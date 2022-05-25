В первой половине XVII в. Голландию охватило массовое умопомрачение, виной которому были тюльпаны. Столетием раньше эти элегантные цветы прибыли из Османской империи в Европу и покорили французскую и немецкую аристократию. А затем луковицы завезли и в Голландию.

Вскоре цветоводы заметили, что тюльпаны обладают способностью менять однотонную окраску на пеструю, и этот факт восхитил всех. Естественно, цены на луковицы существенно возросли. Вывести сорт с пестрой окраской не удавалось, как ни старались. Тогдашние садоводы не знали, что пестроту провоцировал вирус. Лишь в двадцатом столетии селекционеры создали устойчивые пестрые сорта.

Безумная «тюльпанная лихорадка» охватила всех, вплоть до простолюдинов. В луковицы вкладывались баснословные деньги. Каждый надеялся, что будущая прибыль оправдает все расходы. В 30-х годах XVII в. за одну луковичку сорта «Август навсегда» давали тысячу, а иногда и три тысячи гульденов! Не останавливало безумцев даже то, что луковицы пестрых экземпляров были больными, а значит, капризными. Проще говоря, не было никакой гарантии, что луковичка прорастет. Крупные сделки сопровождались шикарными банкетами. Иногда одна и та же луковица перепродавалась многократно в течение дня, и под конец ее цена могла равняться стоимости дома.

А один фермер вложил в тюльпаны все свое хозяйство.

Но всему рано или поздно приходит конец. В 1637 году голландский луковичный рынок обрушился за день, однако тяжбы по заключенным ранее договорам не прекращались еще долго.