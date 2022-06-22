Президент-извращенец "великой державы "— или как президент Байден развращал свою дочь Эшли

В Штатах разразился очередной сексуальный скандал. Но на этот раз источник пикантных новостей — дочь Байдена Эшли. Снова в центре скандала семья американского президента Джо Байдена, которого уличили в развращении дочери Эшли в ванной! Наркозависимость, сомнительные связи — тут все почти как у ее брата Хантера.

Ведущий телеканала Fox News обвинил политика в развращении собственной дочери, Эшли Байден. 41-летняя Эшли единственная дочь Джо и Джилл Байден и самая младшая из детей президента США.Отрывки из дневника 41-летней женщины были опубликованы в американских СМИ. Эшли вела дневник во время лечения от наркозависимости и забыла в реабилитационном центре. Записи дочери президента нашла 39-летняя мать-одиночка Эйми Харрис, которая также проходила курс лечения в этом центе и продала их за одному из американских таблоидов за за внушительную сумму – 40 тысяч долларов.. О пропаже дневника Эшли Байден семья президента заявила в ноябре 2021 года, ФБР ведет расследование.

Американским журналистам телеканала Fox News (а первыми стали журналисты Project Veritas) попали в распоряжение личные записи, хранящаяся в этом дневнике. Ведущий Такер Карлсон прокомментировал ужасное и непристойное поведение Байдена : «Непростительное принятие душа с собственной дочерью? ! Если это растление девочки, то, как минимум, это повод для посещения полицейских!».

В опубликованных в прессе отрывках Эшли Байден признается, что "всегда была повернута на парнях, гиперозабочена с юных лет. Подобное же сексуальное влечение возникло у Эшли из-за частого принятия в детстве душа с отцом .

Примечательно, это не первый случай, когда дети Джо Байдена оказываются в эпицентре поистине «грязных» событий. Например, один его сыновей — Хантер Байден - замешан в финансировании американских биолабораторий на Украине, о чем указывает электронная переписка Хантера в его брошенном ноутбуке.

Также общеизвестно, что Хантер насильно склонил к сексу супругу скончавшегося старшего брата. А в октябре 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, найденной в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин автосервиса сделал копию жесткого диска, которую передали Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа (на тот момент - президента США). Сообщалось, что устройство позднее изъяло ФБР.

Когда Министерство юстиции США начало проверку непристойного поведения Байдена, подтвердив, тем самым, подлинность просочившейся информации. Сам Байден пришел в ярость и приказал найти виновных в утечке неприятной информации. Причем администрация Штатов почему-то называет этот инцидент просто «кражей». Вдобавок к вышесказанному стоит отметить, что обыски устраиваются и у корреспондентов «правых» активистов Project Veritas, которые первыми придали огласке дневник Эшли Байден.

Примечательно, что местная полиция не спешит предъявить что-либо Байдену, а всего лишь допрашивает женщину из Флориды, распространившую в СМИ интимные подробности жизни дочери Байдена, поскольку есть информация, что она сделала это из корыстных побуждений. Так, согласно данным следственных органов, Эйми Харрис вместе со своим приятелем планировали продать личный дневник Эшли республиканцам, чтобы те имели превосходство на выборах.

Безусловно,США – великая страна и многие её президенты прославили ее, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

И вот очередной 79-летний страдающий деменцией президент США Джо Байден, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали "Сонным Джо", наконец-то выспится) и тюремных застенках, вновь позорит свою страну своими сексуальными изврашениями !

Выходит не зря Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия — стадо идиотов под управлением подонков » !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !