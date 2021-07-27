Что такое святость

До прихода Господа Христа в наш земной мир, мы, люди, знали, что мы, по сути дела, только для смерти и смерть для нас. Все человеческое было пронизано, захвачено и побеждено смертью. Смерть была нам ближе нас самих и реальнее нас самих, и могущественнее, несравнимо могущественнее каждого человека в отдельности и всех людей вместе взятых. Земля – жуткая темница смерти, а мы, люди – беспомощные рабы смерти ( ср. Евр. 2:14–15). Только с Богочеловеком Христом – жизнь явилась, явилась вечная жизнь нам, безнадежным смертникам, нам, жалким рабам смерти (ср. 1Ин. 1:2). И эту вечную жизнь мы, люди, видели своими очами и осязали руками нашими (1Ин. 1:2), и мы, христиане всем возвещаемъ вечную жизнь (ср. 1Ин. 1:2). Потому что живя в общении с Господом Христом, мы живем вечной жизнью еще здесь, на земле (ср. 1Ин. 1:3). Мы по личному опыту знаем: Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная (1Ин. 5:20).

Он затем и пришел в мир: показать нам истинного Бога и в Нем вечную жизнь ( ср. 1Ин. 5:11). В этом, единственно в этом и состоит истинное и настоящее человеколюбие: что Богъ послалъ въ мiръ Единороднаго Сына Своего, чтобы мы жили Им (1Ин. 4:9), и через Него – вечной жизнью. Поэтому имеющiй Сына Божiя имеетъ жизнь; не имеющiй Сына Божiя не имеетъ жизни (1Ин.

5:12), он – весь в смерти. Жизнь в едином истинном Боге и Господе Иисусе Христе и есть единственная истинная жизнь наша, потому что она вечна, она вся сильнее смерти. Разве можно назвать жизнью жизнь, зараженную смертью и завершающуюся смертью? Так же как мед – не мед, если смешан с отравой, постепенно весь мед превращающей в отраву, так и жизнь, которая завершается смертью, не есть жизнь.

Человеколюбию Господа Христа нет предела. Ибо для того, чтобы нам, людям получить вечную жизнь, в Нем пребывающую, и жить Им, от нас не требуется ни ученость, ни слава, ни богатство, ни что-то иное, чего нет у некоторых из нас, но только то, что каждый из нас может иметь. Что же это? Вера в Господа Христа. Поэтому Он, Единый Человеколюбец, и объявил роду людскому это чудесное благовестие: такъ возлюбилъ Богъ мiръ, что отдалъ Сына Своего Единароднаго, дабы всякiй, верующiй въ Него, не погибъ, но имелъ жизнь вечную. Верующiй въ Сына имеетъ жизнь вечную (Ин. 3:16-36). Даруя людям, как единственный истинный Бог, то, что им никто из ангелов и людей дать не может, Господь Христос единственный в роде человеческом имел и смелость и право заявить: Истинно, истинно говорю вамъ: верующiй въ Меня имеетъ жизнь вечную (Ин. 6:47), и он еще здесь на земле перешелъ въ жизнь вечную (Ин. 5:24).

Вера в Господа Христа соединяет человека с вечным Господом, Который по мере веры человека разливает в душе его вечную жизнь, и он ощущает и сознает себя вечным. Притом тем больше, чем больше человек живет по той вере, которая ему постепенно освящает благодатными божественными силами душу, сердце, совесть, все существо. Соразмерно вере человека растет и освящение естества человека. И чем святее человек, тем в нем все сильнее и живее становится и ощущение личного бессмертия, и сознание своей вечности, и вечности каждого [человека]. Действительно, настоящая жизнь человека начинается его верой в Господа Христа, которая всю душу, все сердце, весь ум, всю крепость его предает Господу Христу, и Он их постепенно освящает, преображает, обожает. И через это освящение разливает по нему благодатные силы божественные, которые дают ему всемогущее ощущение и сознание личного бессмертия и личной вечности. В самом деле: наша жизнь настолько есть жизнь, насколько она во Христе. А насколько она во Христе, она показывает своей святостью: чем святее жизнь, тем она более бессмертна и вечна. Противоположна этому смерть. Что такое смерть? Смерть это созревший грех; а созревший грех есть отъединенность от Бога, в Котором единственно жизнь и источник жизни. Евангельская, божественная истина: святость есть жизнь, грешность есть смерть; богопочитание есть жизнь, безбожие – смерть; вера есть жизнь, безверие – смерть; Бог есть жизнь, диавол – смерть. Смерть есть отъединение от Бога, а жизнь – возвращение к Богу и жительство Богом. Вера и есть оживление души от застоя, воскресение души из мертвых: былъ мертвъ и ожилъ (Лк. 15:24). Это воскресение души из мертвых человек впервые пережил с Богочеловеком Христом, и постоянно переживает его во Святой Его Церкви, потому что Он весь в ней и дает Себя верным через святые таинства и святые добродетели. Там, где Он, нет больше смерти; тут все перешло из смерти в жизнь; тут уже живут вечной жизнью. С Воскресением Христовым мы празднуем умерщвление смерти, начало новой, вечной жизни.

От Воскресения Спасова и начинается на земле настоящая жизнь, ибо она не завершается смертью. Без Воскресения Христова жизнь человеческая есть ничто иное как постепенное умирание, которое в конце концов неминуемо завершается смертью. Настоящая, истинная жизнь есть та, которя не завершается смертью. А такая жизнь стала возможной на земле только Воскресением Богочеловека Господа Христа. Жизнь есть настоящая жизнь только Богом. Ибо это святая жизнь и тем – бессмертная жизнь. Как в грехе – смерть, так в святости – бессмертие. Только с верой в воскресшего Господа Христа человек переживает самое судьбоносное чудо своего существования: переход их смерти в бессмертие, из тления в вечность, из ада в рай. Только тогда человек находит себя, настоящего себя, вечного себя: пропадалъ и нашелся (Лк. 15:24), ибо – былъ мертвъ и ожилъ.

Что такое христиане? Христиане это христоносцы, и тем самым носители и обладатели вечной жизни. И это по мере веры и по мере святости, которая от веры. Святые – самые совершенные христиане, потому что они в наибольшей мере освятили себя подвигами святой веры в воскресшего и вечноживого Господа Иисуса. Действительно, они единственные истинные бессмертные в роде людском, ибо всем существом своим живут в воскресшем и ради воскресшего Господа Христа, и над ними никакая смерть не имеет власти. Их жизнь вся от Господа Христа, и потому вся – христожизнь; и мысль их есть христомысль, и чувство их – христочувство. Все, принадлежащее им, есть в первую очередь Христово, а уж затем их; если совесть, то она сперва Христова, а затем их, если жизнь, она сперва Христова, а затем их. У них и нет их самих, а все и во всем Христос.

Поэтому «Жития Святых» и есть ничто иное, как жизнь Господа Христа, обновленная в каждом святом в большей или меньшей мере, в том или ином облике. Или точнее: это жизнь Господа Христа, продолженная через святых, жизнь воплощенного Бога Логоса, Богочеловека Иисуса Христа, Который и стал человеком для того, чтобы нам как человек дать и передать Свою божественую жизнь, чтобы как Бог Своей жизнью освятить, и сделать бессмертной и вечной нашу человеческую жизнь на земле. Ибо и освящающiй и освящаемые, все – отъ Единаго (Евр. 2:11). Это сделал возможным и осуществивым в мире человеческом Господь Христос, с тех пор, как стал человеком, восприял наше человеческое естество, восприял плоть и кровь, и так стал братом людям, братом по плоти и крови ( ср. Евр. 2:14-17). Став человеком и оставшись Богом, Богочеловек проводил святую, безгрешную, богочеловеческую жизнь на земле, и Своей жизнью, смертью и воскресением уничтожил диавола и его державу смерти, и этим дал, и непрерывно дает благодатные силы всем верующим в Него, чтобы и они уничтожали диавола, и всякую смерть, и всякое искушение (ср. Евр. 2:14-18). Эта богочеловеческая жизнь вся в Богочеловеческом теле Христовом – Церкви, и постоянно переживается в Церкви как земнонебесной целостности, и каждым поодиночке по мере его веры. Жизни святых это в действительности жизнь Богочеловека Христа, которая переливается в Его последователей и переживается ими в Его Церкви. Ибо и самая маленькая частица этой жизни – всегда от Него непосредственно, потому что Он есть жизнь (ср. Ин. 14:6; 1:4), жизнь бесконечная, и безграничная, и вечная, которая божественной силой Своей побеждает все смерти и воскресает из всех смертей. По всеистинному благовестию Всеистинного: Азъ есмь воскресенiе и жизнь (Ин. 11:25). Чудесный Господь, Который весь воскресенiе и жизнь, всем существом Своим – в Церкви Своей как богочеловеческая реальность, поэтому нет конца пребыванию этой реальности. Жизнь Его продолжается через все века; каждый христианин сотелесник Христов (ср. Еф. 3:6), и христианин тем, что живет богочеловеческой жизнью этого тела как органическая его клеточка.

