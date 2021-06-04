Зачем распятому Христу давали уксус

«Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого» (Евангелие от Луки, 23:35-37).

Так описываются последние страдания Христа. Когда, будучи распятым на кресте, он просил пить, то легионеры дали ему губку, смоченную в уксусе. Почему не в воде? Причем здесь уксус? Или это ошибка перевода? В английском варианте Евангелия от Марка говорится: «И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял».

Кажется, о жизни и страданиях Христа известно все досконально, изучены каждый его шаг, каждое слово, каждое действие. Только вопросов меньше не становится – что подносили Христу в качестве питья в последние минуты его жизни – только один из них. Потому что в других переводах это называется то «вином со смирною», то «кислое вино, смешанное с желчью».

Как известно, Иисусу давали пить дважды. Первый раз – после избиения, непосредственно перед распятием. «Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить» – так описывается эта сцена в Евангелии от Матфея (27:34). Второй раз, умирая на кресте от множественных ран, он изрекает пятую фразу из семи, произнесенных в последние часы жизни: «Меня мучает жажда! ». И тогда легионер смачивает губку в той же жидкости и подносит ее на копье к губам Христа. Христос пьет.

Доктор медицины Трумэн Дэвис еще в 60-е годы прошлого столетия взялся за изучение страданий Христа с медицинской точки зрения. Одноименную статью он опубликовал в журнале “Аризона Мэдисин”. Американский исследователь пишет: «Начинается распятие, и Христу предлагают выпить вино, смешанное с миррисом – слабоанестезирующую смесь». Это уже какой-то новый напиток? А позже он же, описывая последние страдания, говорит о поднесенной Христу губке, смоченной «в дешевом кислом вине поска».

Богословы Храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах никакого противоречия здесь не видят, так как поска, согласно древним источникам, это напиток, который в походах употребляли легионеры. В разных рукописях его рецепт не всегда совпадает. В одних – это вода, смешанная с винным уксусом, в других – вместо уксуса указывается дешевое вино. К этому добавляются пряные травы. Есть рецепты, по которым в эту смесь добавлялись сырые яйца. Такой напиток, по мнению сегодняшних исследователей, имел антибактериальные свойства и защищал легионеров в долгих походах от цинги. Еще одним компонентом поски называется мед. Упоминание о поске есть у источников, которые относят к временам Тита Макция Плавта, о нем так же писал Плутарх. Алкогольным этот напиток нигде не называется, но источники на греческом языке, описывая его состав, используют такие слова, как oxos и oinos, которые переводятся как «уксус» и «вино». Что же касается желчи, то этот термин применялся к любому горькому на вкус напитку или продукту. «С желчью», значит, горький на вкус.

У римских легионеров есть изречение: «Posca fortem, vinum ebrium facit!» – «Поска бодрит, вино – пьянит!». Его в качестве аргумента используют те, кто считает поску исключительно безалкогольным напитком, но с дезинфицирующими компонентами. Исследователи, не согласные с такими доводами, приводят свои: бактерицидных свойств в поске не так много. Ее хранили и перевозили в амфорах, закупоренных глиняными пробками, перекрывающими доступ воздуха. Это мешало уксусным бактериям «развить полноценную деятельность», поскольку для этого нужен доступ кислорода. И все же по истечении определенного времени винный спирт превращался в уксусную кислоту, получившийся напиток напоминал по вкусу современный фламандский эль, содержащий небольшой процент алкоголя. Но это если в нем присутствовала свежая вода. Легионеры же в длительных походах, часто по пустыням, пили тухлую воду. Скисшее вино или уксус играли в ней роль дезинфицирующего вещества. К тому же такой напиток помогал легче переносить тяготы, придавая силы легионерам.

Трумэн Дэвис уверен, что после того, как смоченную в поске губку поднесли к губам Христа, он, ощутив дыхание смерти, смог произнести шестую фразу: «Свершилось!», а после последним усилием и седьмую: «Отец, в твои руки передаю дух Мой!».

Таким образом, если учесть все изложенные аргументы, говорить о том, что какое-то из Евангелий ошибается в оценке того, что пил Христос, было бы неверным. Напитку легионеров одинаково подходят названия «вино» и «уксус».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/78299

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