В первой половине XVII в. Голландию охватило массовое умопомрачение, виной которому были тюльпаны. Столетием раньше эти элегантные цветы прибыли из Османской империи в Европу и покорили французскую и немецкую аристократию. А затем луковицы завезли и в Голландию.
Вскоре цветоводы заметили, что тюльпаны обладают способностью менять однотонную окраску на пеструю, и этот факт восхитил всех. Естественно, цены на луковицы существенно возросли. Вывести сорт с пестрой окраской не удавалось, как ни старались. Тогдашние садоводы не знали, что пестроту провоцировал вирус. Лишь в двадцатом столетии селекционеры создали устойчивые пестрые сорта.
Безумная «тюльпанная лихорадка» охватила всех, вплоть до простолюдинов. В луковицы вкладывались баснословные деньги. Каждый надеялся, что будущая прибыль оправдает все расходы. В 30-х годах XVII в. за одну луковичку сорта «Август навсегда» давали тысячу, а иногда и три тысячи гульденов! Не останавливало безумцев даже то, что луковицы пестрых экземпляров были больными, а значит, капризными. Проще говоря, не было никакой гарантии, что луковичка прорастет. Крупные сделки сопровождались шикарными банкетами. Иногда одна и та же луковица перепродавалась многократно в течение дня, и под конец ее цена могла равняться стоимости дома.А один фермер вложил в тюльпаны все свое хозяйство.
Но всему рано или поздно приходит конец. В 1637 году голландский луковичный рынок обрушился за день, однако тяжбы по заключенным ранее договорам не прекращались еще долго.
А вы знали об этом?
Широкомасштабное строительство Иродом помогло создать множество рабочих мест, но тяжёлым грузом легло на казну. Когда в 25 г. до н.э. Иудею постиг неурожай и голод, для Ирода это стало очередным испытанием. Чтобы справиться с несчастьем, он собрал в дворце всё золото, которое смог найти, и заключил сделку с Египтом - обменял драгоценные монеты на хлеб. Считается, что именно это мероприятие обеспечило Ироду любовь народа. Надолго ли - вопрос другой. в реальности эпизода с избиением младенцев верится с трудом. Во-первых, единственный источник, упоминающий о нём, - Евангелие от Матфея. Ни Иосиф Флавий, ни, тем более, римские историки о нём не говорят.Во-вторых, при всей своей маниакальной одержимости изменами до самых последних дней жизни Ирод сохранял трезвый рассудок. Одно дело, когда он расправлялся с родственниками, которые теоретически могли угрожать его власти. С этим мог смириться римский император.
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43302207334)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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