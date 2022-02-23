Почему мы черствеем?

Почему современный человек теряет теплоту и отзывчивость? В чем причина того, что мы становимся всё безразличней к ближним, к чужому горю и радости? Что мы можем сделать для того, чтобы на элементарном уровне в повседневной жизни победить эту сердечную черствость? На эти вопросы отвечают пастыри.

Заставить себя делать добро

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим:

– Если говорить о проблеме оскудения любви и об усилении безразличия и теплохладности в обществе в глобальных масштабах, то эти процессы прямо пропорциональны улучшению уровня жизни современного человека при господстве нравственного релятивизма. Когда тот или иной народ переживает трудные времена, сострадание, милосердие, помощь ближнему становятся нравственным императивом выживания. Сравните по всем этим показателям (теплота, отзывчивость, сострадание, помощь ближнему и т.д.) население бедных и богатых стран, и вы увидите, что бедняки богаты этими добродетелями, а богачи больше соответствуют характеристике лаодикийских христиан из Откровения апостола Иоанна Богослова: «…ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3: 17).



Ответ на вопрос: что делать?

Содействовать единству людей

– напрашивается сам собой: благотворить, буквально заставлять себя делать добро – помогать бедным, больным, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах, нанимать репетиторов не только своим детям, но и детям из бедных, особенно многодетных семей. Но во всем должно соблюдать меру, стараться быть рассудительными, чтобы своей внезапной щедростью не навредить собственной семье и не развратить «нуждающихся». А то у нас нередко жертвуют дорогую иномарку настоятелю храма, у которого уже пять таких, а третий священник в этом храме едва сводит концы с концами, не зная, как содержать молодую семью. Добрые дела надо делать не по лицеприятию, а по необходимости. Только тогда сердце благотворителя станет мягче.

Иеромонах Макарий (Маркиш):

– Вынужден в общем согласиться с таким горьким наблюдением: современный человек теряет теплоту и отзывчивость. Однако же это «в общем» сродни «средней температуре по больнице»: кто-то бьется в жару, кого-то тащат в морг… И действительно, каждому священнику – да и просто многим из нас – то и дело встречается как тупое бесчувствие и бездумие, расчеловечивание и оскотинивание, так и въедливая суетливость, бестактное, вредоносное любопытство, отвратительная привычка лезть в чужие дела, конечно же, под знаменем искренней заботы о ближнем… Так что обобщать надо с осторожностью.



Тем не менее, нельзя закрывать глаза на такой порок. Иные поспешат приписать его забвению Христа и незнанию Евангелия – но это ошибка, причем весьма опасная. Ведь мы наблюдаем утрату человечности в нашей среде по сравнению с той самой эпохой, когда Христова Церковь и евангельская проповедь были изгнаны с общественной сцены. Сегодня же Христос возвращается в Россию – а навстречу Ему свиное рыло. И сравнение с некоторыми зарубежными странами, далеко ушедшими от Христа и даже никогда Его не знавшими, тоже не в нашу пользу.

Поэтому смотреть надо шире и видеть яснее. В повседневной жизни, как правило, следуют не религиозному принципу и не тексту священных книг, а нормам и обычаям. Именно они формируют наше поведение, ведут нас к Богу или отталкивают от Него. Вырастают они не из указов и распоряжений, а из жизни, из практики общения между людьми, на конкретной духовной, исторической и социальной почве. И когда нарушается ход жизни и общения, тогда меняются нормы и обычаи. В какую сторону?..

Вот тут мы и подходим к сегодняшней России. Целый ряд глубоких, радикальных перемен захватил нашу Родину на грани столетия – перемен давно назревших и остро необходимых, но во многом мучительных, словно хирургическая операция. Из-за бессчетных хозяйственных, политических, социальных сдвигов искажены и разорваны связи между людьми на самых различных уровнях; за счет этого утрачены добрые нормы и обычаи. Что же удивляться свинству и тупому безразличию?

Теперь легко ответить на главный вопрос: как победить их? Победа – в восстановлении общности, в содействии единству людей, опять же на всех возможных уровнях. Назову три главных направления: 1) семья; 2) приходская община; 3) нация. Что способен сделать христианин на каждом из них в своей повседневной жизни – ясно без лишних слов.