Кто есть христианин? Христианин это человек, который живет Христом и во Христе. Божественна заповедь святого Евангелия Божия: поступайте достойно Бога ... (Кол. 1:10), Бога, Который воплотился и как Богочеловек весь остался в Церкви Своей, которая Им живет и пребывает вечной. А живут достойно Бога, когда живут по Евангелию Христову. Потому естественна и эта божественная заповедь святого Евангелия: живите достойно благовествованiя Христова (Флп. 1:27). Жизнь по Евангелию, жизнь святая, жизнь божественная – это естественная и нормальная жизнь для христиан. Ибо христиане по своему призванию – святые. Это благовестие и заповедь звенит, как колокол через все Евангелие Нового Завета ( ср. 1Сол. 4:3-7; Рим. 1:7; 1Кор. 1:2; Еф. 1:1-18; Еф. 2:19; Еф. 5:3; Еф. 6:18; Фил. 1:1; Фил. 4:21-22; Кол. 1:2-26; 1Сол. 3:13;1Сол. 5: 27; 2 им. 1:9; Евр. 3:1; Евр. 6:10; Евр. 13:34; Иуд. 3). Стать целиком святыми, и душой и телом, вот наше призвание (ср. 1Сол. 5:22–23). Это не чудо, но норма, правило веры, логика и природа евангельской веры. Ясна и предельно ясна заповедь святого Евангелия: По примеру призвавшаго васъ Святаго, и сами будьте святы во всехъ поступкахъ (1Петр 1:15). А это значит: по Христу = Святому, Который, воплотившись и став человеком, явил в Себе совершенно святую жизнь, и как таковой заповедует людям: будьте святы, потому что Я святъ (1Петр. 1:16). Он имеет право заповедовать это, ибо, став человеком, он Собою Святым дает людям все божественные силы, необходимые для святой и благочестивой жизни в этом мире (ср. 2Петр. 1:3). Соединившись с помощью веры духовно и благодатно со Святым – Господом Христом, христиане и получают от Него святые силы, чтобы вести святую жизнь.

Живя Христом, святые и творят дела Христовы, ибо Им они становятся не только могущественны, но и всемогущи: все могу въ укрепляющемъ меня Iисусе Христе (Фил. 4:13). И в них ясно осуществляется истина Всеистинного, что верующие в него будут делать Его дела, и большие будут делать: Истинно, истинно говорю вамъ: верующiй въ Меня, дела, которые творю Я, и онъ сотворитъ, и больше сихъ сотворитъ (Ин. 14:12). И поистине: тень святого апостола Петра исцеляет, святой Марк Фраческий словом движет и переставляет гору... Если Бог стал человеком, то и жизнь Божественная стала жизнью человеческой, и могущество Божественное стало могуществом человеческим, и истина Божественная стала истиной человеческой, и правда Божественная стала правдой человеческой: все Божие стало человеческим.

Что такое «Деяния святых Апостолов»? Это деяния Христовы, которые святые апостолы творили силою Христовой, или, более того, творили Христом, Который в них и делает через них. А что такое жизни святых апостолов? Переживание жизни Христовой, которая в Церкви переносится на всех верных последователей Христовых и продолжается через них с помощью святых таинств и святых добродетелей.

