люди часто заболевают смертельным недугом — раком. От этой болезни можно излечиться, но многие все же погибают. Считается, что духовным корнем раковых опухолей является непрощенная обида.

Это негативное состояние сознания разъедает душу человека, отражается на теле язвами и опухолями. Обиды надо прощать обязательно, так учил людей Иисус Христос. Если обиду не отпустить, она уничтожит человека изнутри.

Лечебные процедуры, направленные на борьбу с опухолью, нужно сочетать с покаянными молитвами и молитвами прощения. Только молитвы должны идти от чистого сердца, а не для галочки. Прощать нужно искренне и каяться в грехах тоже нужно искренне. Господь видит сердце человека, его внутреннее состояние и помыслы: обмануть Создателя жизни невозможно.

Молитва архангелу Рафаилу об исцелении:

Тяжело больным людям нужно заказать в монастыре Сорокоусты о здравии, неусыпаемую псалтирь, молебны с молитвенным обращением к архангелу Рафаилу. Дома нужно ежедневно читать Молитвенное правило и молитвы Архангелу с просьбой ускорить исцеление.

Чтение святых текстов благотворно действует на душу и тело человека, наполняет каждую клеточку благодатью. Так же благотворно действует и прослушивание молитв и акафиста в аудиозаписи. Постарайтесь договориться с родными, чтобы они вам не мешали слушать акафист, либо наденьте наушники.

Регулярное произнесение святых слов освобождает не только от болезней, но и от дурных наклонностей или пристрастий. Душа человека сбрасывает бесовские оковы и наваждения, расправляет духовные крылья для полета.

Молитва Рафаилу об исцелении (вторая):

Больной человек должен понимать, что молитвенное обращение не гарантирует мгновенное исцеление. Иногда случается и так, что человек все же не выздоравливает. На всё воля Божья, и нам не дано знать причин подобного отношения к просьбам. Но сдаваться и унывать не нужно: душа человека бессмертна по сравнению с телом.

Даже если тело умирает, то душа возносится к Богу. Этот факт должен успокаивать больных и настраивать на позитивный лад. Намного хуже тем, кто не верует: им не на что и не на кого надеяться.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2466928158933256519/

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