Жить «по рецепту» преподобного Амвросия Оптинского

Протоиерей Александр Овчаренко:

– После прочтения вопроса, честно, я задумался, ведь многое можно написать, многое можно процитировать. Сразу почему-то приходит ассоциация: тепла становится меньше, когда мы удаляемся от источника тепла. Чем дальше от Бога, тем «холоднее». Помните классический пример аввы Дорофея про окружность с центром и точками на окружности? Расстояние между точками уменьшается с приближением их к центру, и наоборот. Это очень показательный, наглядный пример. Приближаясь к Богу, расстояние, как величина душевного тепла, между людьми уменьшается!

Но вот почему именно сейчас, когда нет голода, когда наблюдается достаток и мы не стоим в очереди за хлебом, стали возникать такие вопросы? Почему-то наши бабушки и дедушки не пытались победить черствость, которая сейчас проникла, как ржавчина, во все социальные круги общества. Они просто жили. Жили правильно. Конечно, со своими трудностями, болезнями, конфликтами, страстями, но они жили! А мы, получается, только ноем и стонем, говоря о «кризисе среднего возраста», «перегорании», «синдроме менеджера»… хотя есть в этом доля правды. Вот только важно понять, загоняем ли мы сами себя или загоняют нас – предложив нам, как египтяне ветхозаветным пленным евреям, невыносимо тяжелую работу и неограниченное количество еды. Сегодня человек думает только о работе, а потом о том, как после нее «оторваться». И ему уже не хочется, да и нет никаких сил, кого-то согревать своим «теплом» – самому бы «не замерзнуть». И нет здесь разницы, какой у тебя диплом, место работы или вероисповедание. Но это так, к слову.

Вспомнился мне один фильм Станислава Говорухина 2003 года – «Благословите женщину». Он снят по повести И. Грековой «Хозяйка гостиницы». Пересказывать сюжет, анализировать игру актеров или работу режиссера нет смысла: кто захочет, может сам найти, посмотреть и решить, потратил ли он время зря или что-то приобрел после просмотра фильма. Остановлюсь на одном эпизоде. Известная актриса Маргарита Михайловна Кунина (прототипом образа стала Фаина Раневская), которую сыграла замечательная Инна Чурикова, задает уже смертельно больной маме главной героини (еще одна замечательная актриса, Ирина Купченко) вопрос: «А как вы думаете: как жить правильно?» На что та ей отвечает удивительной фразой, афоризмом: «Жить – не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем – мое почтение!» Обыватель, может быть, и пропустит эти слова, но мне, православному христианину, они известны! И сказал их преподобный Амвросий Оптинский еще в XIX веке!

Если разобрать каждую часть в отдельности, по моему пониманию, то получим вот что.

Жить – не тужить – это именно жить, не гоняться, не имитировать счастье, не подражать кумирам, как Эллочка Людоедочка, радоваться обыкновенным мелочам, не сравнивать себя с успешными и модными, быть благодарным за то, что имеешь, но эта благодарность ни в коем разе не запрещает мечтать, ставить себе цели и добиваться их.

Никого не обижать – здесь, я думаю, подразумевается не просто обычная вежливость, гостеприимство или незлобие, но всегдашнее хранение своей совести.

Никому не досаждать – на этих словах хотелось бы остановиться подробнее. Человек нашего времени – это человек с гордынькой. Он не хочет замечать бескорыстной пользы; по его мнению, есть люди, которым нужен он, и есть люди, которые нужны ему. Он никогда не закроет за собой дверь, хотя и будет на ней прикреплен листок с просьбой беречь тепло. Он никогда не отойдет в сторону, чтобы пропустить, он будет просто наблюдать за вами. Он никогда не задумается над тем, что множество вопросов можно решить самому. Ему нравится обременять ближнего. Он будет перезванивать десятки раз по пустякам, и, опять же, он будет обижаться по пустякам и очень часто. Он любит весь мир в целом, но ненавидит соседа по лестничной площадке. Он манипулятор. О противоположном всему этому говорил Сергей Фудель в письме к сыну: «Надо стараться никому не делать больно. Очень коротка наша жизнь, невероятно коротка, и как-то надо суметь ее прожить с теплом для других, уж если не с любовью, то с каким-то теплом для других. Людям и так уж больно, человек начинает плакать, как только он появляется на свет. Так вот страшно, если мы не уменьшаем, а увеличиваем этот плач».