А что такое «Жития Святых»? Ничто иное, как своего рода продолжение «Деяний Апостолов». В них то же самое Евангелие, та же жизнь, та же правда, та же любовь, та же вера, та же вечность, та же сила свыше, тот же Бог и Господь. Ибо Iисусъ Христосъ вчера и сегодня и во-веки Тотъ же (Евр. 13:8): Тот же для всех людей всех времен, раздавая те же дары и те же божественные силы всем верующим в Него. Это продолжение всех животворных божественных сил в Церкви Христовой через века и века и из поколения в поколение и составляет живое Священное Предание. Это Священное Предание непрерывно продолжается как благодатная жизнь во всех христианах, в которых через святые таинства и святые добродетели благодатью Своей живет Господь Христос, Который весь в Церкви своей, и она – полнота Его: полнота Наполняющаго все во всемъ (Еф. 1:23). А Богочеловек Господь Христос есть всесовершенная полнота Божества: ибо въ Немъ обитаетъ вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9). А христиане должны с помощью святых таинств и святых добродетелей исполниться всею полнотою Божiею (Еф. 3:19). «Жития Святых» и показывают эти Христом Богом исполненные личности, эти христоносные личности, эти святые личности, в которых сохраняется и через которые передается святое предание этой святой благодатной жизни, сохраняется и передается святым евангельским жительством. Ибо жития святых суть святые евангельские истины, благодатью и подвигами перенесенные в нашу человеческую жизнь. Нет евангельской истины, которая не может претвориться в жизнь человеческую. Все они принесены Христом Богом ради одного: чтобы они стали жизнью нашей, реальностью нашей, собственностью нашей, радостью нашей. А святые, все до единого, и переживают эти божественные истины как стержень своей жизни и сущность своего существа.

Поэтому «Жития Святых» это и доказательство, и свидетельство того, что наше происхождение с неба; что мы не от этого мира, но от иного; что человек есть настоящий человек только Богом; что на земле живут небом; что наше жительство на небесахъ (Флп. 3:20); что наша задача – онебесить себя, питаясь хлебомъ небеснымъ, Который сошел на землю ( ср. Ин. 6:33-51), причем сошел для того, чтобы нас питать вечной Божественной истиной, вечным Божественным добром, вечной Божественной правдой, вечной Божественной любовью, вечной Божественной жизнью через святое Причащение, через жительство в едином истинном Боге и Господе Иисусе Христе (ср. Ин. 6:50-51, Ин. 6:53-57). Другими словами: наше призвание – исполнить себя Господом Христом, Его божественными животворными силами, вохристовить и охристовить себя. Если ты трудишься над этим – ты уже на небе, хотя ходишь по земле; ты уже весь в Боге, хотя твое существо осталось в границах человеческой природы. Охристовляя себя, человек наращивает себя, человека, Богом, Богочеловеком, в котором и дан совершенный образец истинного, настоящего, полного, богообразного человека; и еще даны божественные всепобеждающие силы, с помощью которых человек поднимает себя над всяким грехом, над всякой смертью, над всяким адом: и это Церковью и в Церкви, которой все силы ада одолеть не могут, потому что в ней весь чудесный Богочеловек Господь Христос, со всеми Своими божественными силами, истинами, реальностями, совершенствами, жизнями, вечностями.

«Жития Святых» это святые свидетельства о чудотворной силе Господа нашего Иисуса Христа. На самом деле это свидетельства святых Деяний Апостольских, только продолженные сквозь века и века. Святые и есть ничто иное, как святые свидетели, о чем? – о Богочеловеке Господе Христе: о Нем распятом, воскресшем, вознесенном и вечноживом; о Его спасоносном Евангелии, которое непрерывно пишется евангельскими святыми деяниями из поколения в поколение, потому что Господь Христос, Который во веки Тот же, непрерывно чудотворит той же божественной силой через Своих святых свидетелей. Святые апостолы – первые святые свидетели о Господе Иисусе и Его богочеловеческом домостроительстве спасения мира; а их жития – живые и бессмертные свидетельства о Евангелии Спасовом как новой жизни, жизни благодатной, святой, богочеловеческой, и потому всегда чудотворной, чудотворной и истинной, как чудотворна и истинна и сама жизнь Спасителя. А христиане? Христиане это люди, через которых из поколения в поколение до конца мира и века продолжается святая, богочеловеческая жизнь Христова, и все они составляют одно тело, Христово тело = Церковь, они сотелесники Христовы и друг другу члены. Поток бессмертной божественной жизни истек, и течет непрерывно из Господа Христа, и христиане им уплывают в вечную жизнь. Христиане суть Евангелие Христово – продолженное сквозь все века рода человеческого. В «Житиях Святых» все обыкновенно, как и в Святом Евангелии, но и все необыкновенно, как во Святом Евангелии; но и то и другое – беспримерно истинно и реально. И притом истинно и реально той же богочеловеческой истинностью и той же богочеловеческой реальностью; и засвидетельствовано той же святой силой, божественной и человеческой: божественной всесовершенным образом и человеческой – опять же всесовершенным образом.

«Жития Святых»? – Здесь мы на небе, потому что земля становится небом через святых Божиих. Здесь мы среди ангелов во плоти, среди христоносцев. А там, где они, там и весь Господь в них, и с ними, и среди них; там вся Вечная Истина Божественная, и вся Вечная Правда Божественная, и вся Вечная Любовь Божественная, и вся Вечная Жизнь Божественная.

«Жития Святых»? – Здесь мы в раю, где пышно разрастается и растет все божественное, святое, бессмертное, вечное, праведное, истинное, евангельское. Потому что в каждом святом крестом процветало древо жизни вечной, божественной, бессмертной, и принесло много плода. А крест вводит в рай, вводит и нас за разбойником, который, на ободрение наше, первым вошел в рай после Всесвятого Божественного Крестоносца – Господа Христа, и притом вошел с крестом покаяния.

«Жития Святых»? – Здесь мы в вечности: времени нет больше, потому что во святых Божиих царствует и владычествует Вечная Божественная Истина, Вечная Божественная Правда, Вечная Божественная Любовь, Вечная Божественная Жизнь. И смерти нет больше в них, потому что все их существо исполнено воскресными божественными силами воскресшего Господа Иисуса, Единого Победителя смерти, всех смертей во всех мирах. Нет смерти в них – в святых людях: все существо их исполнено Единым Бессмертным – Всебессмертным – Господом и Богом Иисусом Христом. Среди них – мы среди единственно настоящих бессмертных на земле: они одолели все смерти, все грехи, все страсти, всех бесов, все ады. Если мы с ними, нам никакая смерть повредить не может, потому что они суть громоотводы смерти. Нет грома, которым нас может ударить смерть, если мы с ними, среди них, в них.

Святые это люди, которые на земле живут святыми, вечными, божественными истинами. Поэтому «Жития Святых» это в действительности примененная Догматика: ибо в них все святые вечные догматические истины пережиты во всех своих животворных и созидательных силах. В «Житиях Святых» самым очевидным образом показано, что догматы не суть только онтологические истины в себе и для себя, но каждый из них есть родник вечной жизни и источник святой духовности. По всеистинному благовестию единственного и незаменимого Спасителя и Господа: слова, которые говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь (Ин. 6:63): ибо каждое из них изливает из себя спасающую, освящающую, благодатную, животворную, преображающую силу. Без святой истины о Святой Троице нет нам от Святой Троицы силы, которую мы верой черпаем, и она нас оживляет, освящает, обожает, спасает. Без святой истины о Богочеловеке – нет спасения человеку, потому что из нее, пережитой человеком, изливается спасающая сила, которая спасает от греха, смерти, диавола. А эта догматическая истина о Богочеловеке Господе Христе не засвидетельствована ли самым очевидным и самым экспериментальным образом в жизни бесчисленных святых? Ибо святые тем и суть святые, что они всего Господа Иисуса непрерывно переживают как душу своей души, как совесть своей совести, как ум своего ума, как существо своего существа, как жизнь своей жизни. И каждый из них вместе со святым апостолом громоглашает истину: уже не я живу, но живетъ во мне Христосъ (Гал. 2:20). – Углубитесь в жизнь святых: из всех них изливается благодатная животворная и спасоносная сила Пресвятой Богородицы, которая ведет из подвига в подвиг, из добродетели в добродетель, из победы над грехом в победу над смертью, из победы над смертью в победу над диаволом, и вводит их в духовную радость, за которой нет ни печали, ни воздыхания, ни горя, но только миръ и радость во Святомъ Духе (Рим. 14:17), радость и мир от победы, одержанной над всеми грехами, над всеми смертями, над всеми нечистыми духами. Авсе это, без сомнения, есть опытное и жизненное свидетельство истинности святого догмата о Пресвятой Богородице, воистину "честнейшей Херувимъ и славнейшей безъ сравненiя Серафимъ", святого догмата, который святые верою носят в сердце своем и ревностной любовью живут им. – Желаете ли одно, два, и тысячи неопровержимых свидетельств о живоносности и животворности всечестного Креста Господня, и тем экспериментального подтверждения всеистинности святого догмата о спасоносности Крестной смерти Спасителя, тогда идите с верою через "Жития святых". И вы сможете почувствовать и увидеть, что в каждом святом отдельно и во всех святых вместе взятых крестная сила есть всепобеждающее оружие, которым они побеждают всех видимых и невидимых врагов своего спасения; и еще увидите крест во всем, принадлежащем им: и в душе, и в сердце, и в совести, и в уме, и в воле, и в теле, и в каждом из них неиссякающий источник спасоносной всеосвещающей силы, которая уверенно ведет их из совершенства в совершество, из радости в радость, до тех пор, пока не введет в вечное Царство небесное, где непрестанное ликование празднующих и бесконечная сладость зрящих неизреченную красоту лица Господня. – Но святой жизнью и святыми личностями святых Божиих засвидетельствованы истинно и всеубедительно не только упомянутые догматы, но и все остальные святые догматы: о Церкви, о благодати, о святых таинствах, о святых добродетелях, о человеке, о грехе, о святых мощах, о святых иконах, о загробной жизни и о всем остальном, что составляет богочеловеческое домостроительство спасения. Да, «Жития Святых»– это экспериментальная Догматика. Да, «Жития Святых» – это пережитая Догматика, пережитая святой жизнью святых Божиих людей.