Есть прекрасная книга в наследии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) – «Слово о малом доброделании». Это надо прочитать каждому! Делая малое, не замахиваясь на большее, можно сделать и большее. А сразу замахиваясь на большее, можно не сделать и малого. Как сказал мой друг: «Очень много сегодня слов. И картинок. Мы впитываем их и думаем, что постигли сказанное и увиденное. А на самом деле все это так и осталось вне нас. Ну, или тонюсеньким слоем легло где-то очень близко к поверхности ума и сердца. И при малейшей трудности, при самом простом испытании тут же улетучивается куда-то. Чужие слова и картинки – вот наше достояние нынче». Печально… Но виденье этого бедственного положения должно приводить не к унынию и расслабленности, а к покаянию и – повторюсь – к малому доброделанию.

Старец отец Алексий Мечёв так говорил об отношениях с ближними: «Будьте теплом и светом для окружающих: старайтесь сперва согреть семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет все увеличиваться».

И последний тезис:

И всем – мое почтение! Я понимаю это как радостное расположение духа, способность скрывать трудности, как приветливость, искреннюю заинтересованность собеседником, неторопливость в общении. Как ровное отношение без различения пола, национальности, положения, статуса и т.п., как нелицеприятие. Надо видеть в любом человеке образ Божий.

Мы должны просто жить, соблюдая эти нехитрые рекомендации и не забывая слова Спасителя нашего Иисуса Христа: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).

Вырваться из скорлупы самолюбия

Священник Валерий Духанин:

– В современном обществе нет теплоты и отзывчивости, потому что каждый повернут на себя. Это как если посадить множество людей в одном месте, но при этом каждый будет держать в руках зеркало и любоваться своим отражением. Такие люди вроде бы рядом друг с другом, но каждый занят только собой. Вот почему нет отзывчивости: мы всё хотим только себе, а другой человек – средство к личной выгоде, если же не так, то он сразу становится врагом.



Современная жизнь дает больше поводов к эгоизму. Комфорт, всевозможные удобства при полной отгороженности от других. Раньше чувствовали плечо друг друга. Если рядом не было людей, то понимали, что нет тех, кто придет на помощь. А теперь человеку надо, чтобы его никто не тревожил. В итоге – внутренняя пустота и ранимость по самым мельчайшим поводам. Раньше в семьях стойко несли даже потерю детей, многие умирали, а теперь если ты потерял мобильный телефон или остался без интернета, то уже не находишь себе места. Изнеженность привела к тому, что мы горюем по пустякам о себе и стали бесчувственны к ближним.

Чтобы преодолеть в себе черствость, важно выходить за пределы своего эгоизма. Мне сразу вспоминается случай из жизни карагандинского старца схиигумена Евфимия (Тимакова). Его семью раскулачивали и хотели забрать маму, а отец уже умер. Когда Евфимий, тогда еще молодой Иван, услышал об этом, у него разболелась голова, ноги подкашивались, на него напал жуткий страх. Но все же вместе с братьями они решили маму не выдавать, и представители НКВД сказали ему: «Раз ты спрятал маму, то вот и поедешь в ссылку вместо нее». В этот момент он испытал невероятную радость в душе, голова перестала болеть, в ссылку он отправился бодрым и радостным и пережил всё, что там ни случалось. Вот так человек вышел за пределы своего эгоизма, жертвенно раскрыл свое сердце, и оно наполнилось радостью, Господь дал ему силы, укрепил благодатью.

Поэтому для христианина единственный путь к отзывчивости – вырваться из скорлупы самолюбия. Когда человек замкнут в себе, он несчастен, нет внутреннего простора. Вырвавшись из эгоизма наружу, душа испытывает свободу и радость. И значит, мы должны каждый раз делать что-то для других, преодолевать себя, жертвовать своим временем, силами, средствами.

Даже когда не хочется помочь ближнему, необходимо буквально заставить себя, выполнить это, пусть и без внутреннего участия. Как говорили святые отцы: чтобы внутри была любовь, надо делать дела любви. И когда ты совершаешь дела любви, то к этому будут привлекаться и твой ум, и твое сердце, со временем оно откликнется и станет способным к отзывчивости, что крайне необходимо для спасения души каждого христианина.

Источник