При этом, «Жития Святых» содержат в себе и всю православную Этику, православную нравственность в полном сиянии ее богочеловеческой высоты и бессмертной животворности. Вних самым убедительным образом показано и доказано: что святые таинства источник святых добродетелей; что святые добродетели плод и порождение святых таинств: они рождаются от них, развиваются с помощию их, питаются ими, живут ими, усовершаются ими, ими пребывают бессмертными и вечными. Все божественные нравственные законы проистекают из святых таинств и осуществляются святыми добродетелями. Поэтому «Жития Святых» и суть пережитая Этика, примененная Этика. Действительно, «Жития Святых» неопровержимо показывают, что Этика и есть ничто иное как примененная Догматика. Вся жизнь святого состоит из святых таинств и святых добродетелей; а святые таинства и святые добродетели суть дарования Святого Духа, Который производит все во всем (1Кор. 12:4. 6. 11).

Что же еще такое «Жития Святых»? – Единственная православная Педагогика. Потому что в них бесчисленным множеством евангельских способов, многовековым опытом в совершенстве разработанных, показано, как вырабатывается и выстраивается совершенная человеческая личность, совершенно идеальный человек, и как с помощью святых таинств и святых добродетелей в Церкви Христовой вырастают въ мужа совершеннаго, въ меру полнаго возраста Христова (Еф. 4:13). А это и есть евангельский воспитательный идеал, единственный воспитательный идеал, достойный такого богообразного существа, как человек, идеал, установленный Евангелием Господа Христа. Установленный и осуществленный в первую очередь Богочеловеком Христом, а затем осуществленный в святых апостолах и остальных святых Божиих. Между тем, без Богочеловека Христа, и вне Богочеловека Христа, при всяком другом воспитательном идеале, человек навсегда остается существом недовершенным, существом смертным, существом жалким, существом бедным, достойным всех слез всех очей, сколько ни есть их в Божиих мирах.

Если хотите, «Жития Святых» это своего рода православная Энциклопедия. В них можно найти все, что потребно душе, алчущей и жаждущей вечной правды и вечной истины в этом мире, алчущей и жаждущей божественного бессмертия и вечной жизни. Если тебе нужна вера, в них ты найдешь ее в изобилии: и напитаешь душу свою пищей, от которой никогда не взалчут. Если тебе нужна любовь, правда, надежда кротость, смирение, покаяние, молитва, или какие бы то ни было добродетели и подвиги, в них ты найдешь бесчисленное множество святых учителей для всякого подвига и получишь благодатную помощь для всякой добродетели. Если ты в страданиях из-за своей веры во Христа – «Жития Святых» тебя утешат и ободрят, и придадут тебе смелости, и окрылят, и страдания твои в радость претворят. Если ты в каком бы то ни было искушении, «Жития Святых» тебе помогут, и ты преодолеешь его, и ныне и вовек. Если ты в опасности от невидимых врагов спасения, «Жития Святых» вооружат тебя всеоружiемъ Божiимъ ( ср. Еф. 6:11-13), и ты разобьешь их и ныне, и всегда, и во всю жизнь. Если ты находишься среди видимых ненавистников и гонителей Церкви Христовой, «Жития Святых» придадут тебе исповеднической храбрости и силы, и ты неустрашимо исповедуешь единого во всех мирах истинного Бога и Господа – Иисуса Христа, и за святую истину Евангелия Его будешь смело стоять до смерти, до всякой смерти, и почувствуешь себя сильнее всех смертей, не говоря уже всех видимых врагов Христовых, и, мучимый за Христа, будешь восклицать от радости, чувствуя всем существом твоим, что жизнь твоя – на небесах, сокровена со Христомъ въ Боге, вся выше всех смертей... (ср. Кол. 3:3).

В «Житиях Святых» показаны многочисленные, но всегда надежные пути спасения, просвещения, освящения, преображения, охристовления, обожения; показаны все способы, которыми естество человеческое преодолевает грех, любой грех; преодолевает страсть, любую страсть, преодолевает смерть, любую смерть; преодолевает диавола, любого диавола. От всякого греха там есть врачевство; от всякой страсти – исцеление; от всякой смерти – воскресение; от всякого диавола – избавление, от всех зол – спасение. Нет страсти, нет греха, для которых в «Житиях Святых» не был бы показан способ, которым данная страсть, данный грех преодолевается, умерщвляется, искореняется. Вних ясно и очевидно показано: нет духовной смерти, из которой нельзя было бы воскреснуть божественной силой воскресшего и вознесенного Господа Христа; нет муки, нет несчастья, нет мучения, нет страдания, которые бы Господь ради веры в Него не преобразил бы постепенно или мгновенно в тихую, умиленную радость. Как даже и грешник становится праведником – этому множество потрясающих примеров в «Жития Святых». Как разбойник, блудник, пьяница, развратник, убийца, прелюбодей становится святым человеком – этому многое множество примеров в «Житиях Святых». Как самолюбивый, себялюбивый, неверующий, безбожный, гордый, сребролюбивый, похотливый, злой, скверный, испорченный, гневливый, пакостный, вздорный, злобный, зависливый, злонравный, хвастливый, славолюбивый, немилостивый, сластолюбивый становится Божиим человеком – этому также многое множество примеров в «Житиях Святых».

Но точно так же в «Житиях Святых» есть очень много дивных примеров того, как юноша становится святым юношей, как девушка становится святой девушкой, как старец становится святым старцем, как старица становится святой старицей, как дитя становится святым дитятей, как родители становятся святыми родителями, как сын становится святым сыном, как дочь становится святой дочерью, как семья становится святой семьей, как община становится святой общиной, как священник становится святым священником, как владыка становится святым владыкой, как чабан становится святым чабаном, как земледелец становится святым земледельцем, как царь становится святым царем, как пастух становится святым пастухом, как работник становится святым работником, как судья становится святым судьей, как учитель становится святым учителем, как наставник становится святым наставником, как воин становится святым воином, как офицер становится святым офицером, как властелин становится святым властелином, как чиновник становится святым чиновником, как торговец становится святым торговцем, как монах становится святым монахом, как строитель становится святым строителем, как врач становится святым врачом, как таможенник становится святым таможенником, как ученик становится святым учеником, как ремесленник становится святым ремесленником, как философ становится святым философом, как ученый становится святым ученым, как государственный деятель становится святым государственным деятелем, как министр становится святым министром, как нищий становится святым нищим, как богач становится святым богачем, как раб становится святым рабом, как господин становится святым господином, как супруги становятся святыми супругами, как писатель становится святым писателем, как художник становится святым художником...

Источник : https://religiya.temaretik.com/2266795988890421720/

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